Google Review Stand και Card με NFC

Το Google Review Stand και η Google Review Card από τη Volte–Tel είναι δύο έξυπνες λύσεις που επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να διευκολύνουν τους πελάτες τους στη διαδικασία αξιολόγησης της επιχείρησής τους στο Google. Με την τεχνολογία NFC μόνο με ένα απλό άγγιγμα του κινητού τηλεφώνου στην κάρτα ή το stand, ένας πελάτης μπορεί να αφήσει την κριτική του.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή και απαιτεί δύο και μόνο βήματα. Μόλις περάσει το κινητό του πελάτη σας, ανοίγει αυτόματα η σελίδα κριτικών σας στο Google, όπου μπορεί να επιλέξει τα αστέρια με τα οποία σας βαθμολογεί και να γράψει την αξιολόγησή του. Το stand και η κάρτα έχουν απεριόριστη χρήση, δεν απαιτεί συνδρομή, σύνδεση στο ίντερνετ (το κινητό απαιτεί ίντερνετ) και δεν χρειάζονται φόρτιση ή μπαταρίες.

Το Google Review Stand και η Google Review Card είναι ισχυρά εργαλεία για την ανάπτυξη και την επιτυχία της επιχείρησής σας, τα οποία βελτιώνουν τη διαδικτυακή σας παρουσία εύκολα και γρήγορα.

Διατίθεται σε 2 μορφές:

Google Review Stand

Σχεδιασμένο για το ταμείο, τη ρεσεψιόν ή τον πάγκο εξυπηρέτησης

Διαθέσιμο σε λευκό χρώμα

Καλαίσθητο, σταθερό και πάντα έτοιμο για χρήση

Google Review Card

Φορητή κάρτα που μπορείτε να έχετε πάνω σας ή να δώσετε στον πελάτη

Διαθέσιμη σε δύο χρώματα:

Λευκή – διακριτική και κομψή

Μαύρη – μοντέρνα και premium αισθητική

Ιδανική λύση για:

Καταστήματα, κομμωτήρια, καφέ, ιατρεία, φαρμακεία, delivery, εστιατόρια, γραφεία και κάθε είδους επιχείρηση που θέλει να βελτιώσει τη διαδικτυακή της φήμη με αληθινές αξιολογήσεις.

Προσφέρουμε τη δυνατότητα παραμετροποίησης του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της εκτύπωσης του λογοτύπου σας σε αυτοκόλλητο.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ GOOGLE REVIEW STAND ΚΑΙ ΤΗΝ GOOGLE REVIEW CARD στο matshop.gr ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ STAND Ή ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Volte-Tel Communications