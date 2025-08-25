Weekly Telecom: Και το όνομα αυτού: «Telekom Center Athens»!

Οι διακοπές είναι σαν το Wi-Fi. Όταν απουσιάζουν από τη ζωή μας όλα «κολλάνε» ◆ Ελπίζουμε να περάσατε καλά, να πατήσατε το reset button όπως και εμείς αλλά να θυμάστε το password στον υπολογιστή του γραφείου ◆ Είμαστε -όπως κάθε χρόνο- και πάλι μαζί σας, φορτωμένοι με ευχάριστες αναμνήσεις ◆ Πρώτο -και εξαιρετικά χορταστικό- Weekly Telecom μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, οπότε… welcome back! ◆ Η άμμος από τις πετσέτες μπορεί να μην έχει φύγει ακόμα, αλλά η ψηφιακή άμμος στην κλεψύδρα του (τεχνολογικού) μέλλοντος τρέχει ασταμάτητα! ◆ Η αρχή έγινε με μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, καθώς το Κλειστό του ΟΑΚΑ απέκτησε νέο όνομα και ταυτότητα, μεταμορφωμένο πλέον σε Telekom Center Athens, μια στρατηγική επιλογή που δείχνει πως ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος δεν φοβάται να βάλει μπροστά το διεθνές του brand – και γιατί να το κάνει άλλωστε, με τέτοιο brand! ◆ Εσείς δηλαδή τι θα κάνατε αν είχατε το top τηλεπικοινωνιακό brand;

Κάντε click και διαβάστε τη συνέχεια στο Weekly Telecom, με όλα όσα γράφονται και όλα όσα δε γράφονται, για την αγορά ICT!