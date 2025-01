Η Samsung παρουσίασε στη CES 2025 τις startups του C-Lab για AI, IoT, Ψηφιακή Ευεξία και Ρομποτική

Η Samsung παρουσίασε, στο πλαίσιο της CES 2025 που διεξάγεται από τις 7 έως τις 10 Ιανουαρίου 2025, τα νέα έργα του προγράμματος C-Lab. Τα έργα αφορούν τους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), της Ψηφιακής Ευεξίας και της Ρομποτικής.

Στη CES 2025, οι ομάδες του C-Lab αποτελούνται από 12 κορεατικές startups του προγράμματος C-Lab Outside, που βοηθά στην ανάπτυξη εξωτερικών νεοφυών επιχειρήσεων, δύο κορεατικές startups από το C-Lab Inside, το εσωτερικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για υπαλλήλους καθώς και μία νεοφυή κορεατική επιχείρηση που δημιουργήθηκε ως ανεξάρτητη εταιρεία από τη Samsung Electronics.

«Η CES αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τις κορεατικές νεοφυείς επιχειρήσεις να αποκτήσουν μια ξεχωριστή θέση στην παγκόσμια αγορά και να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητα του brand τους», σημείωσε ο Pilgyu Jeon, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Creativity & Innovation Center της Samsung Electronics. «Το C-Lab θα συνεχίσει να παρέχει στήριξη στις νεοφυείς επιχειρήσεις, βοηθώντας τες να εξελιχθούν σε διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς καινοτομίας».

C-Lab Outside: 12 νεοφυείς επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν AI, IoT και Ψηφιακή Ευεξία

Φέτος, το C-Lab παρουσίασε 12 νεοφυείς επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων 11 που υποστηρίχθηκαν απευθείας από τη Samsung Electronics. μέσω του προγράμματος C-Lab Outside και μίας που αναπτύχθηκε από κοινού από τη Samsung Electronics και το Κέντρο Δημιουργικής Οικονομίας & Καινοτομίας Daegu. Οι 12 νεοφυείς κορεατικές startups είναι οι εξής:

Τεχνητή Νοημοσύνη

DEEP.FINE : Μια λύση XR που χρησιμοποιεί Vision-AI και Visual Localization (VL) για δημιουργία ψηφιακού χώρου.

Mainspace : Μια διαδικτυακή υπηρεσία αγορών που βασίζεται στην αυτοματοποιημένη τεχνολογία 3D εσωτερικού σχεδιασμού.

ENERZAi: Μια μηχανή βελτιστοποίησης συμπερασμάτων AI επόμενης γενιάς.

Μια διαδικτυακή υπηρεσία αγορών που βασίζεται στην αυτοματοποιημένη τεχνολογία 3D εσωτερικού σχεδιασμού. ENERZAi: Μια μηχανή βελτιστοποίησης συμπερασμάτων AI επόμενης γενιάς.

Cochl: Μια τεχνολογία ήχου που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί να κατανοήσει ήχους, όπως ένας άνθρωπος.

Korea Greendata: Μια πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων ενέργειας με ενσωμάτωση chatbot που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

10kM.ai: Μια εταιρική λύση παραγωγής βίντεο AI που μπορεί να δημιουργήσει, να επεξεργαστεί και να διανείμει σε μεγάλη κλίμακα.

Ψηφιακή Ευεξία

Riduck: Μια ΑΙ λύση προπόνησης αερόβιας άσκησης που βασίζεται σε δεδομένα από μια wearable συσκευή.

LabSD: Ένα ψηφιακό οφθαλμοσκόπιο που κατασκευάζεται από επαναχρησιμοποιημένα smartphones και ένα σύστημα τηλεοφθαλμολογίας.

Meditrix: Μια καρέκλα κίνησης με νευροανάδραση που βασίζεται στην εικονική πραγματικότητα (VR) και εφαρμογές ψηφιακής θεραπευτικής για κινητές συσκευές

IoT

Ghostpass : Μια λύση απομακρυσμένης επαλήθευσης ταυτότητας μέσω αποθήκευσης βιομετρικών στοιχείων του χρήστη σε smartphone.

Pinpoint: Ένα έξυπνο λειτουργικό σύστημα κτιρίων που ενσωματώνει λειτουργίες και εμπειρίες χρηστών σε μια ενοποιημένη λύση.

Ρομποτική

Quester: Ένα γάντι υψηλής απόδοσης για την παρακολούθηση κινήσεων των χεριών με τεχνολογία σύντηξης αισθητήρων.

Το C-Lab παρουσίασε τέσσερις νεοφυείς επιχειρήσεις από την Daegu και τη Gwangju της Κορέας. Από το 2023, η Samsung Electronics. επεκτείνει το πρόγραμμα C-Lab Outside για να ανακαλύψει και να βοηθήσει την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων σε αυτές τις περιοχές. Το τεράστιο δυναμικό αυτών των νεοφυών επιχειρήσεων αποδεικνύεται από την GhostPass, μια startup από το C-Lab Outside Gwangju που κέρδισε το βραβείο Best of Innovation στην κατηγορία Fintech στη CES 2025.

«Χάρη στην υποστήριξη και την καθοδήγηση του C-Lab Outside, καταφέραμε να αναπτύξουμε την εταιρεία μας σε σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Sunkwan Lee, Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της GhostPass. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συμμετάσχουμε στη CES 2025 με το C-Lab και θα παρουσιάσουμε τη λύση μας, η οποία κέρδισε το βραβείο CES Best of Innovation».

Το C-Lab Outside δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2018 και οι νεοφυείς επιχειρήσεις που επιλέγονται για το πρόγραμμα λαμβάνουν πλήρη υποστήριξη — συμπεριλαμβανομένου ενός ταμείου υποστήριξης επιχειρήσεων, χώρων εργασίας γραφείου και προσαρμοσμένων προγραμμάτων ανάπτυξης — μαζί με επιχειρηματική συνεργασία από τη Samsung Electronics.

Διάκριση για δύο έργα του C-Lab Inside και μίας spin-off του C-Lab που ξεκίνησε στη Samsung

Η CES αποτελεί, από το 2016, βήμα παρουσίασης των έργων C-Lab Inside, δίνοντας στη Samsung την ευκαιρία να μελετήσει την ανταπόκριση της παγκόσμιας αγοράς.

Τα φετινά έργα είναι:

GreenFollow : Λύση αυτόνομης οδήγησης για ηλεκτρικά καρότσια γκολφ, με την υποστήριξη του οικοσυστήματος Samsung

Modulero: Μια αρθρωτή πλατφόρμα για την ανάπτυξη ρομποτικών εφαρμογών.

Το 2015, η Samsung Electronics παρουσίασε το πρόγραμμα ανεξαρτητοποίησης (spin-off) C-Lab, το οποίο επιτρέπει σε έργα C-Lab Inside με υψηλό δυναμικό αγοράς να λανσάρονται ως πλήρως ανεπτυγμένες νεοφυείς επιχειρήσεις. Στη CES 2025, η Edint, μια νεοφυής επιχείρηση που προέκυψε από το C-Lab, θα παρουσιάσει την υπηρεσία εποπτείας διαδικτυακών εξετάσεων που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη (AI) και λειτουργεί σε κινητές συσκευές.

Οι startups του C-Lab λαμβάνουν 12 διακρίσεις στα Innovation Awards της CES 2025

Τον Νοέμβριο του 2024, η Ένωση Καταναλωτικών Τεχνολογιών (CTA) ανακοίνωσε τους νικητές των Βραβείων Καινοτομίας CES 2025, που περιλάμβαναν το βραβείο “Best of Innovation”. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις του C-Lab έλαβαν ένα βραβείο “Best of Innovation” και 11 τιμητικές διακρίσεις “Innovation Award Honorees”.

Μεταξύ των προϊόντων και υπηρεσιών του C-Lab που διακρίθηκαν είναι οι GhostPass, DEEP.Fine, Mainspace, ENERZAi, Quester και άλλα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που βραβεύτηκαν με τα Βραβεία Καινοτομίας CES 2025 θα εκτεθούν ξεχωριστά στο Venetian Expo στο Λας Βέγκας.

Το πρόγραμμα C-Lab δημιουργήθηκε το 2012 και από την ίδρυσή του, η Samsung έχει υποστηρίξει συνολικά 912 νεοφυείς επιχειρήσεις και έργα (506 μέσω του C-Lab Outside και 406 μέσω του C-Lab Inside). Μέσω του προγράμματος “C-Lab Family”, ενός επαγγελματικού δικτύου, όλες οι νεοφυείς επιχειρήσεις του C-Lab μπορούν να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τη Samsung ακόμα και μετά την αποφοίτησή τους από το C-Lab Outside ή την ανεξαρτητοποίησή τους από το C-Lab.