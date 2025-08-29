Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη την Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025, μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής κ. Μιχαήλ Σφακιανάκης.

Η συνεργασία εστιάζει σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και τεχνολογικών αντικειμένων, όπως η κυβερνοασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη, οι ανατρεπτικές τεχνολογίες, η στρατηγική και αμυντική πολιτική, η διοίκηση έργων, η ηλεκτρονική μάθηση, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κρίσεων, καθώς και η αξιοποίηση των τεχνολογιών Internet of Things.

Κατά την τελετή υπογραφής, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, δήλωσε:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για τη σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, όχι μόνο για προσωπικούς λόγους ως μεταπτυχιακός φοιτητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αλλά κυρίως διότι πιστεύω ακράδαντα ότι η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση αποτελούν τη βάση για ό,τι θέλουμε να οικοδομήσουμε ως κοινωνία και ως Οργανισμός. Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς θα ενισχύσει ουσιαστικά την προσπάθεια μετεξέλιξης του εκπαιδευτικού μας συστήματος και θα συμβάλει στην εξωστρέφεια του Σώματος. Υπάρχουμε για να υπηρετούμε και να προστατεύουμε τον πολίτη και την κοινωνία, και αυτή η συνεργασία αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής κ. Μιχαήλ Σφακιανάκης, ανέφερε:

«Νιώθω ιδιαίτερη χαρά για τη σημερινή ημέρα. Το Πανεπιστήμιό μας επιδεικνύει σταθερά ευαισθησία απέναντι στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, παρέχοντας τη δυνατότητα ουσιαστικής επιμόρφωσης σε στελέχη τους. Με το Μνημόνιο αυτό διευκολύνουμε την πρόσβαση των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας σε υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά προγράμματα και ενισχύουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας. Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία αυτή θα ευδοκιμήσει και θα αποδώσει σημαντικούς καρπούς».

Στην υπογραφή του Μνημονίου παρέστησαν από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς η Αντιπρύτανης κα Στυλιανή Σοφιανοπούλου,οι Κοσμήτορες κα Μαρία Βίρβου και κος Άγγελος Παντουβάκης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, κος Δημήτριος Γεωργακέλος και η Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου, κα Ελένη Σταθάτου.

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Προϊστάμενος Επιτελείου, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Καλόγηρος, ο Γενικός Διευθυντής Επιτελικού Συντονισμού, Υποστράτηγος Ιωάννης Σκούρας, ο Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγος Σωτήριος Κυπράκης, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Ταξίαρχος Γεώργιος Ζάχαρης, καθώς και Διευθυντές και ανώτεροι Αξιωματικοί Υπηρεσιών, που σχετίζονται με το αντικείμενο του Μνημονίου.

Η υπογραφή του Μνημονίου σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην ακαδημαϊκή και επιστημονική συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με στόχο την προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας και της αμοιβαίας υποστήριξης σε τομείς στρατηγικής σημασίας.