Συμβουλές της Kaspersky για ένα ασφαλές ταξίδι στο online fitness

Οι στόχοι υγείας και φυσικής κατάστασης παραμένουν κορυφαία προτεραιότητα για πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αιχμής των αθλητικών γεγονότων και σε στιγμές όπου το κίνητρο για άθληση είναι ανανεωμένο. Αντανακλώντας αυτήν την τάση, το online personal training έχει γίνει ολοένα και πιο δημοφιλές, καθώς ενισχύεται από την επιρροή των social media όπως το Instagram και το TikTok. Ωστόσο, όσο όλο και περισσότεροι χρήστες στρέφονται σε αυτές τις υπηρεσίες για να ξεκινήσουν ή να διατηρήσουν τη γυμναστική τους ρουτίνα, πολλοί παραβλέπουν τους πιθανούς κινδύνους για την προσωπική τους ασφάλεια και τα δεδομένα τους. Για να βοηθήσει τους χρήστες να παραμείνουν ασφαλείς στην πορεία επίτευξης των στόχων τους, η Kaspersky μοιράζεται πρακτικές συμβουλές για την αποφυγή συνηθισμένων κυβερνοαπειλών και την προστασία της ψηφιακής τους ευημερίας.

Τα κοινωνικά δίκτυα αναδιαμορφώνουν το personal training με τρόπους που οι offline υπηρεσίες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν. Μέσω της δημιουργίας ελκυστικού περιεχομένου, όπως επιδείξεις ασκήσεων, ιστορίες μεταμόρφωσης, fitness tips και άλλα, οι personal trainers εξελίσσονται σε αυτοδημιούργητους influencers με απεύθυνση σε παγκόσμιο κοινό, παρακινώντας τους ακόλουθούς τους να πληρώσουν για τις υπηρεσίες τους. Στην πραγματικότητα, η παγκόσμια αγορά online fitness αναμένεται να αυξηθεί με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 29,6% έως το 2033.

Παρόλα αυτά, η εγγραφή σε τέτοια εικονικά προγράμματα συχνά προϋποθέτει την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών, όπως δεδομένα υγείας, φωτογραφίες προόδου και στοιχεία πληρωμής, σε κάποιον που μπορεί να μην έχετε συναντήσει ποτέ. Συχνά, μεγάλο μέρος αυτής της ανταλλαγής πραγματοποιείται μέσω του προφίλ του trainer στα social media ή μέσω εργαλείων ανταλλαγής μηνυμάτων, συχνά χωρίς συμβόλαια ή επαρκείς επίσημες συμφωνίες. Αυτό αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο παραβίασης ή κατάχρησης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Παρότι δεν έχουν αναφερθεί ευρέως περιστατικά παραβίασης που συνδέονται με διαδικτυακές υπηρεσίες personal training συγκεκριμένα, οι εφαρμογές fitness έχουν βρεθεί πολλές φορές στα πρωτοσέλιδα για παρόμοια περιστατικά. Δεδομένων των ομοιοτήτων μεταξύ των fitness apps και των virtual coaches, είναι επιτακτικό οι χρήστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μορφές κατάχρησης δεδομένων περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στα παρακάτω:

Έκθεση σε εργαλεία τρίτων:

Στον κόσμο του online personal training, πολλοί επαγγελματίες fitness βασίζονται σε υπηρεσίες τρίτων για τη διαχείριση βασικών λειτουργιών της επιχείρησής τους — όπως ο προγραμματισμός προπονήσεων, η επεξεργασία πληρωμών, η επικοινωνία με τους πελάτες και η παροχή εξατομικευμένων προγραμμάτων γυμναστικής. Ωστόσο, όλες αυτές οι υπηρεσίες δεν έχουν την κυβερνοασφάλεια ως ύψιστη προτεραιότητα. Αν έστω και μία από αυτές δεν διαθέτει ισχυρή κρυπτογράφηση, δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων ή υποστεί παραβίαση, θα μπορούσε να εκθέσει ευαίσθητες πληροφορίες των χρηστών, όπως δεδομένα υγείας, τοποθεσία, φωτογραφίες προόδου και οικονομικά στοιχεία. Ακόμα χειρότερα, οι πελάτες συχνά δεν αντιλαμβάνονται καν πόσα διαφορετικά εργαλεία εμπλέκονται στο παρασκήνιο.

Αυτή η κατακερματισμένη δομή δημιουργεί πολλαπλά αδύναμα σημεία, όπου τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να υποκλαπούν, να διαρρεύσουν ή να χρησιμοποιηθούν κακόβουλα — ειδικά εάν οι κωδικοί πρόσβασης επαναχρησιμοποιούνται, το λογισμικό δεν είναι ενημερωμένο ή τα δικαιώματα πρόσβασης είναι υπερβολικά εκτεταμένα. Επομένως, τόσο οι trainers όσο και οι πελάτες πρέπει να γνωρίζουν τα εργαλεία που χρησιμοποιούν και να διασφαλίζουν ότι αυτές οι πλατφόρμες πληρούν βασικά πρότυπα ασφάλειας.

Εκμετάλλευση φωτογραφιών προόδου:

Οι φωτογραφίες προόδου αποτελούν συνηθισμένο κομμάτι της εικονικής προπόνησης. Οι πελάτες συχνά μοιράζονται φωτογραφίες «πριν και μετά» με τους trainers τους, ώστε να καταγράφουν τις σωματικές αλλαγές με την πάροδο του χρόνου, να παρακολουθούν τα αποτελέσματα ή να γιορτάζουν τα επιτεύγματά τους. Αυτές οι φωτογραφίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα προσωπικές, συχνά τραβηγμένες με ελάχιστα ρούχα ώστε να φαίνεται καθαρά η γράμμωση των μυών ή η απώλεια λίπους, και συνήθως κοινοποιούνται σε ιδιωτικά chats ή μέσω email, χωρίς κάποια επίσημη συμφωνία για το πώς θα αποθηκευτεί, θα χρησιμοποιηθεί ή θα προστατευθεί αυτό το περιεχόμενο.

Αυτές οι εικόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κακόβουλα με διάφορους τρόπους. Στη χειρότερη περίπτωση, αν οι συσκευές ή οι πλατφόρμες μηνυμάτων παραβιαστούν, οι φωτογραφίες αυτές μπορεί να διαρρεύσουν διαδικτυακά, να συλλεχθούν από bots ή να χρησιμοποιηθούν για κλοπή ταυτότητας, πλαστοπροσωπία ή παρενόχληση — ειδικά εάν περιλαμβάνουν γεωγραφικές σημάνσεις, πρόσωπα ή ονόματα χρήστη. Για τη μείωση αυτού του κινδύνου, είναι απαραίτητο τόσο οι πελάτες όσο και οι γυμναστές να συμφωνούν εκ των προτέρων για το πώς θα διαχειρίζονται και θα αποθηκεύονται αυτές οι φωτογραφίες, καθώς και αν επιτρέπεται να δημοσιευτούν, ιδανικά με γραπτή συμφωνία. Επιπλέον, οι πελάτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με ό,τι στέλνουν, να αποφεύγουν στοιχεία που αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους και να επιλέγουν ασφαλείς πλατφόρμες για την ανταλλαγή ευαίσθητου υλικού.

Κίνδυνοι πλαστοπροσωπίας:

Οι personal trainers που δημιουργούν την επιχείρησή τους μέσω των social media συχνά εξελίσσονται σε micro-influencers, προσελκύοντας μεγάλα και πιστά κοινά. Όμως, η προβολή αυτή συνεπάγεται κινδύνους: Αν ο λογαριασμός τους παραβιαστεί — μέσω αδύναμων κωδικών πρόσβασης, επιθέσεων phishing ή διαρροής στοιχείων — οι κυβερνοεγκληματίες μπορούν να τον θέσουν υπό τον έλεγχό τους και να χρησιμοποιήσουν την ταυτότητά τους. Από τη στιγμή που οι επιτιθέμενοι αποκτήσουν πρόσβαση σε λογαριασμό του Instagram, του TikTok ή του WhatsApp ενός trainer, μπορούν να στείλουν μηνύματα σε πελάτες ή ακολούθους με το όνομά του, ζητώντας προσωπικά δεδομένα, στοιχεία σύνδεσης ή άμεσες πληρωμές για «αποκλειστικά προγράμματα», «προσφορές περιορισμένου χρόνου» ή ψεύτικες συνεδρίες. Επειδή τα μηνύματα προέρχονται από έναν οικείο λογαριασμό, οι χρήστες είναι περισσότερο πιθανό να συμμορφωθούν με τα αιτήματα αυτά — ειδικά αν έχουν ήδη χτίσει σχέση εμπιστοσύνης με τον trainer.

«Το ότι αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να φαίνονται ανησυχητικοί δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψετε εντελώς τα διαδικτυακά προγράμματα fitness. Όπως κάνετε ζέσταμα πριν από μια προπόνηση, έτσι πρέπει να προστατεύετε τα δεδομένα σας πριν συνδεθείτε. Η εικονική προπόνηση μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο που σας κινητοποιεί — αρκεί να είστε ενήμεροι για τους πιθανούς κινδύνους και να λάβετε μέτρα για να προστατεύσετε τα δεδομένα και την ιδιωτικότητά σας», δηλώνει η Anna Larkina, ειδικός σε θέματα ιδιωτικότητας στην Kaspersky.

Λάβετε προληπτικά μέτρα για να προστατευτείτε. Για παράδειγμα:

Επαληθεύστε την ταυτότητα του trainer : Ερευνήστε τα προσόντα και τις πιστοποιήσεις του trainer μέσω αξιόπιστων οργανισμών fitness. Αναζητήστε αξιολογήσεις και μαρτυρίες από επαληθευμένους πελάτες. Ελέγξτε αν το προφίλ του στα social media είναι επαληθευμένο (μπλε σήμα ή ισοδύναμο).

Αποφύγετε τους μη επαληθευμένους συνδέσμους: Μην κάνετε ποτέ κλικ σε συνδέσμους που στέλνονται μέσω ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή email που υποστηρίζουν ότι προσφέρουν προσφορές fitness. Αντ' αυτού, επισκεφθείτε απευθείας την επίσημη ιστοσελίδα του γυμναστή ή μια αξιόπιστη πλατφόρμα.

Ελέγξτε για HTTPS : Βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε ιστοσελίδα στην οποία σας κατευθύνουν χρησιμοποιεί HTTPS στη διεύθυνση URL, που υποδεικνύει ότι είναι ασφαλής.

Αποφύγετε την υπερβολική κοινοποίηση: Παρέχετε μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες και διασφαλίστε ότι ευαίσθητα δεδομένα, όπως ιατρικά αρχεία ή φωτογραφίες προόδου, μοιράζονται μέσω ασφαλών και κρυπτογραφημένων πλατφορμών.

Χρησιμοποιήστε αξιόπιστη λύση ασφάλειας: Προστατεύστε τις συσκευές σας σε πραγματικό χρόνο από κακόβουλο λογισμικό, αποκλείοντας επικίνδυνους ιστότοπους, phishing emails, μολυσμένες διαφημίσεις και συσκευές κλοπής στοιχείων πιστωτικών καρτών.