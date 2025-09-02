Η LEXIS παρουσιάζει τη νέα σειρά UPS Eaton 3P Ellipse

Η LEXIS (www.lexis.gr), επίσημος αντιπρόσωπος της Eaton στην Ελλάδα, του παγκόσμιου ηγέτη στις λύσεις διαχείρισης ενέργειας, παρουσιάζει τη νέα σειρά UPS Eaton 3P Ellipse. Η καινοτόμα σειρά αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) συνδυάζει υψηλή αξιοπιστία, αθόρυβη λειτουργία και ευελιξία εγκατάστασης, ιδανικό για οικιακά περιβάλλοντα και μικρά γραφεία.

Η σειρά διαθέτει μοντέλα ισχύος από 550VA έως 1700VA, τεχνολογίας stand by, με πολλαπλές εξόδους IEC/Schuko, θύρες USB Type A & type C, θύρα επικοινωνίας USB και υποδοχή για κάρτα διαχείρισης μέσω Cloud. Ο ευέλικτος σχεδιασμός πολλαπλών θέσεων επιτρέπει στα UPS να προσαρμόζονται άψογα σε οποιοδήποτε περιβάλλον οριζόντια, κάθετα, καθώς και σε rack ή τοίχο με τη χρήση επιπλέον accessories.

Η εύκολη σύνδεση στο cloud μέσω της προαιρετικής κάρτας CLOUD-PS – ένα συναρπαστικό χαρακτηριστικό για επιχειρηματικές εφαρμογές – μετατρέπει τα μοντέλα της σειράς Eaton 3P Ellipse σε ένα UPS απομακρυσμένης παρακολούθησης, επιτρέποντας την απρόσκοπτη πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στην κατάσταση και τις ειδοποιήσεις μέσω mobile app ή web browser.

Τα UPS Eaton 3P Ellipse αποτελούν μια ολοκληρωμένη λύση που συνδυάζει τεχνολογία αιχμής, ευκολία εγκατάστασης και μέγιστη αξιοπιστία. Η σειρά είναι ήδη διαθέσιμη μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών της LEXIS στην ελληνική αγορά.