Τι «φρενάρει» τα δίκτυα επόμενης γενιάς – Εμπόδιο η νοοτροπία

Στον τομέα των τηλεκοινωνιών επικρατεί μια ευρεία φιλοδοξία για την ανάπτυξη future-ready disaggregated networks, η οποία όμως προσκρούει σε μια αδυναμία υλοποίησης αυτού του οράματος. Το πρόβλημα δεν οφείλεται σε έλλειψη τεχνολογίας ή επενδύσεων, αλλά, σύμφωνα με την έκθεση «State of Disaggregation» της RtBrick, είναι αποτέλεσμα μιας αποτυχίας σε επίπεδο ηγεσίας και του φόβου απέναντι στην αλλαγή. Ο κλάδος έχει παγιδευτεί σε ένα παράδοξο: γνωρίζει ακριβώς τι πρέπει να κάνει για να επιβιώσει, αλλά αγωνίζεται να κάνει το πρώτο βήμα.

Τα disaggregated networks αντιπροσωπεύουν μια σύγχρονη προσέγγιση όπου τα μονολιθικά συστήματα διασπώνται στα βασικά τους συστατικά. Σε ένα κλασικό μοντέλο, το hardware, όπως οι δρομολογητές, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το software του ίδιου κατασκευαστή. Αντίθετα, στη «διαχωρισμένη» αρχιτεκτονική, το λογισμικό αποσυνδέεται από το υλικό, επιτρέποντας στους παρόχους να επιλέγουν το καλύτερο δυνατό λογισμικό και να το εκτελούν σε τυποποιημένο υλικό από διαφορετικούς κατασκευαστές. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη ευελιξία, μείωση κόστους και αποφυγή της εξάρτησης από έναν μόνο προμηθευτή (vendor lock-in).

Σύμφωνα με τη μελέτη, δεν πρόκειται για έλλειψη προσπάθειας, καθώς η επιθυμία για εκσυγχρονισμό είναι εμφανής. Σχεδόν όλοι οι πάροχοι (94%) σχεδιάζουν να αναπτύξουν αυτή τη νέα αρχιτεκτονική μέσα στην επόμενη πενταετία, και το 91% είναι πρόθυμο να επενδύσει οικονομικά σε υτήν. Τα σχέδια αυτά ενισχύονται από την αίσθηση του επείγοντος, με το 90% να αισθάνεται ότι η μετάβαση πρέπει να γίνει συντομότερα από το προγραμματισμένο. Οι στόχοι είναι σαφείς: το 57% θέτει ως κορυφαία προτεραιότητα την αυτοματοποίηση και την ευελιξία, ενώ ακολουθεί στενά, με 55%, η επιθυμία για μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή προμηθευτών.

Παρά τις συζητήσεις, η φιλοδοξία αυτή συγκρούεται με τη σκληρή πραγματικότητα. Μόλις ένας στους είκοσι παρόχους βρίσκεται σήμερα στη φάση της υλοποίησης. Σχεδόν οι μισοί (49%) παραμένουν στα αρχικά στάδια της διερεύνησης, με ένα επιπλέον 38% να λιμνάζει στη φάση του σχεδιασμού. Τα εμπόδια δεν είναι τεχνικά, αλλά πολιτισμικά. Η έκθεση διαπίστωσε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η έλλειψη αποφασιστικής ηγεσίας, την οποία επικαλείται το 93% των ερωτηθέντων, με την πρόοδο να παραμένει «όμηρος» των παρωχημένων συστημάτων, των άκαμπτων διαδικασιών και μιας ηγεσίας που αισθάνεται υπερβολικά άνετα με την υπάρχουσα κατάσταση.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από τους φόβους για τη λειτουργική πολυπλοκότητα (42%) και την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (38%). Ενώ οι πάροχοι διστάζουν, μια «ωρολογιακή βόμβα γύρω από το έυρος ζώνης» μετρά αντίστροφα, με το 87% των ηγετικών στελεχών να αναμένει αυξημένες απαιτήσεις για ταχύτητες έως το 2030. Ήδη, το 84% παραδέχεται ότι οι απαιτήσεις των πελατών ξεπερνούν τις δυνατότητες των δικτύων τους. Αυτό έχει οδηγήσει σε κρίση εμπιστοσύνης, με το 81% να παραδέχεται ότι τα δίκτυά του δεν είναι κατασκευασμένα για τις μελλοντικές απαιτήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης και του streaming.

Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης προσθέτει πίεση, καθώς το 93% των παρόχων συμφωνεί ότι είναι άχρηστη χωρίς τα δεδομένα πραγματικού χρόνου που μόνο οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές μπορούν να παρέχουν. Ο Pravin S Bhandarkar, CEO και Founder της RtBrick, δήλωσε: «Τα ανώτερα στελέχη, οι μηχανικοί και το προσωπικό υποστήριξης ήταν ξεκάθαροι: το εμπόδιο δεν είναι η χωρητικότητα, είναι η λήψη αποφάσεων. Τα disaggregated networks δεν είναι πλέον πείραμα. Είναι το θεμέλιο για την ευελιξία, την επεκτασιμότητα και τη διαφάνεια που χρειάζονται οι πάροχοι για να ευδοκιμήσουν».