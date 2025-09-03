Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης στην 89η ΔΕΘ

Με σύνθημα «Η Ελλάδα του gov.gr», το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης συμμετέχει στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025. Στο περίπτερο 12, οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις πιο σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και τα έργα που σχεδιάζουν και υλοποιούν οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου.

Στο κέντρο του περιπτέρου θα δεσπόζει η προσομοίωση του υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» και του Ai Factory «Pharos». Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» θα τοποθετηθεί εντός του 2026 στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου και θα είναι από τους ισχυρότερους παγκοσμίως. Θα λειτουργήσει ως πυρήνας του Ai Factory «Pharos», ενός από τα πρώτα 13 της Ευρώπης, που θα παρέχει υπολογιστική ισχύ, δεδομένα, τεχνογνωσία σε start-ups, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ώστε να αναπτύξουν εφαρμογές ΤΝ στους κρίσιμους τομείς της υγείας, της βιωσιμότητας, της ελληνικής γλώσσας.

Με έναν διαδραστικό τρόπο, θα παρουσιαστούν τα τεχνολογικά μέτρα για την Οδική Ασφάλεια. Στο περίπτερο 12 θα υπάρχει κάμερα, η οποία σε πραγματικό χρόνο θα καταγράφει παραβάσεις, όπως η μη χρήση ζώνης και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση αυτοκινήτου, αναδεικνύοντας τον ρόλο της τεχνολογίας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε ειδικά διαμορφωμένα booth που παρουσιάζουν εμβληματικά έργα και υπηρεσίες του Υπουργείου, όπως:

Η εφαρμογή MyStreet, στην οποία οι πολίτες βλέπουν μέσω ενός διαδραστικού χάρτη σε πραγματικό χρόνο τις ενεργές μισθώσεις κοινόχρηστων χώρων και υποβάλλουν καταγγελίες για παραβάσεις.

Το Kids Wallet με δυνατότητες γονικού ελέγχου και επιβεβαίωσης της ηλικίας του χρήστη για την προστασία των παιδιών από τον εθισμό στο διαδίκτυο, το οποίο θα αποτελέσει βασικό εργαλείο αποτροπής της πρόσβασης των παιδιών στα προϊόντα καπνού και νικοτίνης, στο αλκοόλ, στα τυχερά παιχνίδια.

Ο Προσωπικός Αριθμός με τον οποίο μπαίνει τάξη στα δημόσια μητρώα, καθώς διορθώνονται χιλιάδες λάθη στα στοιχεία των πολιτών.

Το Gov.gr Wallet, στο οποίο προστίθενται συνεχώς νέες δυνατότητες, όπως η Θυρίδα Πολίτη για να έχουν οι πολίτες άμεση πρόσβαση στα έγγραφα τους. Το Gov.gr Wallet έχει καθιερωθεί ως το εργαλείο ψηφιακής ταυτοποίησης των εισιτηρίων για την είσοδο των φιλάθλων στα γήπεδα.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων μέσω του οποίου η χώρα αποκτάει για πρώτη φορά το δικό της χώρο στο διάστημα και κρίσιμα δεδομένα για την πολιτική προστασία, την πολεοδομία, την κλιματική αλλαγή.

Η εφαρμογή MyHealth, μέσω της οποίας οι πολίτες έχουν πλήρη πρόσβαση στον ατομικό φάκελο υγείας τους.

Επίσης, οι επισκέπτες θα ενημερωθούν για τις πρωτοβουλίες αναβάθμισης του επιπέδου Κυβερνοασφάλειας και την εφαρμογή της Οδηγίας NIS2, τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις όλης της Ελλάδας με τα Προγράμματα Gigabit Voucher και Smart Readiness, καθώς και την πορεία των έργων του «Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» του ΕΣΠΑ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της 89ης ΔΕΘ, στο περίπτερο 12 θα πραγματοποιούνται παρουσιάσεις, εκδηλώσεις και συζητήσεις με τη συμμετοχή στελεχών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και των εποπτευόμενων φορέων του, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και τη διάχυση της ψηφιακής γνώσης. Οι Υπουργοί Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος θα συζητήσουν για το Kids Wallet ως ένα εργαλείο προστασίας των παιδιών και ενδυνάμωσης της νέας γενιάς. Οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης θα συμμετέχουν σε εκδήλωση για τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που ενισχύουν την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των ατόμων με αναπηρίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εκδήλωση για τη διασύνδεση του νέου υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» και του «εργοστασίου» ΤΝ «Pharos» με το οικοσύστημα τεχνολογίας.