Greek Space Tech Forum: η επόμενη ημέρα του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος

H «καρδιά» του Ελληνικού Διαστημικού Οικοσυστήματος χτύπησε στο Ωδείο Αθηνών, όπου διοργανώθηκε το 2ο Greek Space Tech Forum, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), καθηγητών και μελών ερευνητικών κέντρων, επενδυτών, μεγάλων τεχνολογικών ομίλων και δυναμικών space tech startups.

Το Greek Space Tech Forum 2025 – #gstf διοργανώθηκε από την ethosEVENTS, την Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) και τον Ελληνικό Συνεργατικό Σχηματισμό Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster) του Corallia, την Τρίτη και την Τετάρτη 1 και 2 Ιουλίου, με φυσική παρουσία στο Ωδείο Αθηνών και online από το LiveOn Expo Complex, το καινοτόμο 3D εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο της LiveOn, της ψηφιακής πλατφόρμας Επιχειρηματικής Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, παρουσιάστηκαν οι ευκαιρίες που αναδύονται για την Ελλάδα στον τομέα του Διαστήματος, το Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα και οι προοπτικές που διανοίγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο της ESA, το οποίο θα ορίσει την ευρωπαϊκή διαστημική στρατηγική των επόμενων ετών.

Δημήτρης Παπαστεργίου: «Το διάστημα μπορεί να είναι η λύση»

Το στίγμα έδωσε, κατά την έναρξη του συνεδρίου, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου: «Αν σκεφτούμε πού ήμασταν πριν από χρόνια, και τις ζυμώσεις αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, και πού βρισκόμαστε σήμερα, το συμπέρασμα είναι απλό. Φτάσαμε σε ένα καλό επίπεδο. Όσοι ασχολούμασταν με το διάστημα ίσως να φαντάζαμε γραφικοί, αλλά φτάσαμε στο σημείο να εκτοξεύουμε ελληνικό δορυφόρο. Ο σπόρος έχει μπει για το οικοσύστημα. Το διάστημα μπορεί να είναι η λύση και πρέπει να δούμε το εύρος των δυνατοτήτων για μια καλύτερη Ελλάδα, μαζί με τους ανθρώπους και με τα κράτη που νιώθουμε κοντά μας. Το παράθυρο που ανοίγεται είναι τεράστιο. Εμείς, ως υπουργείο, πρέπει να βρούμε τους πόρους και να προτεραιοποιήσουμε τις ανάγκες. Οι επιδιώξεις μας υλοποιούνται και αναμένω τα επόμενα βήματα. Χάρις στην πολιτική που ακολουθήθηκε και του πρωθυπουργού, η αρχή έγινε και είναι εντυπωσιακή».

Μιλώντας για την επόμενη ημέρα, ο Αθανάσιος Πότσης, πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ), τόνισε: «Έχουμε καταφέρει ως οικοσύστημα να περάσουμε από το επίπεδο υπηρεσίας στην ολοκληρωμένη λύση οικοσυστήματος. Από το compοnent level περάσαμε στο system level, χάρις στη βοήθεια του υπουργείου και στις επενδύσεις του εθνικού διαστημικού προγράμματος».

«Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα στον τομέα του διαστήματος, από εφαρμογές μέχρι και συμμετοχή σε διεθνείς αποστολές. Παράλληλα, βλέπουμε και την άνθηση των startups, που αποδεικνύει ότι υπάρχει τεχνογνωσία και πάθος, ώστε να γίνει σημαντικός παίχτης στον χώρο», τόνισε, κατά την εισαγωγική του ομιλία, ο Jorge-A. Sanchez-P., Διευθυντής ESA BIC Greece & Πρόεδρος, si-Cluster, Corallia.

Ο πρέσβης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ali Obaid Al Dhaheri, παρουσίασε το διαστημικό πρόγραμμα της χώρας του και κάλεσε τους παρευρισκομένους να εξερευνήσουν τις ευκαιρίες στις Οικονομικές Ζώνες Διαστήματος των ΗΑΕ, τις πρώτες του είδους τους στην περιοχή, με πάνω από 200 νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜμΕ εγγεγραμμένες στα ΗΑΕ, που κυμαίνονται από Ρομποτική και Τεχνητή Νοημοσύνη έως δορυφορικά εξαρτήματα και υπηρεσίες υποστήριξης εκτόξευσης. «Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με τους φίλους μας στην Ελλάδα και την ευρύτερη διεθνή κοινότητα, για να διασφαλίσουμε ότι η εξερεύνηση του διαστήματος είναι ειρηνική, συμπεριληπτική και προς όφελος της ανθρωπότητας», τόνισε.

Η Χριστίνα Γιαννόπαππα, Head of the Office of the Executive Director, European Union Agency for the Space Programme (EUSPA), παρουσίασε το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πυλώνες στους οποίους βασίζονται, ενώ έκανε και ειδική αναφορά στα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης.

«Η ευκαιρία για την Ελλάδα στο οικοσύστημα παρατήρησης της Γης είναι πολύ σημαντική. Υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθεί μια εθνική πρωτοβουλία και να υποστηριχθούν οι υπηρεσίες, θα διευρυνθεί σημαντικά η βάση δεδομένων παρατήρησης για λόγους βιωσιμότητας», τόνισε ο Frederic Rouesnel, National Recovery & Resilience Facility & Quantum Project Manager, ESA.

Η Μπέττυ Χαραλαμποπούλου, Director, EARSC, στην ομιλία της, παρουσίασε τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Remote Sensing (European Association of Remote Sensing Companies – EARSC), o οποίος αποτελεί έναν ευρωπαϊκό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, με έδρα τις Βρυξέλλες, που συντονίζει και προωθεί τις δραστηριότητες ευρωπαϊκών εταιρειών που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών γεωπληροφορικής. Διαθέτει σήμερα ένα δίκτυο με περισσότερες από 130 εταιρείες μέλη, εγγεγραμμένες σε 25 χώρες.

Στο πρώτο πάνελ, με θέμα «Ευκαιρίες για την Ελλάδα από το Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα», οι κ.κ. Κωνσταντίνος Καράτζαλος, Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών, Εμμανουήλ Ράμμος, πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, Αθανάσιος Πότσης, πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ), Μπέττυ Χαραλαμποπούλου, Director, EARSC, Ιωάννης Γήτας, καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, και Antonis Tzortzakakis, διευθύνων σύμβουλος της 5G Ventures, παρουσίασαν τα μέχρι στιγμής βήματα του ελληνικού οικοσυστήματος. Τόνισαν ότι, πλέον, οι προοπτικές που ανοίγονται είναι σημαντικές, αρκεί να αξιοποιηθεί το θετικό μομέντουμ που έχει δημιουργηθεί.

Στο δεύτερο πάνελ, με θέμα «Ευκαιρίες για την Ελλάδα από το υπουργικό συμβούλιο της ΕSA 2025», οι κύριοι Philip Thomas και Frederic Rouesnel από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), Jorge-A. Sanchez-P., Σωκράτης Κωστίκογλου από τη Space Hellas και Βάιος Λάππας, καθηγητής του ΕΚΠΑ, τόνισαν τη σημασία της αύξησης της συμμετοχής της Ελλάδας στο διαστημικό πρόγραμμα της ESA. «Η ESA υλοποιεί το 60% του παγκόσμιου μπάτζετ για το διάστημα, που αποτελεί ωστόσο μόλις το 10% παγκοσμίως, και η Ελλάδα συμμετέχει με ποσοστό μικρότερο της μονάδας. Είναι πολύ μικρό. Πρέπει να πάει στο 2%-3%. Είναι πολύ σημαντικό για το οικοσύστημα να το πετύχουμε αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Sanchez.

Στα πάνελ 3 και 4 του Συνεδρίου, οι εκπρόσωποι των ομίλων που δραστηριοποιούνται στη διαστημική βιομηχανία παρουσίασαν τις απόψεις τους σχετικά με το Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα και το συμβούλιο σε υπουργικό επίπεδο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.

Στο τρίτο πάνελ συμμετείχαν οι κ.κ. Χρύσα Οικονόμου, Senior Program Manager, ICEYE, Μαρία Καλαμά, Managing Director, Open Cosmos Aegean, Ιωάννης Λαντούρης, Head of Operation Greece, OroraTech, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Lead Systems Engineer, OQ Technology, και Γιάννης Γκέκας, Data & AI Managing Director, Space AI Lead, Accenture.

Στο τέταρτο πάνελ συμμετείχαν οι κύριοι: Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, CEO, Hellas Sat, Θεόδωρος Ανάγνος, Director, Space Section, Raymetrics, Στέλιος Μπολάνος, CEO & Cofounder, Planetek Hellas, Χρήστος Κοντόπουλος, CTO, Geosystems Hellas, Γιώργος Κεραδινίδης, CTO, Totalview, και Στέφανος Νέος, Technical Manager, Terra Spatium.

Άμυνα και Διάστημα

«Το ελληνικό οικοσύστημα έχει ευκαιρίες να επιτύχει πολύ περισσότερα. Χρειάζεται να λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε τη στρατηγική και την ασφάλεια. Αυτό το ταξίδι χρειάζεται ένα πακέτο εργαλείων με προγράμματα και χρηματοδοτήσεις. Η χρήση της διαστημικής τεχνολογίας θεωρείται ένα σημαντικό κίνητρο για να καλυφθεί οποιοδήποτε κενό στον τομέα της ασφάλειας», τόνισε στο μήνυμά της προς το συνέδριο η Κατερίνα Καββαδά, Director for Secure and Connected Space, Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Το διάστημα είναι ένας στρατηγικός πυλώνας και η ΕΕ έχει αναγνωρίσει αυτόν τον στρατηγικό ρόλο στην ανάπτυξη της Στρατηγικής για την Ασφάλεια και την Άμυνα. Το διάστημα είναι ζωτικής σημασίας», τόνισε ο ταξίαρχος Γρηγόριος Γκουτζέλης, διευθυντής στη Διεύθυνση Καινοτομίας του ΓΕΕΘΑ.

Τα οφέλη του EU Space Act παρουσίασε η Μαρία Μαυριδάκη, Policy Officer, Unit Space Single Market, DG DEFIS. Όπως είπε, το EU Space Act «ενισχύει το ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο, με στόχο την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα. Είναι σημαντικό να υπάρχουν οι συνέργειες για την άμυνα της χώρας και την κοινωνία. Το πλαίσιο προβλέπει ισονομία για όλους, ιδιωτικούς και δημόσιους, όλοι μπορούν να εμπλέκονται σε αυτά τα προγράμματα και να είναι σημαντικοί παίκτες».

«Το ΕΛΚΑΚ στοχεύει να γίνει ο πυρήνας του αμυντικού οικοσυστήματος στον τομέα της καινοτομίας και της τεχνολογίας διττής χρήσης, υπηρετώντας την ασφάλεια και την ευημερία της Ελλάδας, καθιστώντας τη χώρα μας πρωτοπόρο και προτιμητέο εταίρο στον τομέα της αμυντικής και πολιτικής τεχνολογίας. Υπάρχουν τα μυαλά στη χώρα μας. Το πρόβλημα που έχουμε είναι η εμπορευματοποίηση», τόνισε ο Παντελής Τζωρτζάκης, πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Στις συνέργειες ανάμεσα στο Διάστημα και την Αμυντική Βιομηχανία αναφέρθηκαν οι ομιλητές στο έκτο πάνελ του Συνεδρίου, με τον Νικόλαο Βιδάλη από το ΕΛΚΑΚ να σημειώνει: «Είμαστε σε πρώιμο στάδιο, αλλά έχουμε ενδείξεις ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση». Ο Βασίλης Χαλουλάκος, CEO, ICEYE Greece, τόνισε ότι «υπάρχει η εμπεδωμένη αντίληψη πως το διάστημα είναι ένας κεντρικός πυλώνας για την άμυνα της κάθε χώρας».

«Η Ελλάδα μπαίνει πιο δυνατά από ποτέ στον γεωπολιτικό χάρτη της διαστημικής επιχειρηματικότητας και γίνεται ανεξάρτητη, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής την οποία κατασκευάζουν Έλληνες επιστήμονες σε ελληνικό έδαφος», υπογράμμισε, μιλώντας στο ίδιο πάνελ, η Μαρία Καλαμά, Managing Director, Open Cosmos Aegean.

«Με στόχευση, καθαρές στρατηγικές προτεραιότητες, σωστό πλαίσιο και χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, θα μπορέσουμε να δούμε σημαντικές εξελίξεις στο μέλλον», είπε ο κ. Μανώλης Θεοδωρίδης, εκπρόσωπος της Scytalys, ενώ η Βάνα Γιαβή υπογράμμισε πως «το dual use είναι πολύ σημαντικό. Όσα δεδομένα έρχονται, ακόμα και από εμπορικούς παρόχους και από το πρόγραμμα μικροδορυφόρων, είναι ευπρόσδεκτα».

Κωνσταντίνος Καράντζαλος: «Δημιουργούμε οδικό χάρτη δεκαετίας για το Διάστημα»

Στην κεντρική του ομιλία στο 2ο Greek Space Tech Forum, ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Καράτζαλος, τόνισε ότι το υπουργείο χτίζει την εθνική στρατηγική για το Διάστημα με ορίζοντα δεκαετίας. «Θέλουμε να έχουμε έναν οδικό χάρτη, να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε τα επόμενα δέκα χρόνια, να υπάρχει ένα πλάνο. Μόνο αν ενώσουμε δυνάμεις και από την πλευρά των υπουργείων θα μπορούμε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα», υπογράμμισε.

O Ηλίας Ηλιάδης, Διευθυντής Προσέλκυσης Επενδύσεων, Enterprise Greece, κατά την ομιλία του, ανέφερε ότι η διαστημική τεχνολογία μπορεί να φέρει επενδύσεις στην Ελλάδα. «Μπορεί να μην είμαστε οι άμεσοι γνώστες του κλάδου, γνωρίζουμε όμως πολύ καλά πώς να προωθούμε την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό. Επίσης, βοηθούμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να εξάγουν στο εξωτερικό. Το space φαίνεται πολύ σημαντικό για μελλοντικές επενδύσεις στην Ελλάδα».

Το ελληνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων και το Greek Space Hub

Σημείο-κλειδί για την ανάπτυξη της διαστημικής τεχνολογίας στην Ελλάδα είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάπτυξης και αφορά τη δορυφορική παρατήρηση της Γης μέσα από τέσσερις άξονες.

Όπως είπε ο Δημήτρης Μπληζιώτης, επιστημονικός συνεργάτης του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, όλα αυτά τα δεδομένα που θα στέλνουν οι μικροδορυφόροι θα είναι διαθέσιμα για το ελληνικό Δημόσιο χωρίς κανένα κόστος. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθούν και οι διπλωματικές μας σχέσεις με άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Μέσω του Greek Space Hub, που θα δημιουργηθεί, ανοίγονται πρωτοφανείς δυνατότητες για το ελληνικό Δημόσιο, ενώ δημιουργούνται συνθήκες για τη δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών, που θα μπορούν να αξιοποιηθούν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. «Το hub αυτό θα μπορεί να λειτουργήσει ως εκκολαπτήριο νέων ιδεών και προγραμμάτων. Η δυνατότητα που θα έχουμε ως χώρα μετά από αυτό θα είναι εντελώς διαφορετική. Θα πάμε σε άλλα επίπεδα», είπε χαρακτηριστικά ο Στέλιος Μπολάνος, CEO, Planetek Hellas.

Στα επόμενα πάνελ του #gstf25, εξετάστηκαν οι δυνατότητες και οι προκλήσεις που φέρνει η διαστημική τεχνολογία στις τηλεπικοινωνίες, η συνεργασία του τομέα του Διαστήματος με τη Ναυτιλία και οι κάθετες εφαρμογές σε κλάδους όπως η Γεωργία, η Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών και ο Έλεγχος του Περιβάλλοντος.

Δυναμικό «παρών» από τα πανεπιστήμια και τις startups

Δυναμικό «παρών» στο Συνέδριο έδωσαν και τα ελληνικά πανεπιστήμια, όπως και οι ελληνικές startups, ουσιαστικά μέρη του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος. Η διοργάνωση έκλεισε με σύντομες παρουσιάσεις των νέων ερευνητικών δραστηριοτήτων και των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που δημιουργούν τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες του αύριο.