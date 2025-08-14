Lenovo: οικονομικά αποτελέσματα 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2025/2026

Το Lenovo Group Limited μαζί με τις θυγατρικές της, ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου για το οικονομικό έτος 2025/26, αναφέροντας σημαντική αύξηση στα συνολικά έσοδα και κέρδη του ομίλου. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 22% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στα 18,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά 108% σε ετήσια βάση και να ανέρχονται σε 505 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Βάσει του Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς εκτός Χονγκ Κονγκ (non-HKFRS[1]), τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 22% σε ετήσια βάση στα 389 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, προσαρμοσμένα για non- cash κέρδη εύλογης αξίας από δικαιώματα αγοράς[2].

Όλες οι επιχειρηματικές μονάδες του Ομίλου κατέγραψαν ισχυρή διψήφια αύξηση εσόδων σε ετήσια βάση, με τον τομέα των PC να καταγράφει ιδιαίτερα ισχυρά νούμερα, μαζί με τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης εσόδων σε ετήσια βάση για 15 συνεχόμενα τρίμηνα, αλλά και ένα ιστορικό υψηλό μερίδιο αγοράς που ανήλθε σε 24,6%. Οι διαφοροποιημένες περιοχές ανάπτυξης του Ομίλου συνεχίζουν να αναπτύσσονται, με το μείγμα εσόδων εκτός PC να αυξάνεται σχεδόν κατά μισή μονάδα σε ετήσια βάση, φτάνοντας το 47%. Όλες οι γεωγραφικές περιοχές πωλήσεων κατέγραψαν υψηλή έως σχετικά υψηλή ετήσια αύξηση εσόδων. Τα ισχυρά αυτά αποτελέσματα ενισχύουν τόσο την ικανότητα, όσο και τη δέσμευση της Lenovo να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα, το μερίδιο αγοράς και την κερδοφορία της στο απαιτητικό κοινωνικοοικομικό περιβάλλον του σήμερα.

Τρεις κύριοι στρατηγικοί παράγοντες οδήγησαν στα αποτελέσματα αυτά. Πρώτον, η σταθερή υλοποίηση του οράματος του Ομίλου για την υβριδική Τεχνητή Νοημοσύνη, η όποια τον οδηγεί στην αξιοποίηση των πρωτοφανών ευκαιριών στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Δεύτερον, η δέσμευση για συνεχείς επενδύσεις στην καινοτομία, η οποία οδήγησε σε αύξηση των δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) άνω του 10% σε ετήσια βάση, υποστηρίζοντας την πρόοδο του Ομίλου προς τους μακροπρόθεσμους στόχους της δημιουργίας προσωπικών και εταιρικών ΑΙ twins. Και τρίτον, η επιχειρησιακή του αριστεία, συμπεριλαμβανομένου ενός μοναδικού μοντέλου παραγωγής ODM+, ενός ισορροπημένου παγκόσμιου αποτυπώματος πωλήσεων αλλά και του «Παγκόσμιου/Τοπικού» μοντέλου παραγωγής του, που συνδυάζει την παγκόσμια παραγωγή και πόρους με την τοπική παράδοση.

Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων παρέχει στον Όμιλο μέγιστη ευελιξία και ανθεκτικότητα για να ανταπεξέλθει τόσο στις διακυμάνσεις της αγοράς, όσο και στις γεωπολιτικές αβεβαιότητες. Στο μέλλον, η Lenovo θα παραμείνει προσηλωμένη στην παροχή περισσότερων πρωτοποριακών καινοτομιών για τους πελάτες της, δημιουργώντας υψηλότερες αποδόσεις για τους μετόχους της και διαρκή αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις κοινότητες στις όποιες δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο.

Δήλωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου – Yuanqing Yang:

«Αξιοποιώντας την ανθεκτικότητα και την ευελιξία της αλυσίδας εφοδιασμού μας, σε συνδυασμό με την επιχειρησιακή μας αριστεία, ξεπεράσαμε τις προκλήσεις που έφερε η αστάθεια των δασμών και το γεωπολιτικό τοπίο και πετύχαμε σημαντική ανάπτυξη τόσο στα μικτά, όσο και στα καθαρά μας κέρδη. Το ρεκόρ αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου αποδεικνύει την ικανότητά μας να τηρούμε την υπόσχεσή μας να διατηρούμε την ανταγωνιστικότητα και να αναπτύσσουμε συνεχώς την επιχείρησή μας. Στο μέλλον, θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε σταθερά τη στρατηγική της υβριδικής Τεχνητή Νοημοσύνης, με στόχο την πραγματοποίηση του οράματός μας για πιο έξυπνη Τεχνητή Νοημοσύνη για όλους. Ενώ παράλληλα, θα προωθούμε αδιάκοπα την καινοτομία σε προϊόντα και λύσεις προσωπικής και εταιρικής Τεχνητής Νοημοσύνης, ενισχύοντας διαρκώς την επιχειρησιακή μας ανταγωνιστικότητα, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας μας».

Financial Highlights:

Q1 FY 25/26 US$ εκ. Q1 FY 24/25 US$ εκ. Διαφορά Έσοδα Ομίλου 18,830 15,447 22% Έσοδα προ φόρων 622 313 99% Καθαρά έσοδα (κέρδος που αποδίδεται στους μετόχους) 505 243 108% Καθαρά έσοδα (κέρδος που αποδίδεται στους μετόχους– non-HKFRS) [1] 389 320 22% Βασικά κέρδη ανά μετοχή (US cents) 4.12 1.99 107%

Η διοίκηση της Lenovo ενθαρρύνει τους επενδυτές, τους αναλυτές και το κοινό να έχουν ως σημείο αναφοράς τις μετρήσεις non-HKFRS, οι οποίες εξαιρούν τον αντίκτυπο των non- cash στοιχείων που σχετίζονται με τα warrants και τα μετατρέψιμα ομόλογα, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της Lenovo με την Alat. Τα στοιχεία non- HKFRS προσφέρουν μια σαφέστερη εικόνα της βασικής λειτουργικής απόδοσης του Ομίλου, καθώς τα non-cash στοιχεία που σχετίζονται με τα warrants και τους πλασματικούς τόκους επί των μετατρέψιμων ομολόγων, αναμένεται να παραμείνουν μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2027/2028.

Intelligent Devices Group (IDG): Ισχυρή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, πρωτοπόρος στην προσωπική Τεχνητή Νοημοσύνη

Επιδόσεις Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2025/26:

Τα συνολικά έσοδα του IDG αυξήθηκαν σχεδόν κατά 18% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 13,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, με τον τομέα των υπολογιστών και των έξυπνων συσκευών να σημειώνει ετήσια αύξηση εσόδων 19%, τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης σε 15 τρίμηνα. Όλες οι γεωγραφικές περιοχές πέτυχαν διψήφια ετήσια αύξηση εσόδων σε υπολογιστές και έξυπνες συσκευές.

Ο τομέας των υπολογιστών και των έξυπνων συσκευών διατήρησε την κορυφαία κερδοφορία του στον κλάδο με λειτουργικά κέρδη άνω του 8%, χάρη στην ισχυρή απόδοση των τμημάτων υψηλού περιθωρίου κέρδους.

Η ηγετική θέση στην αγορά υπολογιστών ενισχύθηκε περαιτέρω με ρεκόρ μεριδίου αγοράς που ανήλθε στο 24,6%, με αυξημένο προβάδισμα έναντι του δεύτερου παίκτη.

Η διείσδυση των υπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνθηκε και αντιπροσωπεύει πλέον περισσότερο από το 30% του συνόλου των αποστολών υπολογιστών Lenovo. Η Lenovo κατατάσσεται στην 1η θέση παγκοσμίως στον τομέα των υπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης με Windows, με μερίδιο αγοράς 31%.

Τα έσοδα από smartphone αυξήθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, με τον όγκο πωλήσεων να ξεπερνά την αγορά για οκτώ συνεχόμενα τρίμηνα. Στις αγορές εκτός Κίνας, το μερίδιο αγοράς των smartphone έφτασε σε ιστορικό υψηλό, με την επιτυχία του smartphone Razr να οδηγεί τη Motorola στην πρώτη θέση στις αναδιπλούμενες συσκευές (flip & fold) με μερίδιο αγοράς άνω του 50%.

Στο μέλλον, η επιχειρησιακή μονάδα του IDG θα συνεχίσει να κατασκευάζει agent-native συσκευές διαφόρων μορφών, εμπλουτίζοντας παράλληλα το οικοσύστημα εφαρμογών για υπερ-agent AI ώστε να ενισχύσει τους χρήστες των agent. Αυτό θα οδηγήσει στην κατεύθυνση «One AI, Multiple Devices» (Ένα AI – Πολλαπλές Συσκευές), τοποθετώντας τις συσκευές agent-native ως σημείο εισόδου για το Προσωπικό AI.

Infrastructure Solutions Group (ISG): Διατήρηση της υψηλής ανάπτυξης, οικοδόμηση μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας

Επιδόσεις Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2025/26:

Η επιχειρησιακή μονάδα του ISG σημείωσε ισχυρή αύξηση εσόδων κατά 36% σε ετήσια βάση, η οποία ανήλθε στα 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, μέσω της ισχυρής εκτέλεσης της διπλής στρατηγικής CSP (Πάροχος Υπηρεσιών Cloud) και E/SMB (Επιχειρήσεις και SMB).

Αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης και σε Έρευνα & Ανάπτυξη, καθώς και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας E/SMB, ακόμη και όταν η κερδοφορία επηρεάστηκε βραχυπρόθεσμα.

Τα έσοδα της επιχείρησης υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης υπερδιπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, με ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο και μια σαφή στρατηγική νέων προϊόντων. Τα έσοδα από τις κορυφαίες στον κλάδο λύσεις υγρής ψύξης αυξήθηκαν κατά 30% σε ετήσια βάση.

Στο μέλλον, το ISG έχει δεσμευτεί να επενδύσει στην προώθηση μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και αξίας μέσω στρατηγικής επέκτασης της αγοράς, μετασχηματισμού του επιχειρηματικού μοντέλου E/SMB, αλλά και καινοτομίας στις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης και ανάπτυξης προϊόντων, για να διατηρήσει τόσο την ηγετική της θέση στην καινοτομία της Τεχνητής Νοημοσύνης, όσο και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της. Ο Όμιλος είναι βέβαιος ότι το ISG όχι μόνο θα διατηρήσει τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξή του, αλλά θα αποφέρει και ισχυρότερες αποδόσεις κερδοφορίας.

Solutions and Services Group (SSG): Υψηλή ανάπτυξη και κερδοφορία, με το Lenovo Hybrid AI Advantage

Επιδόσεις Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2025/26:

Η επιχειρησιακή μονάδα του SSG κατέγραψε ένα ακόμη ρεκόρ εσόδων, τα όποια αυξήθηκαν κατά 20% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στα 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ – σηματοδοτώντας 17 συνεχόμενα τρίμηνα αύξησης εσόδων σε ετήσια βάση.

Το λειτουργικό περιθώριο αυξήθηκε κατά 1,2 μονάδες σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας το 22% – καθιστώντας το SSG τη βασική κινητήρια δύναμη κέρδους για τον Όμιλο συνολικά, χάρη στη βιώσιμη επέκταση του περιθωρίου κέρδους της.

Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης πέτυχαν διψήφια αύξηση εσόδων σε ετήσια βάση, αξιοποιώντας την ισχυρή ζήτηση της αγοράς για hardware και εστιάζοντας στην προσθήκη υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, π.χ. Premium Care και Premier Support Plus.

Οι διαχειριζόμενες υπηρεσίες και οι προσφορές “as-a-Service”, μαζί με τα Projects and Solutions, αυξήθηκαν με ακόμη πιο γρήγορη ταχύτητα, με το TruScale Infrastructure-as-a-service να σημειώνει τριψήφια ανάπτυξη σε ετήσια βάση και το TruScale Device-as-a-service να σημειώνει διψήφια ανάπτυξη για το τρίμηνο. Συνδυαστικά, η αύξηση των παραπάνω ανήλθε σε τρεις μονάδες σε ετήσια βάση, φτάνοντας το 58% των συνολικών εσόδων του SSG.

Οι λύσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν αποκτήσει επιπλέον δυναμική, ειδικά στους τομείς της κατασκευής και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στο μέλλον, η Lenovo θα αναπτύξει περαιτέρω το πλαίσιο Lenovo Hybrid AI Advantage ως βασικό διαφοροποιητή της ανάπτυξής της, θα επικεντρωθεί σε λύσεις Digital Workplace Solutions, υβριδικό cloud και λύσεις βιωσιμότητας, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει απλές και επεκτάσιμες κάθετες λύσεις ΑΙ για την επίλυση των σημαντικότερων αναγκών των πελατών.

Περίληψη ενεργειών Corporate και ESG

Η Lenovo δημοσίευσε την Έκθεση ESG για το οικονομικό έτος 2024/25 τον Ιούνιο του 2025. Τα βασικά σημεία έκθεσης περιλαμβάνουν:

Λεπτομερή καταγραφή της προόδου όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Ομίλου έως το 2030, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης της μακροπρόθεσμης φιλοδοξίας του να επιτύχει μηδενικές εκπομπές έως το 2050.

Καταγραφή της περιβαλλοντικής προόδου του Ομίλου μέσω της συμμετοχής στην κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς χρήσης ανακυκλωμένων υλικών στα προϊόντα του, καθώς και υπηρεσιών βιωσιμότητας για τους πελάτες.

Η απόδοση βιωσιμότητας του Ομίλου αναγνωρίστηκε από τρίτους φορείς, όπως η EcoVadis (Πλατινένιο Μετάλλιο), οι αξιολογήσεις MSCI ESG (AAA) και η CDP (Βαθμολογία Α για το κλίμα, την ασφάλεια των υδάτων και τη συμμετοχή προμηθευτών). Η διακυβέρνηση και η αναφορά του Ομίλου αναγνωρίστηκαν επιπλέον με Χρυσό Βραβείο από το Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Λογιστών του Χονγκ Κονγκ (HKICPA) για την Καλύτερη Εταιρική Διακυβέρνηση και ESG.

Η Lenovo κατατάχθηκε πρόσφατα στην 8η θέση στη λίστα της Gartner με τις 25 κορυφαίες παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, με βαθμολογία ESG 9/10. Η κατάταξη αναγνωρίζει την αριστεία στις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας ανάμεσα σε παγκόσμιους ηγέτες σε διάφορους κλάδους, που περιλαμβάνουν εταιρείες όπως φαρμακευτικές, αυτοκινητοβιομηχανίες, FMCG και εταιρείες τεχνολογίας. Η περίφημη κατάταξη της Gartner αναδεικνύει εταιρείες που επιδεικνύουν σταθερά ηγετική θέση στη στρατηγική και την εκτέλεση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τον Ιούλιο του 2025, η Lenovo ανέβηκε 52 θέσεις στη λίστα Fortune Global 500 . Αυτό το επίτευγμα σηματοδοτεί το 16ο έτος συμμετοχής της Lenovo στη λίστα Global 500, αναδεικνύοντάς την ως μία από τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο με βάση τα έσοδα, με την υψηλότερη κατάταξή της στον τομέα της τεχνολογίας μέχρι σήμερα – καταλαμβάνοντας την 13η θέση μεταξύ των παγκόσμιων τεχνολογικών βιομηχανιών.

[1] Οι μετρήσεις Non-HKFRS έχουν προσαρμοστεί εξαιρώντας τις μεταβολές της καθαρής εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, την απόσβεση άυλων περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από συγχωνεύσεις και εξαγορές, το κέρδος από την τεκμαρτή διάθεση θυγατρικών, την απομείωση και τη διαγραφή άυλων περιουσιακών στοιχείων, ενσώματων παγίων και κατασκευών σε εξέλιξη, την μεταβολή της εύλογης αξίας των παράγωγων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με δικαιώματα αγοράς και το πλασματικό επιτόκιο μετατρέψιμων ομολόγων· και τις αντίστοιχες επιπτώσεις του φόρου εισοδήματος, εάν υπάρχουν.

[2] Οι επιπτώσεις των υποχρεώσεων δικαιωμάτων αγοράς θα παρουσιάσουν θετικές ή αρνητικές διακυμάνσεις τα επόμενα τρίμηνα (μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 27/28), κυρίως με βάση τις κινήσεις των τιμών των μετοχών στο τρίμηνο. Η Lenovo ενθαρρύνει την αγορά να επικεντρωθεί στην υποκείμενη λειτουργική της απόδοση, όπως αντικατοπτρίζεται στις αναφορές εκτός HKFRS.

LENOVO GROUP

Περίληψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, 2025

(σε US$ εκατομμύρια, εκτός των στοιχείων ανά μετοχή)

Q1 FY25/26 Q1 FY24/25 Y/Y CHG Έσοδα 18,830 15,447 22% Μικτά Κέρδη 2,774 2,560 8% Μικτό Περιθώριο Κέρδους 14.7 % 16.6% (1.9) pts Λειτουργικά Έξοδα (1,989) (2,066) (4)% Έξοδα E&A

(συμπεριλαμβάνονται στα λειτουργικά έξοδα) (524) (476) 10% Αναλογία Εσόδων – Εξόδων 10.6% 13.4% (2.8) pts Λειτουργικό Κέρδος 785 494 59% Άλλα μη-λειτουργικά έξοδα – net (163) (181) (10)% Έσοδα προ-φόρων 622 313 99% Φόροι (84) (60) 42% Κέρδος κατά την περίοδο 538 253 112% Χρεωστικοί Τόκοι (33) (10) 218% Κέρδος που αποδίδεται στους μετόχους 505 243 108% Κέρδος που αποδίδεται στους μετόχους– εκτός-HKFRS[1] 389 320 22% Κέρδη ανά μετοχή (σεντ ΗΠΑ)

Βασικά

Μειωμένα 4.12 3.65 1.99 1.92 2.13 1.73