Ολοκλήρωση του Έργου ERATOSTHENES

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό έργο ERATOSTHENES – Secure Management Of IoT Devices Lifecycle Through Identities, Trust And Distributed Ledgers, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Grant Agreement ID: 101020416) και υλοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2025. Το έργο στόχευσε στην αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων στον χώρο του Internet of Things (IoT), όπως η απουσία ορατότητας και ελέγχου στην ασφάλεια, η ετερογένεια των συσκευών, η έλλειψη ενιαίων μηχανισμών εμπιστοσύνης και ταυτοποίησης, καθώς και οι περιορισμένες δυνατότητες κατάρτισης και υποστήριξης για τους φορείς ασφάλειας.

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο τεχνολογικών λύσεων, το ERATOSTHENES ανέπτυξε και δοκίμασε καινοτόμες αρχιτεκτονικές και εργαλεία που ενισχύουν τη διαφάνεια, την εμπιστοσύνη και την κυβερνοασφάλεια σε όλο τον κύκλο ζωής των IoT συσκευών. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε ένα σύστημα αποκεντρωμένης διαχείρισης ταυτοτήτων με σεβασμό στην ιδιωτικότητα, ένα δυναμικό εργαλείο Trust Manager για δίκτυα μεγάλης κλίμακας, καθώς και έξυπνα συμβόλαια σε περιβάλλον Distributed Ledger για τον επιμερισμό της εμπιστοσύνης και την επιβολή πολιτικών πρόσβασης. Τα αποτελέσματα του έργου επικυρώθηκαν μέσω πιλοτικών εφαρμογών σε κρίσιμους τομείς όπως η Υγεία, τα Συνδεδεμένα Οχήματα και η Βιομηχανία 4.0, ενώ ενσωματώθηκαν σε διεθνή πρότυπα, όπως το MUD, συμβάλλοντας στην προώθηση της διαλειτουργικότητας και της πιστοποιήσιμης ασφάλειας στο IoT.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της ελληνικής εταιρείας DBC Diadikasia, μέλος του Ομίλου Bright, η οποία ηγήθηκε του πακέτου εργασίας (6) που αφορούσε στη διάδοση των αποτελεσμάτων, την επικοινωνία, την εκπαίδευση και την τυποποίηση. Η DBC σχεδίασε και υλοποίησε ένα πλήρες πλάνο επικοινωνίας με δυναμική παρουσία σε διεθνή fora και συνέδρια, συνεχή ενημέρωση των ψηφιακών καναλιών του έργου, καθώς και την παραγωγή πλούσιου ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού. Παράλληλα, ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και εργαστηρίων, ενισχύοντας τις δεξιότητες επαγγελματιών και φορέων σε θέματα ταυτοτήτων, εμπιστοσύνης και ασφάλειας στον IoT χώρο.

Επιπλέον, η DBC Diadikasia συντόνισε τις δράσεις που σχετίζονται με την πιστοποίηση και την τυποποίηση της κυβερνοασφάλειας, καταθέτοντας τεκμηριωμένες προτάσεις μέσω ειδικών White Papers για ευέλικτα, αυτοματοποιημένα σχήματα πιστοποίησης, ενώ συνέβαλε στη χαρτογράφηση των υφιστάμενων πλαισίων και την αναγνώριση κενών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου επισφραγίστηκε με τη διοργάνωση του Τελικού Workshop, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 130 επαγγελματίες και ενδιαφερόμενοι φορείς, με παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων και της εφαρμογής τους στους τρεις βασικούς τομείς-στόχους του έργου. Η συμμετοχή της DBC Diadikasia στο ERATOSTHENES αποδεικνύει τον στρατηγικό της ρόλο στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής κυβερνοανθεκτικότητας και στην υποστήριξη λύσεων που είναι πιστοποιήσιμες, διαλειτουργικές και ασφαλείς καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των IoT συσκευών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Αθανασίου, Head of Research and Innovation της DBC Diadikasia «Η συμμετοχή μας στο έργο ERATOSTHENES επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση της DBC Diadikasia να συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της εμπιστοσύνης στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Μέσα από τον συντονισμό δράσεων επικοινωνίας, κατάρτισης και πιστοποίησης, υποστηρίξαμε ουσιαστικά την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Το έργο ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών, ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών φορέων για τη δημιουργία ασφαλών, διαλειτουργικών και πιστοποιήσιμων IoT οικοσυστημάτων. Η εμπειρία που αποκομίσαμε ενισχύει το όραμά μας να προσφέρουμε τεχνογνωσία και λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού».