DOTSOFT: ο Δήμος Κοζάνης επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Ο Δήμος Κοζάνης, με τη συνεργασία της DOTSOFT, κάνει πράξη τον στόχο του για έναν σύγχρονο και λειτουργικό Δήμο, με την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένη Ψηφιακή Πλατφόρμα Υποβολής, Διαχείρισης και Παρακολούθησης Αιτημάτων για τη Βελτίωση της Καθημερινότητας των Πολιτών με χρήση Έξυπνων Εφαρμογών». Πρόκειται για μια στρατηγική παρέμβαση που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και φέρνει τον πολίτη στο επίκεντρο των υπηρεσιών του Δήμου.

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε δημότη να επικοινωνεί άμεσα με τον Δήμο, να ενημερώνεται έγκαιρα για όσα τον αφορούν και να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της καθημερινότητας της πόλης.

Τι προσφέρει η νέα πλατφόρμα

Εξυπηρέτηση χωρίς γραφειοκρατία: Μέσω των νέων web και mobile εφαρμογών, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις και αιτήματα για πιστοποιητικά, να λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και να παρακολουθούν βήμα-βήμα την πορεία τους, από την υποβολή μέχρι την ολοκλήρωση.

Ενιαίο σύστημα διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασίας: Όλα τα αιτήματα καταγράφονται και διακινούνται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας ταχύτητα και μείωση της γραφειοκρατίας.

Πιο καθαρή πόλη: Με την εγκατάσταση tablets σε 30 απορριμματοφόρα, το προσωπικό θα μπορεί να καταγράφει σε πραγματικό χρόνο προβλήματα και συμβάντα, ώστε να δρομολογούνται άμεσα ενέργειες.

Συνεχής ενημέρωση για τον πολίτη: Οι δημότες θα έχουν πρόσβαση σε νέα, εκδηλώσεις, αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, πληροφορίες πολιτικής προστασίας, καθώς και σε χρήσιμα στοιχεία όπως εφημερεύοντα φαρμακεία, νοσοκομεία, δημοτικές υπηρεσίες και σημεία ενδιαφέροντος.

Συμμετοχή και διάδραση: Μέσα από ερωτηματολόγια και εργαλεία διαδραστικής επικοινωνίας, οι πολίτες θα μπορούν να εκφράζουν τη γνώμη τους και να συμβάλλουν στη βελτίωση των δημοτικών υπηρεσιών.

Έξυπνη Στάθμευση: Η πλατφόρμα εισάγει ένα σύγχρονο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, με δυνατότητα πληρωμής μέσω κινητού. Με την εγκατάσταση 25 υπόγειων αισθητήρων σε ράμπες και θέσεις ΑμεΑ, εξασφαλίζεται η σωστή χρήση τους και ενισχύεται η προσβασιμότητα. Παράλληλα, η Δημοτική Αστυνομία θα διαθέτει εργαλεία για αποτελεσματικότερη εποπτεία, ενώ η διαλειτουργικότητα με τις υπόλοιπες εφαρμογές της πλατφόρμας διασφαλίζει ενιαία και αποδοτική λειτουργία.

Υποστήριξη σχολικών μονάδων: Ειδική εφαρμογή για τους διευθυντές σχολείων, ώστε να υποβάλλουν αιτήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Κεντρική πλατφόρμα δεδομένων και αποφάσεων: Όλες οι πληροφορίες (αιτήματα πολιτών, συμβάντα, δεδομένα στάθμευσης) συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο dashboard, δίνοντας στους υπευθύνους μια ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας του Δήμου και βοηθώντας στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Ένα έργο με αξία για τον πολίτη

Με το έργο αυτό, ο Δήμος Κοζάνης καθιερώνεται στους πρωτοπόρους στον ψηφιακό μετασχηματισμό, δημιουργώντας μια πόλη πιο σύγχρονη, «έξυπνη» και φιλική προς τον πολίτη.

Το έργο χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ενώ οι υπηρεσίες αναμένεται να είναι διαθέσιμες στον πολίτες έως τα μέσα του 2026.