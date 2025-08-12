Perplexity: Πρόταση-έκπληξη 34,5 δισ. δολαρίων για την εξαγορά του Chrome

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Perplexity πρότεινε την Τρίτη την εξαγορά του web browser Chrome της Google έναντι 34,5 δισ. δολαρίων. Η προσφορά της Perplexity υπερβαίνει σημαντικά τη δική της αποτίμηση, η οποία εκτιμάται στα 18 δισ. δολάρια. Η εταιρεία δήλωσε στη Wall Street Journal ότι αρκετοί επενδυτές, μεταξύ των οποίων μεγάλα VC fund, έχουν δεσμευθεί να υποστηρίξουν πλήρως τη συναλλαγή. Οι εκτιμήσεις για την επιχειρηματική αξία του Chrome ποικίλλουν, με πρόσφατες εκτιμήσεις να κυμαίνονται μεταξύ 20 δισ. και 50 δισ. δολαρίων.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Amit Mehta εξετάζει το ενδεχόμενο να υποχρεώσει την Google να πουλήσει το πρόγραμμα περιήγησης, στο πλαίσιο μέτρων για τον περιορισμό της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά. Ο ίδιος είχε αποφανθεί πέρυσι ότι η Google παρανόμως μονοπώλησε τον τομέα της διαδικτυακής αναζήτησης και αναμένεται αυτόν τον μήνα να αποφασίσει για τα μέτρα που θα αποκαταστήσουν τον ανταγωνισμό. Η πρόταση της Perplexity ενδέχεται να αποτελεί μήνυμα προς τον δικαστή ότι υπάρχει διαθέσιμος αγοραστής σε περίπτωση που αποφασιστεί η πώληση. Σε επιστολή προς τον Sundar Pichai, διευθύνοντα σύμβουλο της Alphabet, μητρικής της Google, η Perplexity ανέφερε ότι η πρότασή της είναι «σχεδιασμένη να ικανοποιήσει μια αντιμονοπωλιακή λύση προς το ύψιστο δημόσιο συμφέρον, τοποθετώντας το Chrome σε έναν ικανό και ανεξάρτητο φορέα».

Η Google δεν έχει δείξει διάθεση να προχωρήσει σε πώληση του Chrome. Στην κατάθεσή του φέτος, ο Pichai προειδοποίησε ότι μια υποχρεωτική πώληση ή η επιβολή διαμοιρασμού δεδομένων με ανταγωνιστές θα έπληττε τις δραστηριότητες της εταιρείας, θα αποθάρρυνε τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και θα μπορούσε να επιφέρει κινδύνους ασφαλείας. Ο Chrome διαθέτει περίπου 3,5 δισ. χρήστες παγκοσμίως και καλύπτει πάνω από το 60% της διεθνούς αγοράς των web browsers.

Η Perplexity, η οποία ιδρύθηκε το 2022 και έχει έδρα το Σαν Φρανσίσκο, κυκλοφόρησε πρόσφατα το δικό της πρόγραμμα περιήγησης, με την ονομασία Comet, σε ορισμένους χρήστες. Στην επιστολή της προς τον Pichai, η Perplexity τόνισε ότι, εφόσον ολοκληρωθεί η εξαγορά, θα διατηρήσει και θα υποστηρίξει το Chromium, το έργο ανοικτού κώδικα που υποστηρίζει το Chrome και άλλα προγράμματα περιήγησης, ενώ θα διατηρήσει την Google ως προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης στο Chrome, δίνοντας ωστόσο στους χρήστες τη δυνατότητα αλλαγής ρυθμίσεων.

Η αντιμονοπωλιακή υπόθεση κατά της Google από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατατέθηκε το 2020. Πέρα από το ενδεχόμενο πώλησης του Chrome, ο δικαστής εξετάζει μέτρα όπως ο περιορισμός των πληρωμών της Google για να είναι η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης σε συσκευές και προγράμματα περιήγησης, καθώς και η υποχρέωσή της να μοιράζεται δεδομένα με ανταγωνιστές, μεταξύ άλλων. Στη διαδικασία αξιολόγησης πιθανών μέτρων νωρίτερα φέτος, ο Mehta έθεσε το ερώτημα κατά πόσο η άνοδος των chatbots τεχνητής νοημοσύνης περιορίζει σταδιακά το παραδοσιακό μοντέλο αναζήτησης, όπου η Google κατέχει μερίδιο 90%.

Η Google έχει προτείνει ένα πιο περιορισμένο σύνολο μέτρων, περιλαμβάνοντας την τροποποίηση των αποκλειστικών συμφωνιών της με την Apple, τη Mozilla και το Android, ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην απόφαση του δικαστή. Αναλυτές λένε ότι είναι απίθανο να διαταχθεί η πώληση του Chrome, αν και ο Mehta δεν έχει αποκαλύψει την τελική του κατεύθυνση. Στις τελικές αγορεύσεις νωρίτερα φέτος, ο ίδιος αναρωτήθηκε αν μια τέτοια κίνηση θα ήταν «λίγο πιο καθαρή και λίγο πιο κομψή» σε σχέση με άλλα προτεινόμενα μέτρα για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά αναζήτησης.