Κόστος, ισχύς και AI: Η τριπλή πρόκληση που καθορίζει το μέλλον των data centers

Η ετήσια έρευνα Uptime Institute Global Data Center Survey 2025 αποτυπώνει έναν κλάδο που παραμένει καινοτόμος και ανθεκτικός, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει αυξανόμενα κόστη, επιδεινούμενους περιορισμούς ισχύος και τις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την τεχνητή νοημοσύνη. Το κόστος αναδεικνύεται στην κορυφαία ανησυχία των διοικήσεων, ενώ η ανησυχία για την πρόβλεψη της μελλοντικής χωρητικότητας έχει αυξηθεί κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες από το 2023. Παράλληλα, η ζήτηση για υποδομές ισχύος και ψύξης ανεβαίνει, με πολλούς οργανισμούς να βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο υιοθέτησης εφαρμογών AI.

Στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, ο μέσος ετήσιος δείκτης Power Usage Effectiveness διατηρήθηκε ουσιαστικά αμετάβλητος στο 1,54 για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Η περαιτέρω βελτίωση περιορίζεται από παράγοντες όπως οι παλαιές υποδομές και τα τοπικά εμπόδια στην εφαρμογή αποδοτικών λύσεων ψύξης. Ταυτόχρονα, οι μέσες πυκνότητες ισχύος στα racks συνεχίζουν να αυξάνονται, κυρίως μέσω της υιοθέτησης λύσεων στην κατηγορία των 10–30 kW, καθώς λίγες εγκαταστάσεις ξεπερνούν τα 30 kW και οι ακραίες πυκνότητες παραμένουν σπάνιες.

Η συλλογή και αναφορά κρίσιμων δεικτών βιωσιμότητας δεν παρουσίασε βελτίωση το 2025, καταγράφοντας μικτές τάσεις. Η παρακολούθηση της κατανάλωσης ισχύος IT μειώθηκε από 89% σε 84%, του PUE από 76% σε 74%, και της εικονικοποίησης διακομιστών από 41% σε 37%. Αντίθετα, η μέτρηση της κατανάλωσης νερού σημείωσε άνοδο από 43% σε 47%, ενώ η αναφορά για την ανανεώσιμη ενέργεια και τον κύκλο ζωής του εξοπλισμού ενισχύθηκε οριακά. Στις εκπομπές, η μέτρηση για το Scope 1 μειώθηκε από 36% σε 33% και για το Scope 2 από 27% σε 26%, με το Scope 3 να παραμένει σταθερό στο 18%.

Οι παραπάνω μεταβολές αποδίδονται εν μέρει στην αυξημένη ζήτηση ισχύος και στη χαλάρωση των ρυθμιστικών πιέσεων σε ορισμένες περιοχές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η απόφαση της αμερικανικής SEC να εγκαταλείψει τις απαιτήσεις αναφοράς κλιματικού κινδύνου, καθώς και το μέτρο Omnibus της ΕΕ που καθυστερεί αντίστοιχες υποχρεώσεις. Επιπλέον, αναφέρεται πως μέρος των οργανισμών επανεξετάζει την αξιοπιστία των δεδομένων του, γεγονός που συμβάλλει στη γενικότερη στασιμότητα των αναφορών.

Η εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη για τις λειτουργίες των data centers εξαρτάται από τη χρήση της. Η πλειονότητα θα την επέτρεπε για ανάλυση δεδομένων αισθητήρων και προληπτική συντήρηση, αλλά όχι για αλλαγές διαμόρφωσης, άμεσο έλεγχο εξοπλισμού ή διαχείριση προσωπικού. Τα βασικά κίνητρα για την υιοθέτηση εργαλείων AI είναι η αύξηση της αποδοτικότητας (58%), η μείωση του ανθρώπινου λάθους (51%) και η βελτίωση της παραγωγικότητας του προσωπικού (48%). Ακολουθούν η βελτίωση της απόδοσης IT (40%) και η μείωση του κινδύνου αστοχίας (39%), ενώ ένα 5% δεν αναγνωρίζει κανένα όφελος.

Στον τομέα της ανθεκτικότητας, οι διακοπές λειτουργίας με ουσιαστικό αντίκτυπο γίνονται σταδιακά λιγότερο συχνές, με το 50% των διαχειριστών να δηλώνει τουλάχιστον μία τα τελευταία τρία χρόνια, έναντι 53% το 2024. Ωστόσο, μία στις δέκα διακοπές εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρή διαταραχή, επιβάλλοντας διαρκείς επενδύσεις. Το 2025 τα ζητήματα ισχύος παρέμειναν η κυριότερη αιτία με 45% των περιστατικών, αν και το ποσοστό αυτό μειώθηκε από 54% το 2024. Άλλες σημαντικές αιτίες ήταν το δίκτυο (14%) και τα συστήματα IT (11%).

Ειδικότερα στις διακοπές που σχετίζονται με την ισχύ, οι κύριες αιτίες παραμένουν οι αστοχίες στα συστήματα UPS (42%), οι αποτυχίες στους διακόπτες μεταγωγής (36%) και οι αστοχίες στις γεννήτριες (28%). Παρά τη μείωση του συνολικού ποσοστού των βλαβών ισχύος, οι κίνδυνοι από τις γηρασμένες ηλεκτρικές υποδομές και τις διακυμάνσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξακολουθούν να υφίστανται.

Το υβριδικό μοντέλο παραμένει ο κανόνας για τη φιλοξενία των φορτίων εργασίας. Το 45% αυτών βρίσκεται σε εταιρικά κέντρα δεδομένων, με το υπόλοιπο 55% να κατανέμεται εκτός επιχείρησης, ποσοστά που παρέμειναν αμετάβλητα από το προηγούμενο έτος. Η εκτίμηση για το 2027 προβλέπει ότι το μερίδιο των off-premises υπηρεσιών θα αυξηθεί στο 58%. Οι οργανισμοί συνεχίζουν να επιλέγουν τον χώρο φιλοξενίας ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε φορτίου, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι κανονισμοί και η κυριαρχία των δεδομένων.

Τέλος, η στελέχωση παραμένει μια κρίσιμη πρόκληση. Σχεδόν τα δύο τρίτα των διαχειριστών αναφέρουν δυσκολίες στη διατήρηση του προσωπικού, στην εξεύρεση κατάλληλων υποψηφίων, ή και στα δύο. Συγκεκριμένα, το 46% δυσκολεύεται να καλύψει ανοιχτές θέσεις και το 37% αντιμετωπίζει προβλήματα στη διακράτηση του προσωπικού. Οι περισσότερες αποχωρήσεις, ωστόσο, δεν είναι από τον κλάδο, αλλά αφορούν μετακινήσεις εργαζομένων προς ανταγωνιστικές εταιρείες.