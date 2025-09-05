Lenovo Innovation World 2025: εξυπνότερη ΤΝ με νέες λύσεις και AI concepts για business IT

Η Lenovo, παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογική καινοτομία, ανακοινώνει μια σειρά από πιο έξυπνα, πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες στο Lenovo Innovation World 2025, καθένα από τα οποία έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει και να επιταχύνει λύσεις AI για επιχειρήσεις, αλλά και να ενισχύει την παραγωγικότητα.

Οι νέες τεχνολογίες παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση στο Βερολίνο. Τα κυριότερα σημεία περιλαμβάνουν το νέο mobile workstation ThinkPad P16 Gen 3 που διαθέτει τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές Intel Core Ultra 200HX series με έως 24 πυρήνες και ενσωματωμένη NPU για γρήγορη και αποτελεσματική επεξεργασία AI, αλλά και την κυρτή, ultrawide οθόνη ThinkVision P40WD-40 που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ανώτερη επαγγελματική εμπειρία εργασίας. Η Lenovo παρουσίασε επίσης- ως μέρος των πιο πρόσφατων λύσεων σύνδεσής της- το νέο ThinkPad Thunderbolt 5 Smart Dock 7500, με αυξημένη ταχύτητα και ισχύ, καθώς και άλλες προσθήκες στο χαρτοφυλάκιο ThinkPad Smart Dock. Μαζί, αυτά τα προϊόντα αποτελούν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα για ισχυρούς χρήστες.

Επιπλέον νέα προϊόντα περιλαμβάνουν τα ThinkPad P1 Gen 8, ThinkPad P16v Gen 3 και τα mobile workstations ThinkPad P16s i Gen 4 και ThinkPad P14s i Gen 6, καθώς και μια εντυπωσιακή νέα εμφάνιση για το ThinkPad X9 Aura Edition, που θα είναι σύντομα διαθέσιμο στο κομψό χρώμα Glacier White.

Η Lenovo ανακοίνωσε επίσης τολμηρά, νέα concept για την ενίσχυση της παραγωγικότητας των χρηστών PC. Αυτά περιλαμβάνουν το Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept, μία από τις πρώτες περιστρεφόμενες οθόνες PC 14 ιντσών, και τη Lenovo Smart Motion Concept, μία από τις πρώτες, έξυπνες, multi-directional βάσεις για laptop στην αγορά, αλλά και πολλά άλλα.

«Καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ξεκλειδώσουν πραγματική αξία από την τεχνητή νοημοσύνη, η Lenovo δεσμεύεται να προσφέρει τον σωστό συνδυασμό συσκευών, λύσεων και υπηρεσιών που θα τους βοηθήσουν να κινούνται ταχύτερα και να εργάζονται πιο έξυπνα», δήλωσε ο Eric Yu, Senior Vice President και General Manager of Lenovo’s Commercial Product Center & SMB Segment. «Με το συνεχώς διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο υπολογιστών AI, τα πρωτοποριακά proof-of-concept και την υποστήριξη εταιρικού επιπέδου, επιτρέπουμε στους οργανισμούς να αγκαλιάσουν με σιγουριά την εποχή του AI με τους δικούς τους όρους».

Πρωτοποριακά Proof–of–Concept

Η Lenovo διευρύνει τα όρια της καινοτομίας στον τομέα της πληροφορικής επιχειρήσεων με νέα τολμηρά, proof-of-concept που απογειώνουν την παραγωγικότητα και την εμπειρία χρήσης. Το Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept είναι ένα από τα πρώτα notebooks στην αγορά με περιστρεφόμενη οθόνη 14 ιντσών. Εξαιρετικά λεπτό (17,9 μμ) και ελαφρύ (1,39 κ.), το notebook αυτό προσφέρει περιστρεφόμενο σύστημα οθόνης που υποστηρίζει την εναλλαγή λειτουργίας, ανάμεσα σε οριζόντιό και κάθετο κάδρο. Η λειτουργία κατακόρυφης προβολής είναι ιδανική για περιπτώσεις χρήσης όπως: multitasking με διαχωρισμένη οθόνη, απεικόνιση κώδικα και αναθεώρηση εγγράφων. Όσο βρίσκεται σε λειτουργία κάθετης οθόνης, μπορείτε να συνδέσετε το smartphone σας απρόσκοπτα στον υπολογιστή μέσω του Lenovo Smart Connect, ώστε να μεταφέρετε αρχεία ή να προβάλλετε την οθόνη του κινητού στο notebook.

Με το Lenovo Smart Motion Concept, η εταιρεία παρουσιάζει μία από τις πρώτες, έξυπνες multidirectional βάσεις για laptop στην αγορά. Το νέο σύστημα συνεργάζεται με τις κάμερες, τα μικρόφωνα και τα ηχεία του laptop για να παρέχει αυτόματο facial tracking, φωνητικό έλεγχο και εργονομικά χαρακτηριστικά υγείας. Μαζί, περιλαμβάνεται επίσης ένα AI ring που επιτρέπει τον έλεγχο της περιστροφής της βάσης μέσω χειρονομιών.

Η Lenovo συνεχίζει να ηγείται στην καινοτομία όσον αφορά στις οπτικές εμπειρίες. Η Lenovo NaturaSynth Display είναι μια proof-of-concept οθόνη που φέρνει την άνεση των ματιών στο επόμενο επίπεδο. Εξοπλισμένη με τεχνολογία μηδενικού μπλε φωτός στο hardware της, η οθόνη LCD μιμείται τον φυσικό φωτισμό, με λιγότερο από 1% περιεκτικότητα σε μπλε φως, ώστε να συμβάλει σημαντικά στην μείωση της κόπωσης και να βελτιώσει συνολικά την άνεση των ματιών.

Mobile Workstation Με Ισχύ Χωρίς Συμβιβασμούς

Κατασκευασμένα για εργασίες κρίσιμης σημασίας, τα πρόσφατα αναβαθμισμένα mobile workstation της Lenovo διαθέτουν πιστοποίηση ISV και είναι έτοιμα για οποιαδήποτε υλοποίηση. Τα νέα workstations της σειράς ThinkPad P είναι έτοιμα για πληθώρα χρηστών: από data scientists, μηχανικούς και designers – που εκτελούν ροές εργασίας με υψηλές απαιτήσεις δεδομένων- έως ερευνητές, δημιουργούς και σπουδαστές που έχουν επίγνωση της αξίας και αρνούνται να συμβιβαστούν στην υπολογιστική ισχύ.

Το πρόσφατα επανασχεδιασμένο Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 είναι το απόλυτο workstation για επαγγελματίες που απαιτούν ανώτερη απόδοση, αξιοπιστία και καινοτομία. Τώρα με πιο φορητή σχεδίαση στο σασί του, συνεχίζει να είναι μία εξαιρετική επιλογή αντί για desktop, επιτρέποντας στους χρήστες να εκτελούν απαιτητικούς φόρτους εργασίας, οπουδήποτε και αν βρίσκονται.

To ThinkPad P16 διαθέτει τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές Intel Core Ultra 200HX series με έως 24 πυρήνες και ενσωματωμένη NPU για γρήγορη και αποτελεσματική επεξεργασία AI, ενώ εξασφαλίζει ομαλή και αποτελεσματική ροή εργασίας ακόμα και για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Με κάρτα γραφικών έως NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell και VRAM 24 GB σε διακριτή σχεδίαση GPU, ο P16 προσφέρει μέγιστη απόδοση για τις πιο απαιτητικές εργασίες γραφικών, από παιχνίδια έως σύνθετο 3D rendering.

Το προηγμένο hardware του ThinkPad P16, μαζί με το καλύτερο λογισμικό και υπηρεσίες στην κατηγορία του – που παρέχουν αξιόπιστοι συνεργάτες της Lenovo, βοηθά τους επαγγελματίες να δημιουργήσουν, να κλιμακώσουν και να προστατεύσουν την ροή εργασίας τους με AI. Το Lenovo AI Developer είναι μια νέα σουίτα λύσεων ανάπτυξης full stack AI η οποία ενσωματώνει κορυφαία εργαλεία ανοιχτού κώδικα, βιβλιοθήκες AI και frameworks, όλα με το ανώτερο workstation hardware της Lenovo. Διαβάστε περισσότερα εδώ και δείτε πώς τα workstations όπως το ThinkPad P16 απογειώνουν τις καθημερινές εργασίες ενός υπολογιστή AI, για να τροφοδοτήσουν προηγμένους φόρτους εργασίας και ανάπτυξης AI.

Για να επιταχύνει την πραγματική αξία από τους υπολογιστές AI, η Lenovo προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών AI PC που βοηθούν τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν πέρα από τις συσκευές, παρέχοντας εξατομικευμένες, παραγωγικές και ασφαλείς εμπειρίες χρήσης σε κλίμακα. Μέσω λύσεων όπως το AI PC Fast Start, το Care of One και το AI PC Premier Support, η Lenovo επιτρέπει ταχύτερη ανάπτυξη, διαμόρφωση βάσει προφίλ χρήστη (persona-based) και προληπτική διαχείριση συσκευών. Αυτές οι υπηρεσίες βελτιστοποιούν την ενσωμάτωση, αυτοματοποιούν την υποστήριξη και προστατεύουν τις συσκευές, βοηθώντας τους οργανισμούς να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα και να επιτύχουν ταχύτερη απόδοση επένδυσης από κάθε υπολογιστή με δυνατότητα AI.

Σχεδιασμένο με γνώμονα τον χρήστη που δίνει προτεραιότητα στη φορητότητα, το Lenovo ThinkPad P1 Gen 8 είναι ο τέλειος συνδυασμός τεχνογνωσίας workstation, κορυφαίας απόδοσης, ετοιμότητας για AI και πραγματικής φορητότητας. Με την υποστήριξη των πιο πρόσφατων επεξεργαστών Intel Core Ultra (Series 2), μιας ενσωματωμένης NPU για βελτιωμένη επεξεργασία AI, αλλά και γραφικών έως NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, το P1 είναι ιδανικό για δημιουργούς περιεχομένου, προγραμματιστές παιχνιδιών και ειδικούς στο CAD. Το P1 είναι η απόλυτη λύση για ισχυρούς χρήστες που απαιτούν υψηλή απόδοση και ευελιξία εν κινήσει.

Το Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 είναι ένα ισχυρό αλλά προσιτό workstation, σχεδιασμένο για ένα ευρύ φάσμα χρηστών με υψηλές απαιτήσεις, από διάφορους κλάδους. Το P16v διαθέτει κομψή νέα σχεδίαση σασί, με οθόνη αναλογίας διαστάσεων 16:10, στενά πλαίσια και υψηλή αναλογία οθόνης προς σώμα, συνδυάζοντας έτσι το στυλ και την ανθεκτικότητα. Προσφέροντας εξαιρετική απόδοση και προηγμένα χαρακτηριστικά, το P16v είναι η ιδανική επιλογή για επαγγελματίες που χρειάζονται ένα αξιόπιστο και αποδοτικό workstation που προσφέρει εξαιρετική αξία.

Τα Lenovo ThinkPad P14s i Gen 6 και 16s i Gen 4 είναι από τα λεπτότερα και ελαφρύτερα workstations στο χαρτοφυλάκιο της Lenovo. Συνδυάζοντας κορυφαία απόδοση και φορητότητα, αυτά τα workstation προορίζονται για επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν πολύπλοκους φόρτους εργασίας εν κινήσει.

To ThinkPad X9 Aura Edition

Tο ThinkPad X9 Aura Edition που παρουσιάστηκε αρχικά στην CES 2025, θα είναι σύντομα διαθέσιμο στο εντυπωσιακό νέο φινίρισμα Glacier White – μια τολμηρή σχεδιαστική εξέλιξη που υπογραμμίζει την έμφαση στην premium φύση της σειράς X9. Το Copilot+ PC ThinkPad X9 Aura Edition, με επεξεργαστές Intel Core Ultra και Windows 11, διατίθεται σε 14 και 15 ίντσες και προσφέρει πάνω από 40 TOP, δηλαδή την ΑΙ – enhanced προηγμένη απόδοση που χρειάζονται οι επαγγελματίες, για μια σύγχρονη και ασφαλέστερη εμπειρία χρήσης, η οποία είναι τώρα διαθέσιμη με αναβαθμισμένη αισθητική.

Επιπλέον, αργότερα φέτος, η Lenovo θα ξεκινήσει τη μετάβαση της εμπειρίας Smart Share του Lenovo Aura Edition στην εφαρμογή Lenovo Smart Connect . Αυτή η εξέλιξη θα προσφέρει μια πιο απλοποιημένη και ενοποιημένη εμπειρία σε όλα τα συστήματα Lenovo Aura Edition, επιτρέποντας τον εύκολο έλεγχο μεταξύ συσκευών και τη λειτουργία tap-to-share. Οι χρήστες θα απολαμβάνουν απρόσκοπτη κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο πλήρους ανάλυσης, όλα μέσω μιας διαισθητικής διαδικασίας που έχει σχεδιαστεί για να γεφυρώνει τα ψηφιακά οικοσυστήματα εύκολα και γρήγορα.

Τα επαγγελματικά PC και Workstation Windows 11 της Lenovo προστατεύονται από το ThinkShield, το χαρτοφυλάκιο λύσεων, λογισμικού και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας της εταιρείας, το όποιο παρέχει πολυεπίπεδη προστασία: από την αλυσίδα εφοδιασμού έως τις συσκευές και το cloud.

Προηγμένες Οθόνες για Επαγγελματίες

H νέα, κυρτή ultrawide οθόνη ThinkVision P40WD-40 είναι σχεδιασμένη για σοβαρό multitasking και για επαγγελματίες που αναζητούν μεγαλύτερες οθόνες και ανώτερη οπτική εμπειρία. Με εκπληκτική ανάλυση 5120×2160, η οθόνη 39,7 ιντσών με αναλογία διαστάσεων 21:9 προσφέρει αξιόπιστη χρωματική ακρίβεια και πλούσιες αντιθέσεις, υποστηριζόμενη από χρωματική γκάμα 98% DCI-P3 και τεχνολογία IPS Black. Σχεδιασμένη για δημιουργούς, σχεδιαστές και multitaskers, η κυρτή οθόνη 2500R περιβάλλει τον χρήστη με καθηλωτικά γραφικά, ενόσω δημιουργεί το επόμενό του αριστούργημα, ή καθώς συγκρίνει δεδομένα σε πολλά υπολογιστικά φύλλα ή απλώς απολαμβάνει το αγαπημένο του show σε streaming.

Προσφέροντας πολλά περισσότερα από μια απλή οθόνη, η ThinkVision P40WD-40 είναι ένας κόμβος που προάγει την παραγωγικότητα, αφού διαθέτει: λύση σύνδεσης καλωδίου Thunderbolt 4, εξόδους DisplayPort, φόρτιση PD3.1 έως 140 W και θύρα 2,5G RJ45 Ethernet. Η οθόνη είναι παράλληλα εντυπωσιακά αποδοτική με το DisplayPort Power Saving, ένα μοναδικό χαρακτηριστικό της Lenovo που χρησιμοποιεί τεχνολογία panel replay για δυναμική προσαρμογή των ρυθμών ανανέωσης, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα εικόνας. Η ThinkVision P40WD-40, η πρώτη επιτραπέζια οθόνη με μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης 24 έως 120 Hertz, καταναλώνει έως και 34% λιγότερη ενέργεια από τα πρότυπα ENERGY STAR 8.0.

Νέα, Έξυπνα Docks για Αναβάθμιση των Χώρων Εργασίας

Οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν μια νέα εποχή συνδεσιμότητας και επέκτασης με τα νέα, έξυπνα docks ThinkPad. Το Lenovo ThinkPad Thunderbolt 5 Smart Dock 7500 έχει σχεδιαστεί για να αποτελεί τον εγκέφαλο πίσω από τον χώρο εργασίας του χρήστη, συνδυάζοντας την κορυφαία απόδοση Thunderbolt 5 με την απρόσκοπτη διαχείριση που βασίζεται στο cloud. Η Thunderbolt 5 παρέχει αστραπιαίο εύρος ζώνης έως 120 Gbps, ιδανικό για επαγγελματίες που απαιτούν μεγαλύτερη επιφάνεια οθόνης και ευκρινέστερη ανάλυση. Η έξυπνη βάση σύνδεσης υποστηρίζει έως 3 οθόνες x 8K @ 60Hz, συν 1 x 4K @ 60Hz ή -για εξαιρετικά ομαλή αναπαραγωγή- 2 οθόνες x 4K @ 240Hz και 2 x 4K @ 120Hz. Επιπλέον, το PD 3.1 υποστηρίζει έως και 180W.

Το ThinkPad Thunderbolt 4 Smart Dock Gen 2 7500 έχει επανασχεδιαστεί από μέσα προς τα έξω και έχει κατασκευαστεί με γνώμονα τον σύγχρονο επαγγελματία. Σχεδιασμένο για multitaskers, αυτό το dock υποστηρίζει έως μία οθόνη x 8K @ 60Hz ή δύο οθόνες 4K @ 144 Hz, ιδανικές για εξαιρετικά λεπτομερή γραφικά και ομαλούς ρυθμούς ανανέωσης. Επιπλέον, με ισχύ έως 100 W μέσω PD 3.1 και τέσσερις θύρες USB συνεχούς φόρτισης, διατηρεί τις συσκευές του χρήστη παραγωγικές και με άπλετη ισχύ.

Το ThinkPad USB4 Smart Dock 5500 συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό της εμπειρίας σύνδεσης, μέσω της τεχνολογία USB4 επόμενης γενιάς. Αυτό το νέο μοντέλο βελτιώνει την καθημερινή ροή εργασίας, με υποστήριξη τελευταίας τεχνολογίας για οθόνες και πρωτοποριακή σχεδίαση που αναπτύσσεται ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών και προσφέρει 4 φορές το εύρος ζώνης των παραδοσιακών docks USB-C 3.2 Gen 2. Το νέο, έξυπνο dock αναβαθμίζει τον χώρο εργασίας του χρήστη γιατί υποστηρίζει μία εξαιρετικά ευκρινή οθόνη 8K στα 60 Hz ή δύο οθόνες 4K στα εξαιρετικά ομαλά 144 Hz. Παράλληλα, με το USB PD 3.1, οι χρήστες απολαμβάνουν έως και 100W απίστευτα γρήγορης φόρτισης.

Τα ThinkPad Smart Docks της Lenovo υποστηρίζονται από το Lenovo Accessories Fleet Manager, έτσι ώστε οι ομάδες IT να μπορούν να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται συσκευές σε ολόκληρη την επιχείρηση – απομακρυσμένα, αβίαστα και σε πραγματικό χρόνο.

Προσαρμόσιμοι AI Agents για Εξυπνότερη Ροή Εργασίας

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας της με την Intel, η εταιρεία εφαρμόζει πιλοτικά το Lenovo AI Agent Pilot Program, το οποίο υποστηρίζεται από το AI Assistant Builder της Intel — μια πολυτμηματική «εργαλειοθήκη» λογισμικού που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους οργανισμούς να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν ασφαλείς λύσεις AI on-device, προσαρμοσμένες στις δικές τους ανάγκες. Σε μια proof-of-concept επίδειξη χρήσης που αναπτύχθηκε για τους συντάκτες των εκδόσεων IEEE, (Journals of Institute of Electrical and Electronics Engineers) ο Bοηθός αυτοματοποιεί χρονοβόρες πτυχές της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως ο έλεγχος της μορφοποίησης χειρόγραφων, ο εντοπισμός ειδικευμένων αναθεωρητών και η σύνθεση σχολίων – διατηρώντας παράλληλα τα ευαίσθητα δεδομένα, ασφαλή, τοπικά και σε συμμόρφωση με αυστηρές απαιτήσεις απορρήτου.

Αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα αντιπροσωπεύει ένα μόνο παράδειγμα της ευρύτερης λύσης AI PC Fast Start της Lenovo, μια προσφορά που βασίζεται σε υπηρεσίες και βοηθά τους οργανισμούς να ξεκλειδώσουν την πραγματική αξία από τους υπολογιστές AI πιο γρήγορα, με προσαρμόσιμη ενσωμάτωση, εργαλειοθήκες και υποστήριξη από ειδικούς. Σχεδιασμένο για να επιτρέπει την έγκαιρη και ασφαλή ανάπτυξη λύσεων AI on-device χρησιμοποιώντας δεδομένα του κάθε πελάτη, το AI Fast Start δίνει τη δυνατότητα σε οργανισμούς από κλάδους όπως οι εκδόσεις, η υγειονομική περίθαλψη και τα χρηματοοικονομικά να ξεκινήσουν δυναμικά το ταξίδι τους στο AI, με μετρήσιμη αύξηση παραγωγικότητας και βελτιωμένη αποδοτικότητα IT.

Το ThinkCentre neo Ultra Gen 2

Το ThinkCentre neo Ultra Gen 2 που παρουσιάστηκε νωρίτερα φέτος, αναβαθμίζεται για να αποδείξει ότι παρόλο το μέγεθός του, μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο. Τώρα με την υποστήριξη της NVIDIA RTX 5060 Ti dGPU, αυτός ο ΑΙ υπολογιστής παρέχει βελτιωμένες δυνατότητες AI για τοπική ανάπτυξη LLM, καθιστώντας τον ιδανικό για τοπικό AI computing, μηχανική εκμάθηση, deep learning και πολλά άλλα. Επιπλέον, είναι σε θέση να συνδεθεί σε έως και 7 οθόνες.

Το Magic Bay Tiko Pro Concept Έγινε Πραγματικότητα

Παρουσιάστηκε αρχικά ως Magic Bay Tiko Pro, αλλά πλέον το νέο Lenovo Magic Bay HUD θα είναι σύντομα διαθέσιμο ως αξεσουάρ ή ως μέρος ενός πακέτου με επιλεγμένα μοντέλα ThinkBook 16p Gen 6, σε περιορισμένες αγορές. Αυτό το heads-up display (HUD) συνδέεται μαγνητικά μέσω του Pogo Pin και προσφέρει στους χρήστες έναν βολικό τρόπο για να επεκτείνουν τον χώρο εργασίας τους, για έξυπνο multitasking χωρίς οθόνη. Είναι ιδανικό για να προβάλλει εργασίες όπως η μεταγραφή κειμένου, οι σημειώσεις και οι ειδοποιήσεις εκτός της κύριας οθόνης. Το πάντα ενεργό HUD ενσωματώνεται απρόσκοπτα με τη βοήθεια του Lenovo AI Now, επιτρέποντας μια πιο εστιασμένη και αποτελεσματική ροή εργασίας.