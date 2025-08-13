Η Microsoft διορθώνει 6 κρίσιμες ευπάθειες που εντόπισε η Check Point

Το σημερινό Microsoft Patch Tuesday περιλαμβάνει την επιδιόρθωση της τελευταίας από τις έξι ευπάθειες των Windows που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα και αποκαλύφθηκαν από την Check Point Research. Ανάμεσά τους, εντοπίζεται ένα κρίσιμο ελάττωμα με ευρείες επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις, καθώς και το πρώτο σφάλμα στον πυρήνα των Windows που βασίζεται στη γλώσσα Rust.

Γιατί έχει σημασία:

Το συγκεκριμένο σφάλμα πιστεύεται ότι είναι το πρώτο που αποκαλύπτεται δημόσια σε στοιχείο πυρήνα των Windows γραμμένο σε Rust, εγείροντας ερωτήματα για τις προκλήσεις και τις υποθέσεις γύρω από τον ρόλο του Rust στην εξάλειψη των προβλημάτων ασφάλειας μνήμης.

σε στοιχείο πυρήνα των Windows γραμμένο σε Rust, εγείροντας ερωτήματα για τις προκλήσεις και τις υποθέσεις γύρω από τον ρόλο του Rust στην εξάλειψη των προβλημάτων ασφάλειας μνήμης. Οι ευπάθειες θα μπορούσαν να προκαλέσουν κατάρρευση συστημάτων , απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα ή διαρροή ευαίσθητων δεδομένων μέσω δικτύων , θέτοντας σοβαρούς κινδύνους για επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κρίσιμες υποδομές.

, ή , θέτοντας σοβαρούς κινδύνους για επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κρίσιμες υποδομές. Δύο από τα ελαττώματα (CVE-2025-30388 και CVE-2025-53766) επιτρέπουν σε εισβολείς να αποκτήσουν πλήρη έλεγχο των επηρεαζόμενων συστημάτων μέσω κακόβουλων αρχείων.

μέσω κακόβουλων αρχείων. Μία ευπάθεια (CVE-2025-47984) επιτρέπει απομακρυσμένη διαρροή μνήμης, μια ανησυχητική εξέλιξη από την προηγούμενη έκθεση μόνο σε τοπικό επίπεδο.

Μετά την υπεύθυνη γνωστοποίηση, η Microsoft διόρθωσε και τις έξι ευπάθειες, με την τελευταία ενημέρωση να κυκλοφορεί χθες, 12 Αυγούστου. Οι πελάτες της Check Point ήταν ήδη προστατευμένοι, χάρη στην πρόληψη απειλών σε πραγματικό χρόνο που είναι ενσωματωμένη στις λύσεις ασφαλείας της εταιρείας.

Η συγκεκριμένη έρευνα αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της σύγχρονης ανάπτυξης λογισμικού, τους συμβιβασμούς των νέων μοντέλων προγραμματισμού όπως το Rust και την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και προληπτική ασφάλεια.