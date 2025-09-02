Close Menu
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου

Η LEXIS παρουσιάζει τη νέα σειρά UPS Eaton 3P Ellipse

infocomBy 1 Min Read Προϊόντα - Υπηρεσίες

Η LEXIS (www.lexis.gr), επίσημος αντιπρόσωπος της Eaton στην Ελλάδα, του παγκόσμιου ηγέτη στις λύσεις διαχείρισης ενέργειας, παρουσιάζει τη νέα σειρά UPS Eaton 3P Ellipse. Η καινοτόμα σειρά αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) συνδυάζει υψηλή αξιοπιστία, αθόρυβη λειτουργία και ευελιξία εγκατάστασης, ιδανικό για οικιακά περιβάλλοντα και μικρά γραφεία.

Η σειρά διαθέτει μοντέλα ισχύος από 550VA έως 1700VA, τεχνολογίας stand by, με πολλαπλές εξόδους IEC/Schuko, θύρες USB Type A & type C, θύρα επικοινωνίας USB και υποδοχή για κάρτα διαχείρισης μέσω Cloud. Ο ευέλικτος σχεδιασμός πολλαπλών θέσεων επιτρέπει στα UPS να προσαρμόζονται άψογα σε οποιοδήποτε περιβάλλον οριζόντια, κάθετα, καθώς και σε rack ή τοίχο με τη χρήση επιπλέον accessories.

Η εύκολη σύνδεση στο cloud μέσω της προαιρετικής κάρτας CLOUD-PS – ένα συναρπαστικό χαρακτηριστικό για επιχειρηματικές εφαρμογές – μετατρέπει τα μοντέλα της σειράς Eaton 3P Ellipse σε ένα UPS απομακρυσμένης παρακολούθησης, επιτρέποντας την απρόσκοπτη πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στην κατάσταση και τις ειδοποιήσεις μέσω mobile app ή web browser.

Τα UPS Eaton 3P Ellipse αποτελούν μια ολοκληρωμένη λύση που συνδυάζει τεχνολογία αιχμής, ευκολία εγκατάστασης και μέγιστη αξιοπιστία. Η σειρά είναι ήδη διαθέσιμη μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών της LEXIS στην ελληνική αγορά.

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!

Infocom Today
SmartTalks

Share.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Comments are closed.