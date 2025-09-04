Νέες παγκόσμιες οδηγίες καλούν τους ρυθμιστές να διαμορφώσουν την τεχνολογική αλλαγή

Στο Παγκόσμιο Συμπόσιο Ρυθμιστικών Αρχών 2025 (GSR-25), το οποίο ολοκληρώθηκε στο Ριάντ, οι ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) από όλο τον κόσμο υιοθέτησαν ένα νέο σύνολο Κατευθυντήριων Γραμμών Βέλτιστων Πρακτικών. Το έγγραφο περιγράφει τη μετάβαση του ρόλου τους από αυτόν του παραδοσιακού επόπτη της αγοράς σε εκείνον της οικοδόμησης «ψηφιακών οικοσυστημάτων». Σύμφωνα με τις οδηγίες, η ταχεία εξέλιξη των ψηφιακών τεχνολογιών και η σύγκλιση των αγορών καθιστούν αναγκαία μια πιο προληπτική και ολιστική προσέγγιση. Στόχος είναι η διαμόρφωση ανθεκτικών, συμπεριληπτικών και καθοδηγούμενων από την καινοτομία ψηφιακών οικοσυστημάτων, αντί για την απλή αντίδραση στις τεχνολογικές μεταβολές.

Η κεντρική αρχή των κατευθυντήριων γραμμών είναι η ενσωμάτωση της καινοτομίας στον πυρήνα της ρυθμιστικής πρακτικής. Για τον σκοπό αυτό, οι οδηγίες προτείνουν τη θεσμοθέτηση του πειραματισμού μέσω της χρήσης εργαλείων όπως τα ρυθμιστικά δοκιμαστικά περιβάλλοντα (regulatory sandboxes) και τα πιλοτικά έργα, τα οποία επιτρέπουν τη δοκιμή κανόνων μειωμένης αυστηρότητας πριν από την ευρεία εφαρμογή τους. Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων εντός των ρυθμιστικών αρχών, που περιλαμβάνουν, πέραν της τεχνικής γνώσης, τομείς όπως ο σχεδιασμός πρωτοτύπων πολιτικής, οι συμπεριφορικές αναλύσεις, η συστημική σκέψη και η στρατηγική πρόβλεψη, μέσω μεθόδων όπως η «σάρωση ορίζοντα». Η προσέγγιση αυτή απαιτεί τη μετάβαση από τις μεμονωμένες διαβουλεύσεις σε συνεχείς, συνεργατικές σχέσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συν-δημιουργία λύσεων.

Για την υποστήριξη του νέου τους ρόλου, οι οδηγίες επισημαίνουν την ανάγκη για προσαρμογή και ενίσχυση της ρυθμιστικής ικανότητας. Αυτό περιλαμβάνει την επέκταση των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων ώστε να καλύπτουν τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας ψηφιακών πλατφορμών, της διακυβέρνησης δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης. Θεμελιώδους σημασίας κρίνεται η διασφάλιση της πολιτικής, λειτουργικής και οικονομικής ανεξαρτησίας των αρχών, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν αμερόληπτες αποφάσεις πέρα από πολιτικούς ή εμπορικούς κύκλοι. Προτείνεται, επίσης, η στρατηγική επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, η δημιουργία διεπιστημονικών ομάδων και η καθιέρωση διαδικασιών λήψης αποφάσεων που βασίζονται σε δεδομένα, αξιοποιώντας εργαλεία όπως οι εκτιμήσεις ρυθμιστικού αντικτύπου για την ανάλυση των συνεπειών σε διαφορετικές ομάδες της αγοράς.

Ένας ακόμη πυλώνας των οδηγιών είναι η αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών από τις ίδιες τις ρυθμιστικές αρχές για την επίτευξη ρυθμιστικής αριστείας. Οι κατευθυντήριες γραμμές ενθαρρύνουν την ενσωμάτρωση εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση μεγάλων δεδομένων (big data), το blockchain και το IoT σε όλο τον ρυθμιστικό κύκλο. Η χρήση τέτοιων εφαρμογών, γνωστών ως RegTech και SupReg, μπορεί να αυτοματοποιήσει διαδικασίες, να βελτιώσει την παρακολούθηση του φάσματος σε πραγματικό χρόνο και να απλοποιήσει τις διαδικασίες συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, καλύπτεται η χρήση τεχνολογίας για τη βιωσιμότητα του διαστήματος, όπως η παρακολούθηση της διαστημικής κυκλοφορίας. Ταυτόχρονα, οι ρυθμιστές καλούνται να ηγηθούν δίνοντας το παράδειγμα, υιοθετώντας πρότυπα που προστατεύουν την ιδιωτικότητα και θεσπίζοντας σαφείς μηχανισμούς λογοδοσίας και προσφυγών για τις αυτοματοποιημένες αποφάσεις.

Τέλος, το έγγραφο αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς οι ψηφιακές προκλήσεις σπάνια περιορίζονται εντός εθνικών συνόρων. Προτείνεται η εστίαση σε συνεργασίες που αποφέρουν απτά αποτελέσματα σε κοινούς τομείς προτεραιότητας, όπως ο συντονισμός του ραδιοφάσματος, η κυβερνοασφάλεια και η διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης. Η προώθηση της ρυθμιστικής διαλειτουργικότητας μέσω της ευθυγράμμισης σε κοινές αρχές σε πεδία όπως το ψηφιακό εμπόριο, η ηθική της ΤΝ και η προστασία δεδομένων, καθώς και η δημιουργία υποδομών κοινής μάθησης μπορούν να επιταχύνουν την πρόοδο. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής περιφερειακής φωνής και της ψηφιακής κυριαρχίας. Ο τελικός σκοπός είναι η ρύθμιση να λειτουργεί ως μοχλός για την υπεύθυνη καινοτομία, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του κοινού και διασφαλίζοντας ότι η ψηφιακή ανάπτυξη προάγει την ευημερία για όλους.