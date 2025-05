Weekly Telecom: Η Ευρώπη κολλημένη στο pause, η Ελλάδα στο play, και το RRF στην παράταση

Αν το Total Business Transformation 2025 μας έμαθε κάτι, είναι ότι ο μετασχηματισμός δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ζήτημα επιβίωσης. Και αφορά επιχειρήσεις, οργανισμούς και κάθε άνθρωπο που θέλει να βλέπει το μέλλον και αρνείται να μείνει απλός παρατηρητής στη νέα εποχή ◆ Το συμπέρασμα αυτό γίνεται ακόμα πιο ηχηρό αν διαβάσεις τη μελέτη της McKinsey για τα 8 τρισεκατομμύρια (ναι, τρισεκατομμύρια) χαμένης αξίας στον ευρωπαϊκό τεχνολογικό τομέα και δεις πως η Γηραιά ήπειρος, αντί για πραγματικό transformation, έκανε απλώς ωραίες παρουσιάσεις και ανακοινώσεις, με την Αμερική να συγκεντρώνει πλέον το 82% της αξίας των 100 ισχυρότερων brands και την Apple να αξίζει όσο όλα τα χρηματιστήρια της Γερμανίας ◆ In life, you don’t get what you wish for. You get what you work for! ◆ Και δυστυχώς εμείς… χάσαμε Μάκη μου! Τώρα, αν θα μας αφυπνίσει ο Τραμπ, είναι μία άλλη ιστορία ◆ Το ευρωπαϊκό ταλέντο περισσεύει, αλλά στρατηγική δεν βρίσκεις ούτε με GPS (ή με το Galileo, αν θέλετε) – γι’ αυτό και μόνο 4 στις 50 μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες στον κόσμο είναι ευρωπαϊκές, ενώ στις ΗΠΑ ο Τραμπ απαιτεί 25% δασμό για κάθε iPhone που δεν παράγεται στη χώρα του – show και reality, όλα μαζί ◆ Εμείς, απλά να σημειώσουμε ότι, όπως έχει πει ο Ομπάμα, «οι δασμοί είναι αυτοτραυματισμός», με την έννοια ότι στην ουσία είναι ένας φόρος που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής, ενώ αξίζει να θυμηθούμε και τον Τ.Φ. Κένεντι που είχε πει ότι «το ελεύθερο εμπόριο είναι η παλίρροια που ανεβάζει όλα τα καράβια»

