Infocom Today #133: Αλλαγή κανόνων ζητούν οι telcos, εντείνεται ο ανταγωνισμός, κυριαρχεί η AI!

Στο Youtube, αλλά και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες, είναι άμεσα διαθέσιμο το νέο επεισόδιο του Infocom Today, το 133ο κατά σειρά!

Σήμερα: Αλλαγή κανόνων ζητούν οι telcos, εντείνεται ο ανταγωνισμός, κυριαρχεί η AI!

Το Infocom Today αποτελεί την τακτική σας ενημέρωση από την τεχνολογική αγορά, με την υπογραφή της δημοσιογραφικής ομάδας του Infocom.gr. Παρουσιάζει ο δημοσιογράφος, Χρήστος Κοτσακάς.

Ακούστε και δείτε το, τόσο από τον παρακάτω player, όσο και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες!