Έκθεση Pulse of Private Equity της KPMG

Οι παγκόσμιες επενδύσεις Iδιωτικών Κεφαλαίων μειώθηκαν από 505,3 δισ. δολ. το Α’ Τρίμηνο του 2025 σε 363,7 δισ. δολ. το Β’ Τρίμηνο, με τον όγκο των συμφωνιών να μειώνεται από 4.527 σε 3.769. Η παραπάνω πτώση αντανακλά την έντονη επιφυλακτικότητα των επενδυτών λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων, των μεταβαλλόμενων παγκόσμιων εμπορικών συνθηκών και της αβεβαιότητας γύρω από τις αμερικανικές δασμολογικές πολιτικές, σύμφωνα με τη δεύτερη έκδοση της έκθεσης “Pulse of Private Equity” της KPMG.

Ανά περιφέρεια, η επιβράδυνση ήταν πιο έντονη στην Αμερική, όπου οι επενδύσεις μειώθηκαν από 319,8 δισ. δολ. σε σχεδόν 214 δισ. δολ. Οι ΗΠΑ απορρόφησαν τη μερίδα του λέοντος, με 202 δισ. δολ. σε 1.608 συμφωνίες. Η περιοχή EMA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική) σημείωσε επίσης πτώση από 136,6 δισ. δολ. σε 117,4 δισ. δολ. σε σύνολο 1.669 συμφωνιών.

Η περιοχή ASPAC (Ασία-Ειρηνικός) υπέστη τη μεγαλύτερη πτώση, από 36,2 δισ. δολ. σε μόλις 20,8 δισ. δολ., ενώ οι συμφωνίες μειώθηκαν από 282 σε 220.

Παρά τη συνολική πτώση, ορισμένοι τομείς επέδειξαν εντυπωσιακή ανθεκτικότητα. Οι Βιοεπιστήμες ξεχώρισαν με επενδύσεις 6,9 δισ. δολ. ως τα μέσα του έτους, υπερβαίνοντας τα 4,2 δισ. δολ. του 2024. Ισχυρή πορεία παρουσίασαν επίσης οι τομείς Υγείας (79,3 δισ. δολ.), Ενέργειας & Φυσικών Πόρων (110,8 δισ. δολ.) και Υποδομών (74,4 δισ. δολ.), όλοι ήδη πάνω από τα ετήσια σύνολα του 2024.

Όπως δήλωσε ο Gavin Geminder, Global Head of Private Equity, KPMG International,: «Βλέπουμε σαφώς μια στροφή των επενδύσεων σε εγχώριες και περιφερειακές εταιρείες λόγω της αβεβαιότητας στις εμπορικές πολιτικές. Ωστόσο, οι επενδυτές δεν θα χάσουν την ευκαιρία για παγκόσμιες συμφωνίες εάν προκύψουν πραγματικά εξαιρετικά περιουσιακά στοιχεία.»

Βασικά σημεία – Β’ Τρίμηνο 2025

Οι παγκόσμιες επενδύσεις Ιδιωτικών Κεφαλαίων μειώθηκαν από 505,3 δισ. δολ. σε 4.527 συμφωνίες το Α’ Τρίμηνο του 2025 σε 363,7 δισ. δολ. σε 3.769 συμφωνίες το Β’ Τρίμηνο του 2025.

Η περιοχή της Αμερικής κατέγραψε μείωση στις επενδύσεις Ιδιωτικών Κεφαλαίων από 319,8 δισ. δολ. σε 2.260 συμφωνίες το Α’ Τρίμηνο του 2025 σε 213,96 δισ. δολ. σε 1.771 συμφωνίες το Β’ Τρίμηνο. Η μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι επενδύσεις μειώθηκαν από 264,5 δισ. δολ. σε 2.039 συμφωνίες σε 202 δισ. δολ. σε 1.608 συμφωνίες.

Η περιοχή EMA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) κατέγραψε μείωση στις επενδύσεις Ιδιωτικών Κεφαλαίων από 136,6 δισ. δολ. σε 1.850 συμφωνίες το Α’ Τρίμηνο του 2025 σε 117,4 δισ. δολ. σε 1.669 συμφωνίες το Β’ Τρίμηνο. Αντίστοιχα, η περιοχή ASPAC (Ασία-Ειρηνικός) σημείωσε πτώση από 36,2 δισ. δολ. σε 282 συμφωνίες σε 20,8 δισ. δολ. σε 220 συμφωνίες.

Το παγκόσμιο μέσο μέγεθος των συμφωνιών αυξήθηκε σε όλα τα στάδια επενδύσεων μέχρι το τέλος του Β’ Τριμήνου 2025, σε σύγκριση με το 2024. Συγκεκριμένα: Το μέσο μέγεθος των εξαγορών (buyouts) αυξήθηκε από 82,3 εκατ. δολ. σε 104,5 εκατ. δολάρια. Για τις συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A), αυξήθηκε από 19,7 εκατ. σε 34,7 εκατ. δολ. Για τις επενδύσεις ανάπτυξης (PE growth deals), αυξήθηκε από 18 εκατ. σε 25 εκατ. δολ.

Οι τομείς που προσέλκυσαν τις περισσότερες επενδύσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 ήταν: Τεχνολογία, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Τηλεπικοινωνίες (TMT) με 247,2 δισ. δολ., Βιομηχανική Παραγωγή με 132,4 δισ. δολ., και Ενέργεια & Φυσικοί Πόροι με 106,95 δισ. δολ.

Η παγκόσμια άντληση κεφαλαίων από ιδιωτικά επενδυτικά ταμεία ανήλθε σε 225 δισ. δολ. μέσω 248 funds μέχρι το τέλος του Β’ Τριμήνου 2025 — ρυθμός σημαντικά χαμηλότερος σε σύγκριση με το ετήσιο σύνολο του 2024, που ήταν 554,2 δισ. δολ. μέσω 752 funds.

O Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Partner, Head of Deal Advisory, KPMG στην Ελλάδα δήλωσε: «Η επενδυτική δραστηριότητα στην παγκόσμια αγορά Iδιωτικών Kεφαλαίων παρουσίασε σημαντική πτώση (τόσο σε αξία όσο και σε αριθμό συναλλαγών) σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από εμπορικούς δασμούς και οι γεωπολιτικές εντάσεις δημιούργησε περαιτέρω απόκλιση στις προσδοκίες μεταξύ αγοραστών και πωλητών αναφορικά με τις αποτιμήσεις. Παρά το αρνητικό κλίμα, οι τομείς της τεχνολογίας και οι δευτερογενείς συναλλαγές λειτούργησαν ως βασικοί μοχλοί ανάπτυξης, προσφέροντας ευκαιρίες διαφοροποίησης και ρευστότητας. Επιπλέον, οι μικρομεσαίες συναλλαγές εξαγορών αναδείχθηκαν ως πιο ελκυστικές σε σχέση με τις μεγάλες, καθώς απαιτούν μικρότερη μόχλευση και προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία σε ένα περιβάλλον αυξημένου ρίσκου. Για το Β’ εξάμηνο του 2025, οι εκτιμήσεις δείχνουν συγκρατημένη αισιοδοξία: αναμένεται σταδιακή ανάκαμψη των συναλλαγών εφόσον υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια στις εμπορικές πολιτικές και στα επιτόκια, με έμφαση στη δημιουργία οργανικής ανάπτυξης με την αξιοποίηση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη»

Αν και ο τομέας TMT συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μερίδιο των παγκόσμιων επενδύσεων Iδιωτικών Kεφαλαίων, οι τομείς της Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, της Υγείας και των Βιοεπιστημών αποδείχθηκαν οι πιο ανθεκτικοί.

Αν και ο τομέας ΤΜΤ συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μερίδιο των παγκόσμιων επενδύσεων Iδιωτικών Kεφαλαίων — 247,2 δισ. δολ. — υστερεί σημαντικά σε σχέση με τα 649,9 δισ. δολ. που είχε προσελκύσει το 2024. Η Βιομηχανική Παραγωγή ακολούθησε με 132,4 δισ. δολ. Ωστόσο, οι πραγματικοί «πρωταγωνιστές» σε επίπεδο τομέων ήταν: Βιοεπιστήμες, με 6,8 δισ. δολ. ως τα μέσα του 2025, ξεπερνώντας τα 4,2 δισ. του 2024. Ενέργεια & Φυσικοί Πόροι, με 106,95 δισ. δολ., σε σύγκριση με 201,6 δισ. το 2024. Υποδομές & Μεταφορές, με 74,4 δισ. δολ., έναντι 95,4 δισ. για το 2025. Υγεία, με 79,3 δισ. δολ., σε σχέση με 141,5 δισ. το προηγούμενο έτος.

Μετά από ένα δυναμικό ξεκίνημα στη χρονιά, οι επενδύσεις Iδιωτικών Kεφαλαίων στην Αμερική επιβραδύνθηκαν το Β’ Τρίμηνο του 2025

Οι επενδύσεις Iδιωτικών Kεφαλαίων στην Αμερική μειώθηκαν το Β’ Τρίμηνο του 2025, φτάνοντας τα 213,96 δισ. δολ., από 319,8 δισ. δολ. το Α’ Τρίμηνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν η κυρίαρχη αγορά στην περιοχή, απορροφώντας 202 δισ. δολ. από το συνολικό ποσό, παρά τη σημαντική μείωση από τα 264,5 δισ. δολ. του προηγούμενου τριμήνου.

Μετά από ένα ιστορικά ισχυρό Α’ Τρίμηνο, ο Καναδάς σημείωσε απότομη πτώση στις επενδύσεις, με μόλις 6,1 δισ. δολ. σε 104 συμφωνίες — το πιο αδύναμο τρίμηνο για τη χώρα από το 2020.

Οι επενδύσεις Iδιωτικών Kεφαλαίων στην περιοχή EMA υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ τριμήνων, παρά τις θετικές επιδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στους τομείς της Υγείας και Fintech

Οι επενδύσεις Iδιωτικών Kεφαλαίων στην περιοχή EMA υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ τριμήνων, φτάνοντας τα 117,4 δισ. δολ. το Β’ Τρίμηνο του 2025. Ωστόσο, τα αποτελέσματα διέφεραν σημαντικά ανά χώρα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώθηκε εντυπωσιακή ανάκαμψη, με τις επενδύσεις να αυξάνονται από 24,9 δισ. δολ. σε 389 συμφωνίες το Α’ Τρίμηνο σε 36,8 δισ. δολ. σε 419 συμφωνίες το Β’ Τρίμηνο. Στη Γερμανία, οι επενδύσεις παρέμειναν σχετικά σταθερές στα 15 δισ. δολ. σε 148 συμφωνίες. Αντίθετα, η Γαλλία παρουσίασε απότομη πτώση, από 29,5 δισ. δολ. το Α’ Τρίμηνο σε 14,5 δισ. δολ. το Β’ Τρίμηνο.

Η περιοχή ASPAC (Ασία-Ειρηνικός) κατέγραψε ένα ανισόρροπο τρίμηνο, εν μέσω αντίξοων συνθηκών και επενδυτικής επιφυλακτικότητας

Η αγορά ιδιωτικών κεφαλαίων στην περιοχή ASPAC (Ασία-Ειρηνικός) παρουσίασε έντονες αντιθέσεις το Β’ Τρίμηνο του 2025. Συνολικά, οι επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου (VC) στην περιοχή μειώθηκαν από 36,2 δισ. δολ. το Α’ Τρίμηνο σε 20,8 δισ. δολ. το Β’ Τρίμηνο. Στις επιμέρους χώρες:

Η Ιαπωνία προσέλκυσε 3,6 δισ. δολ. σε επενδύσεις. Η Αυστραλία σημείωσε άνοδο, φτάνοντας τα 11,2 δισ. δολ., υπερδιπλάσια από το προηγούμενο τρίμηνο. Η Κίνα κατέγραψε το ασθενέστερο τρίμηνο στην ιστορία της, με μόλις 700 εκατ. δολ. σε επενδύσεις. Η Νότια Κορέα ξεχώρισε, προσελκύοντας τρεις από τις δέκα μεγαλύτερες συμφωνίες στην περιοχή για το Β’ Τρίμηνο.

Η παγκόσμια άντληση κεφαλαίων επιβραδύνεται σημαντικά, καθώς η δραστηριότητα μετατοπίζεται προς funds μεσαίου μεγέθους

Η παγκόσμια άντληση κεφαλαίων από ιδιωτικά επενδυτικά funds σημείωσε πτώση για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο, με μόλις 442 δισ. δολ. να συγκεντρώνονται μέσω 608 funds κατά το Β’ Τρίμηνο του 2025 (βάσει κυλιόμενων 12 μηνών), έναντι 492 δισ. δολ. από 647 funds το Α’ Τρίμηνο. Η πτώση είναι ακόμη πιο εμφανής σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους: έως το τέλος του Β’ Τριμήνου του 2025, είχαν ιδρυθεί μόλις 1.255 νέα funds, σε σχέση με 2.511 το ίδιο διάστημα του 2024. Παράλληλα, παρατηρείται μεταβολή στη σύνθεση του μεγέθους των funds:

Μειώθηκε ο αριθμός τόσο των mega-funds (άνω του 1 δισ. δολ.) όσο και των πολύ μικρών funds (κάτω των 100 εκατ. δολ.). Η συγκέντρωση κεφαλαίων στράφηκε κυρίως σε μεσαίου μεγέθους funds, μεταξύ 100 εκατ. δολ. και 1 δισ. δολ.

Προβλέψεις

Καθώς πλησιάζουμε στο Γ’ Τρίμηνο του 2025, οι επενδυτές Iδιωτικών Kεφαλαίων σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να παραμείνουν επιφυλακτικοί, έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα στις αγορές και περισσότερη προβλεψιμότητα γύρω από τις δασμολογικές πολιτικές των ΗΠΑ. Η προσοχή των επενδυτών θα συνεχίσει να στρέφεται κυρίως σε: ποιοτικά περιουσιακά στοιχεία, ανθεκτικούς κλάδους, όπως υποδομές, ενέργεια και υγεία, καθώς και σε εταιρείες με επίκεντρο τις εγχώριες αγορές.

Όπως σημείωσε ο Gavin Geminder, Global Head of Private Equity, KPMG International: «Η αγορά εξόδων (exits) για τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια παραμένει προβληματική σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που οδηγεί πολλά funds στη χρήση οχημάτων συνέχισης (continuation vehicles) προκειμένου να διατηρούν τα περιουσιακά τους στοιχεία, αποφεύγοντας την πώληση με έκπτωση.

Ωστόσο, πολλοί θεσμικοί επενδυτές (LPs) αρχίζουν να εκφράζουν δυσαρέσκεια και ανησυχία τόσο για τις μελλοντικές αποδόσεις, όσο και για τον κίνδυνο δημιουργίας «εγκλωβισμένων» περιουσιακών στοιχείων. Καθώς η πίεση αυτή αυξάνεται, είναι πιθανό να παρατηρηθούν αναγκαστικές πωλήσεις κατά τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου.»