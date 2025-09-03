AXIA CERT: επιθεώρηση ασφάλειας μηχανών στη βιομηχανία για μείωση κινδύνων ατυχημάτων

Με την υποστήριξη της AXIA CERT στόχος είναι η θωράκιση των επιχειρήσεων ως κατασκευαστές μηχανημάτων αλλά φυσικά και η προστασία των ανθρώπων μιας επιχείρησης ως χρήστες μηχανημάτων.

Σε ποιους απευθύνεται η Οδηγία για την ασφάλεια των μηχανών

Η Οδηγία για την Ασφάλεια Μηχανών αφορά όλους τους οικονομικούς φορείς που εμπλέκονται στην παραγωγή, εισαγωγή και χρήση μηχανημάτων στην ΕΕ.

Κατασκευαστές: Οι κατασκευαστές πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας, διασφαλίζοντας ότι τα μηχανήματά που κατασκευάζουν είναι ασφαλή και δεν θέτουν σε κίνδυνο τους χρήστες ή το περιβάλλον.

Χρήστες-εργοδότες: Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μηχανήματα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στον χώρο εργασίας είναι ασφαλή και συμμορφούμενα, προστατεύοντας την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και βλαβών.

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι: Αν ο κατασκευαστής βρίσκεται εκτός ΕΕ, πρέπει να υπάρχει αντιπρόσωπος εντός ΕΕ που θα αναλάβει τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης.

Εισαγωγείς και διανομείς: Όσοι φέρνουν μηχανές στην ΕΕ ή τις διαθέτουν στην αγορά. Είναι υπεύθυνοι να επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα, σήμανση CE και ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις.

Επιθεωρητές και ελεγκτές υγείας και ασφάλειας: Για την αξιόπιστη αξιολόγηση της συμμόρφωσης των μηχανημάτων με τις νομικές απαιτήσεις και τα πρότυπα ασφαλείας, η οποία είναι σημαντική κατά τη διάρκεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και εκτιμήσεων κινδύνου στο χώρο εργασίας.

Πεδίο εφαρμογής Οδηγίας 2006/42/EC

Η οδηγία καλύπτει: Μηχανήματα, εναλλάξιμο εξοπλισμό, δομικά στοιχεία ασφαλείας.

Ανυψωτικά εξαρτήματα, αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες.

Αφαιρούμενα συστήματα μετάδοσης και ημιτελή μηχανήματα. Δεν καλύπτει μηχανήματα ειδικών κατηγοριών (π.χ. λούνα παρκ, πυρηνική βιομηχανία, επιστημονικά εργαστήρια και ορυχεία ή μηχανήματα που χρησιμοποιούνται από τον στρατό ή την αστυνομία).

Υποχρεώσεις

Κατασκευαστές: Ο κατασκευαστής διεξάγει εκτίμηση κινδύνου, εντοπίζει πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του μηχανήματος και, στη συνέχεια, σχεδιάζει και εφαρμόζει προληπτικά μέτρα για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση αυτών των κινδύνων.

Αφού ικανοποιήσει τις βασικές απαιτήσεις, ο κατασκευαστής προετοιμάζει λεπτομερή τεχνική τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση του μηχανήματος με τους κανονισμούς. Στη συνέχεια, ο κατασκευαστής εκδίδει δήλωση συμμόρφωσης του μηχανήματος με την οδηγία (π.χ. Μηχανήματα – MD 2006/42 / EC, Χαμηλή τάση – LVD 2014 / 35 / EU, Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – EMC 2014 / 30 / EU) και τοποθετεί τη σήμανση CE στο μηχάνημα, η οποία αποδεικνύει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις. Χρήστες/Εργοδότες: Ο χρήστης του μηχανήματος, διενεργεί αξιολόγηση της ασφάλειας του μηχανήματος και της συμμόρφωσης του προς τις απαιτήσεις της οδηγίας με σκοπό τη διασφάλιση και τη διατήρηση επαρκούς επιπέδου ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία. Ο χρήστης του μηχανήματος πρέπει να αξιολογεί τακτικά την τεχνική κατάσταση των μηχανημάτων για να διασφαλίζει ότι συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Διεξαγωγή τακτικών επιθεωρήσεων και συντήρησης των μηχανημάτων σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή για τη διατήρηση του μηχανήματος σε ασφαλή κατάσταση. Οι εργαζόμενοι που χειρίζονται τα μηχανήματα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και λαμβάνουν οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας.

Υπηρεσίες που παρέχονται από την AXIA CERT

Νέα μηχανήματα και εκσυγχρονισμένα Η AXIA CERT πραγματοποιεί αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις των Οδηγιών για την ασφάλεια και τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων προτύπων, που αφορούν τόσο τις νεοκατασκευασθείσες μηχανές όσο και τις μηχανές που εισάγονται για πρώτη φορά στην αγορά της Κοινότητας από τον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα ή τον διανομέα. Συγκεκριμένα, η AXIA CERT: Εντοπίζει τα εναρμονισμένα πρότυπα που εφαρμόζονται.

Ελέγχει και αξιολογεί τα μηχανήματα ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας σε σχέση με τους εντοπισθέντες κινδύνους, καθώς και η αναγνώριση τυχόν υπολειπόμενων κινδύνων.

Αξιολογεί την τεχνική τεκμηρίωση, με έμφαση στην εκτίμηση κινδύνου και τον βαθμό συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Μηχανήματα (2006/42/ΕΚ).

Εξετάζει το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και ασφάλειας, καθώς και τη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ με σήμανση CE που εκδίδει ο κατασκευαστής. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης εκπονείται και παραδίδεται Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας Μηχανών. Μηχανήματα ή Γραμμές Παραγωγής σε λειτουργία Η AXIA CERT πραγματοποιεί επίσης αξιολόγηση του επιπέδου ασφάλειας των μηχανημάτων ή γραμμών παραγωγής που βρίσκονται ήδη σε χρήση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων προτύπων. Αναλυτικότερα: Αξιολογεί το επίπεδο ασφάλειας μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής σε εργοστάσια.

Ελέγχει τη συμμόρφωση των μηχανημάτων με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας των σχετικών κανονισμών.

Διενεργεί, όταν απαιτείται, μελέτη αναγνώρισης και εκτίμησης κινδύνων.

Παραδίδει ολοκληρωμένη Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας Μηχανών , καθώς και μελέτη Αναγνώρισης και Εκτίμησης Κινδύνων, όπου χρειάζεται.

Παρέχει εκπαίδευση στο προσωπικό για την ασφαλή χρήση των μηχανημάτων που χειρίζεται. Γιατί να επιλέξετε την AXIA CERT Η AXIA CERT διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία. Οι επιθεωρητές της είναι μηχανικοί με πολυετή δραστηριότητα στη βιομηχανική παραγωγή, την κατασκευή και την τροποποίηση μηχανημάτων, με εξειδίκευση στην ασφάλεια μηχανών, στην αναγνώριση και εκτίμηση κινδύνων και στην εφαρμογή οδηγιών και κανονισμών. Η εταιρεία έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό έργων, διαθέτει σε βάθος γνώση των εναρμονισμένων και τεχνικών προτύπων και παραδίδει τεκμηριωμένες Εκθέσεις Αξιολόγησης Ασφάλειας και Μελέτες Αναγνώρισης και Εκτίμησης Κινδύνων, που υποστηρίζουν ουσιαστικά κατασκευαστές και χρήστες να διασφαλίσουν την ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων τους.