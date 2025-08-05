Ο Όμιλος ΔΕΗ συμβάλλει στην κυβερνοασφάλεια των ευφυών ενεργειακών υποδομών

Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο XTRUST-6G (Extended Zero-Trust and Intelligent Security for Resilient and Quantum-Safe 6G Networks and Services – GA no. 101192749) με ενεργή συνεισφορά στην πιλοτική εφαρμογή των τεχνολογικών λύσεων του έργου σε υφιστάμενες υποδομές του στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Στο πλαίσιο του έργου, δοκιμάζονται σύγχρονες τεχνολογίες για την ασφαλή και ελεγχόμενη επικοινωνία μεταξύ ηλεκτρικών οχημάτων, φορτιστών και των συστημάτων διαχείρισης της ΔΕΗ, ενισχύοντας τη λειτουργική ανθεκτικότητα και την προστασία έναντι κυβερνοαπειλών.

Η συμμετοχή της ΔΕΗ διασφαλίζει ότι οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο έργο αφενός ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας του μέλλοντος και αφετέρου είναι ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες και προσαρμοσμένες στις λειτουργικές ανάγκες του ενεργειακού τομέα. Μέσα από την συγκεκριμένη πιλοτική εφαρμογή, υποστηρίζεται η στρατηγική μετάβασης του Ομίλου προς ευφυείς και ασφαλείς ενεργειακές υποδομές και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα προάγεται η ευρωπαϊκή πρωτοπορία στην κυβερνοασφάλεια των δικτύων επικοινωνίας νέας γενιάς.

XTRUST-6G: Ασφαλή και ανθεκτικά δίκτυα επικοινωνίας επόμενης γενιάς

Το έργο XTRUST-6G συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει διάρκεια τριών ετών (2025–2027). Συντονιστής του έργου είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ενώ η κοινοπραξία περιλαμβάνει 19 εταίρους από 12 χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ρυθμιστικοί φορείς και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη προηγμένων λύσεων κυβερνοασφάλειας για τα μελλοντικά δίκτυα 6G, με έμφαση στην αρχιτεκτονική Zero Trust, την τεχνητή νοημοσύνη, την ανάλυση κινδύνων σε πραγματικό χρόνο και τις κβαντικά ασφαλείς τεχνολογίες, όπως η Quantum Key Distribution (QKD) και η Post-Quantum Cryptography (PQC).

Οι τεχνολογίες αυτές δοκιμάζονται σε πέντε πιλοτικές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη, οι οποίες καλύπτουν κρίσιμους τομείς όπως η ηλεκτροκίνηση, τα αυτόνομα οχήματα, τα συστήματα επικοινωνίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs), η virtualized υποδομή του δικτύου 6G, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες κυβερνοασφάλειας όπως η κβαντική κρυπτογράφηση σε δίκτυα επικοινωνίας, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας.

Η στρατηγική της ΔΕΗ για ένα ασφαλές, ψηφιακό και βιώσιμο ενεργειακό μέλλον

Επενδύοντας σταθερά στην πράσινη ενέργεια, στις έξυπνες υποδομές και στην τεχνολογία, ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της νέας ενεργειακής εποχής, όπου η ενέργεια και τα δεδομένα συγκλίνουν. Ο μετασχηματισμός της ΔΕΗ σε Powertech εταιρεία αποτελεί φυσική εξέλιξη αυτής της πορείας, συνδυάζοντας την τεχνολογική καινοτομία με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η συμμετοχή της ΔΕΗ στο έργο XTRUST-6G εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Ομίλου για αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας και των κβαντικά ασφαλών τεχνολογιών, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ενεργειακών υποδομών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την εμπιστοσύνη στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Η ενεργή συμμετοχή της ΔΕΗ σε εμβληματικά ευρωπαϊκά έργα, σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής, όπως το RAIDO, το DCFlex και τώρα το XTRUST-6G, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην καινοτομία, στην ψηφιακή κυριαρχία και στην ουσιαστική συμβολή σε ένα πράσινο, ασφαλές και αποδοτικό ενεργειακό μέλλον για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.