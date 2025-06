Η Αθήνα επόμενος σταθμός της παγκόσμιας περιοδείας AI της Microsoft

Μετά από επιτυχημένες στάσεις σε περισσότερες από 15 χώρες και τεχνολογικές αγορές παγκοσμίως, το Microsoft AI Tour φτάνει για πρώτη φορά στην Αθήνα, φέρνοντας μαζί του τον παλμό της παγκόσμιας καινοτομίας. Στις 16 Ιουνίου, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μετατρέπεται σε κόμβο τεχνολογίας, φιλοξενώντας ηγέτες, ειδικούς και επαγγελματίες που διαμορφώνουν το μέλλον της AI.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Judson Althoff, Executive Vice President & Chief Commercial Officer της Microsoft, ηγετικό στέλεχος της Microsoft και εκ των βασικών διαμορφωτών της εμπορικής στρατηγικής και της αξιοποίησης των καινοτόμων εργαλείων της εταιρείας παγκοσμίως.

Μετά από την παρουσία του στο AI Tour του Λονδίνου, ο Althoff, βασιζόμενος σε στοχευμένα παραδείγματα από διαφορετικές αγορές και κλάδους, θα μοιραστεί με το κοινό την οπτική του για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει το επιχειρηματικό τοπίο και επιταχύνει την καινοτομία.

Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

Συζήτηση του Judson Althoff με τους Χάρη Μαργαρίτη (Group COO, Τράπεζα Πειραιώς), Γιάννη Παπίδη (Chief Technology & Business Change Officer, Κωτσόβολος) και Φωτεινή Ιωάννου (Chief of Staff, Metlen), όπου παρουσιάζονται οι στρατηγικές υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης στον ιδιωτικό τομέα και ο ρόλος της ως επιταχυντή καινοτομίας.

Συζήτηση για τη χρήση τηςTN στον δημόσιο τομέα, με τη συμμετοχή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, του Κύπριου Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημου Δαμιανού και του CEO της MITA (Malta Information Services Authority) Emanuel Darmanin, με έμφαση στις εθνικές στρατηγικές ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στις δημόσιες υπηρεσίες.

Ειδική ενότητα «Our AI Journey» όπου οι Δημήτρης Παπαλεξόπουλος (Chairman, Όμιλος ΤΙΤΑΝ) και Αλέξανδρος Πατεράκης (Deputy CEO & Executive Board Member, ΔΕΗ) παρουσιάζουν απτά παραδείγματα αξιοποίησης της AI, αναδεικνύοντας τη μετρήσιμη αξία της στην επιχειρησιακή λειτουργία και στρατηγική.

Το Microsoft AI Tour αποτελεί μια διεθνή πλατφόρμα διαλόγου και καινοτομίας, προσφέροντας σε επαγγελματίες από τον επιχειρηματικό και τεχνολογικό χώρο τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις πιο προηγμένες λύσεις AI, να εμπνευστούν από πραγματικά παραδείγματα εφαρμογής και να συμμετάσχουν σε στρατηγικές συζητήσεις για το μέλλον της τεχνολογίας. Απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας. Από ανώτερα στελέχη που ηγούνται του ψηφιακού μετασχηματισμού, μέχρι τεχνικούς ειδικούς, προγραμματιστές και επιστήμονες δεδομένων, η εκδήλωση προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία στο κοινό, να εξερευνήσει τα πιο προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, να παρακολουθήσει ζωντανές παρουσιάσεις και να συμμετέχει σε στρατηγικού χαρακτήρα συζητήσεις γύρω από την καινοτομία, την αποδοτικότητα και τη βιώσιμη τεχνολογική πρόοδο.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν για όλους, με απαραίτητη την προεγγραφή στην ιστοσελίδα της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθυνθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://msaitour-staging.azurewebsites.net/en-us/athens.

Τι να περιμένουν οι συμμετέχοντες:

Ζωντανές παρουσιάσεις και θεματικά sessions από ειδικούς της Microsoft και ηγέτες της αγοράς.

και θεματικά sessions από ειδικούς της Microsoft και ηγέτες της αγοράς. Πρακτικά demos με εργαλεία όπως το Copilot και το Azure AI , που μεταμορφώνουν τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

με εργαλεία όπως το και το , που μεταμορφώνουν τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Εφαρμογές AI σε τομείς όπως η υγεία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, το λιανεμπόριο, η εκπαίδευση και η δημόσια διοίκηση.

σε τομείς όπως η υγεία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, το λιανεμπόριο, η εκπαίδευση και η δημόσια διοίκηση. Συζητήσεις για υπεύθυνη AI, διαφάνεια και εμπιστοσύνη στην τεχνολογία.

για υπεύθυνη AI, διαφάνεια και εμπιστοσύνη στην τεχνολογία. Δικτύωση με επαγγελματίες, συνεργάτες και leaders της επόμενης τεχνολογικής επανάστασης.

Το AI Tour γίνεται με την ευγενική χορηγία των Accenture, EY Greece, PWC Greece, UBITECH, COSMOTE TELEKOM, DIS – Dynamic Integrated Solutions, Infobip, Info Quest Technologies and Uni Systems, members of the Quest Group, InTTrust, Performance Technologies, Office Line, Vodafone Business, ASUS, Dell, D ONE, HP, KPMG in Greece, Lenovo, Logicom Distribution, Neurosoft, Obrela, Oktabit, Satori Analytics, WITSIDE και με την υποστήριξη των Campari, IKEA, NESPRESSO Professional, Pepsico.