Weekly Telecom: Η ΑΙ τρέχει, η Ευρώπη ψάχνει βηματισμό, η Ελλάδα χτίζει data centers!

Η παγκόσμια οικονομία τρέχει πλέον με δύο ταχύτητες: της τεχνητής νοημοσύνης και όλων των υπολοίπων… ◆ Η συνολική αύξηση 7% στα παγκόσμια εταιρικά κέρδη είναι στην πραγματικότητα ένα πάρτι για λίγους, με τους τεχνολογικούς κολοσσούς και τους κατασκευαστές ημιαγωγών να απογειώνονται ◆ Αυτή η «επέλαση», όμως, πυροδοτεί ένα κύμα επαγγελματικής ανασφάλειας, με έρευνα του LinkedIn να αποκαλύπτει το μεγάλο παράδοξο της εποχής: όσο η ΑΙ γίνεται πιο «έξυπνη», τόσο περισσότερο εμείς εμπιστευόμαστε τον άνθρωπο δίπλα μας – ίσως γιατί νιώθουμε και λίγο «μειονεκτικά» απέναντι στα ρομπότ ◆ Την ίδια στιγμή, μελέτη του Στάνφορντ επιβεβαιώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν «κόβει» τους παλιούς, αλλά τους νέους, ξηλώνοντας το πρώτο σκαλοπάτι της επαγγελματικής σκάλας και αφήνοντας τους αποφοίτους στο κενό

