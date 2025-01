Η Samsung επεκτείνει το όραμα AI for All στη CES 2025

Η Samsung παρουσίασε το νέο της όραμα «AI for All» στη CES 2025, με επίκεντρο τη μετατροπή του AI σε μια εμπειρία «Everyday, Everywhere». Βασιζόμενη σε μια δεκαετία εμπειρίας στο «έξυπνο σπίτι», η Samsung αξιοποιεί τη δύναμη του AI για να φέρει τη νοημοσύνη στην καθημερινότητα.

Ο Jong-Hee (JH) Han, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής του τμήματος Device eXperience (DX) της Samsung, άνοιξε τη συνέντευξη Τύπου CES 2025 της Samsung παρουσιάζοντας το πλάνο της εταιρείας για το Home AI. Το Home AI αποτελεί το σχέδιο της Samsung για τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας του σπιτιού, παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στις «έξυπνες», συνδεδεμένες συσκευές. Αυτή η στρατηγική, παράλληλα με τις λειτουργίες της Samsung σε συσκευές με τεχνητή νοημοσύνη τόσο στις κινητές αλλά και στις οικιακές συσκευές και σε συσκευές οπτικής απεικόνισης, αποτελεί απόδειξη της μακροχρόνιας δέσμευσης της εταιρείας για ανθρωποκεντρική προσέγγιση των υπηρεσιών και προϊόντων της.

«Είμαι υπερήφανος για το πώς έχουμε εισάγει νέες τεχνολογίες και νοημοσύνη στο σπίτι, έχουμε συνδέσει βασικές συσκευές και έχουμε θέσει τα πρότυπα για το σπίτι του μέλλοντος», δήλωσε ο αντιπρόεδρος Han. «Φέτος στη CES, ενισχύουμε τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε εξατομικευμένες εμπειρίες, μέσω της ευρείας εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης και θα συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι της ηγετικής θέσης της τεχνητής νοημοσύνης στο σπίτι και πέρα από αυτό, όχι μόνο για την επόμενη δεκαετία, αλλά και για τον επόμενο αιώνα».

Αναβαθμίζοντας τις Καθημερινές Εμπειρίες με το Home AI

Αργότερα στη συνέντευξη Τύπου, ο Jonathan Gabrio, επικεφαλής του Connected Experience Center της Samsung Electronics America, ανέπτυξε το όραμα της Samsung για το Home AI, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας να ενσωματώσει τη τεχνητή νοημοσύνη σε όλη τη συνδεδεμένη εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνεται σε διαφορετικούς τρόπους ζωής. Από νοικοκυριά ενός ατόμου μέχρι οικογένειες πολλών γενεών κάτω από την ίδια στέγη, το Home AI μαθαίνει από τις συνήθειες και προσαρμόζεται στις ατομικές ρουτίνες για μια υπερ-εξατομικευμένη εμπειρία έξυπνου σπιτιού.

Η ασφάλεια και το απόρρητο βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Samsung για το Home AI. Η Samsung αναγνωρίζει ότι καθώς οι χρήστες εισάγουν περισσότερες συνδεδεμένες συσκευές στα σπίτια τους και η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται εξατομικευμένη, πρέπει επίσης να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των χρηστών της. Το Samsung Knox Matrix προστατεύει τις οικιακές συσκευές μαζί με τις κινητές συσκευές και τις τηλεοράσεις με την τεχνολογία blockchain που φέρει την υπογραφή της, διασφαλίζοντας ότι οι συνδεδεμένες συσκευές συνεργάζονται για να προστατεύσουν το σπίτι του χρήστη, τα δεδομένα και η μία την άλλη από ψηφιακές απειλές. Με το κέντρο ελέγχου Knox Matrix Dashboard, η Samsung προσφέρει εύκολη διαχείριση της ασφάλειας σε ολόκληρο το συνδεδεμένο σπίτι. Καθώς οι πληροφορίες συγχρονίζονται μεταξύ των συσκευών, το Credential Sync του Knox Matrix διασφαλίζει ότι τα δεδομένα μπορούν να κρυπτογραφηθούν ή να αποκρυπτογραφηθούν μόνο από τις συσκευές του χρήστη. Παράλληλα, το Samsung Knox Vault προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο προστασίας, διατηρώντας ευαίσθητες πληροφορίες, όπως κωδικούς πρόσβασης ή PIN, απομονωμένες σε μια ασφαλή τοποθεσία.

Το One UI της Samsung παρέχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία λογισμικού σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές Samsung, συμβάλλοντας στη λειτουργικότητα και συνδεσιμότητα των συσκευών. Ακόμη, ενδυναμώνει τους χρήστες με λειτουργίες βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη και παρέχει ενημερώσεις λογισμικού για έως και επτά χρόνια.

Η βάση όλων αυτών είναι το SmartThings, η πλατφόρμα «έξυπνου σπιτιού» της Samsung που προσφέρει συνδεσιμότητα σε χρήστες σε όλο τον κόσμο. Με θεμέλιο την πίστη της Samsung στην ανοιχτή καινοτομία και τη συνεργασία, το SmartThings εξοπλίζεται με την πιο πρόσφατη τεχνολογία AI για τον εξορθολογισμό και την εξατομίκευση της εμπειρίας του «έξυπνουσπιτιού». Το SmartThings Ambient Sensing κατανοεί διαισθητικά το περιβάλλον και το πλαίσιο της κατάστασης του χρήστη, αναλύοντας ακόμη και τις ανθρώπινες κινήσεις και τους ήχους του περιβάλλοντος, μέσω των συνδεδεμένων συσκευών μέσα στο σπίτι, επιτρέποντάς τους να ανταποκρίνονται έξυπνα και απρόσκοπτα και να προσαρμόζονται στις καθημερινές ρουτίνες. Οι λειτουργίες Home AI απελευθερώνουν χρόνο που προηγουμένως αναλώνονταν στη διαχείριση του σπιτιού, επιτρέποντας στους χρήστες να επικεντρωθούν σε ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία για εκείνους και να εξερευνήσουν νέα ενδιαφέροντα.

Με την παραγωγικότητα έρχεται και η ενεργητικότητα. Όταν η τεχνητή νοημοσύνη και το Samsung Health συνδυάζονται, οι χρήστες αποκτούν τη δυνατότητα να ελέγχουν την ευεξία και τη φυσική τους κατάσταση. Μέσω της συνεργασίας με την Dexcom και με τις πληροφορίες που συλλέγονται από το Galaxy Ring και το Galaxy Watch, η Samsung βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τα δεδομένα τους και να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την ευεξία τους.

Απρόσκοπτη Ψυχαγωγία στην Εποχή της AI

Η AI οθόνη AI εισάγει την τεχνητή νοημοσύνη στις τηλεοράσεις. Παράδειγμα η Neo QLED 8K, η οποία παρέχει εκπληκτικές εμπειρίες θέασης μέσω χαρακτηριστικών AI, όπως 8K AI Upscaling Pro, Auto HDR Remastering Pro και Color Booster Pro, τα οποία λειτουργούν παρασκηνιακά για την «έξυπνη» βελτίωση της ποιότητας της εικόνας. Επιπλέον, η εμπειρία τέχνης στην The Frame επεκτείνεται, επιτρέποντας σε όλες τις Samsung QLED να συνοδεύονται από μια ψηφιακή συλλογή με περισσότερα από 3.000 έργα τέχνης.

Η δέσμευση της Samsung για τη στρατηγική «Οθόνες Παντού» αντικατοπτρίζεται σε νέες επιλογές οθόνης για τις συσκευές της, συμπεριλαμβανομένων των νέων ψυγείων της με οθόνες AI Home 9’’ και άλλων συσκευών με οθόνες 7’’. Οι καταναλωτές θα μπορούν να απολαμβάνουν ποικίλη λειτουργικότητα – συμπεριλαμβανομένων διαφόρων υπηρεσιών ψυχαγωγίας καιχαρακτηριστικών AI.

Η AI Παντού Μαζί Μας

Πέρα από το σπίτι, οι λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης στις συσκευές Samsung πρόκειται να επεκταθούν σε νέες κατηγορίες και κλάδους με το SmartThings Pro. Το SmartThings Pro δημιουργήθηκε για να προσφέρει τις ίδιες AI ψηφιακές λύσεις που προσφέρει το SmartThings στους επιχειρηματικούς συνεργάτες. Αποτελεί μία επαγγελματική λύση που μπορεί να έχει εφαρμογή από πολυκατοικίες μέχρι χώρους λιανικής, ξενοδοχεία, και άλλα. Από το λανσάρισμά του τον περασμένο Ιούνιο, το SmartThings Pro παρέχει στις επιχειρήσεις λειτουργίες για τον προληπτικό εντοπισμό συσκευών με ανάγκες συντήρησης και τον ολοκληρωμένο έλεγχο των συνδεδεμένων λύσεων. Η Samsung συνεργάζεται με συνεργάτες για τη δημιουργία μιας καινοτόμου πλατφόρμας, της Future Innovation Technology (FIT), για μεγαλύτερες επιχειρήσεις και κτίρια για τη ρύθμιση αυτοματοποιημένων κλιματικών ελέγχων .

Επίσης, η εταιρεία συνεργάζεται με τη Samsung Heavy Industries σε μια νέα συνεργασία SmartThings που χρησιμοποιεί το πρότυπο συνδεσιμότητας Matter για τη σύνδεση με συμβατά πλοία. Το SmartThings for Ships προσφέρει μια λειτουργία Pre-Sailing Mode, η οποία επιτρέπει στους καπετάνιους και τα πληρώματα να αυτοματοποιούν το πότε ξεκινάει η μηχανή και να ενεργοποιούν τις ρυθμίσεις για τη θερμοκρασία και τα φώτα, εξοικονομώντας χρόνο, διαχειριζόμενη την κατανάλωση ενέργειας. Εν τω μεταξύ, η λειτουργία Care Mode παρέχει μια πλήρη εικόνα του ρεύματος, των συστημάτων εναλλασσόμενου ρεύματος και των συναγερμών καπνού ενός πλοίου. Με τη λειτουργία Protection Mode παρακολουθείται συνεχώς οποιαδήποτε μη φυσιολογική δραστηριότητα ώστε να ειδοποιείται ο καπετάνιος και το πλήρωμα.

Επιπλέον, η Samsung επεκτείνει τη διασύνδεση SmartThings και αυτοκινήτων σε μια νέα συνεργασία με τον όμιλο Hyundai Motor Group για να φέρει το SmartThings στα ηλεκτρικά οχήματα (EV) της Hyundai. Με το διευρυμένο οικοσύστημα, οι χρήστες μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το SmartThings Find για να εντοπίζουν εύκολα το σταθμευμένο αυτοκίνητό τους, ακόμη και σε πολυσύχναστους χώρους στάθμευσης. Με τη δύναμη του Home AI, το SmartThings μπορεί να κάνει συστάσεις για το πότε να φορτίζουν τα EVs με βάση τα χρονοδιαγράμματα και τις τιμές. Και αν υπάρξει διακοπή ρεύματος στη γειτονιά, θα ενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία Battery Backup Mode, η οποία λειτουργεί παράλληλα με τη λειτουργία AI Energy Mode για να επεκτείνει την ενέργεια της μπαταρίας για την τροφοδοσία των βασικών οικιακών συσκευών.

Η Samsung συνεχίζει τη συνεργασία της με τη Harman για να προσφέρει εμπειρίες στην καμπίνα σε περισσότερα οχήματα. Συγκεκριμένα, οι δύο εταιρείες εργάζονται πάνω σε ένα νέο avatar μέσα στο όχημα που συνεργάζεται με προϊόντα της Harman, όπως το Ready Care και το Ready Vision, λειτουργώντας ως ψηφιακός αυτόματος πιλότος για να προβλέπει τις ανάγκες, ενώ οι οδηγοί επικεντρώνονται στο δρόμο. Το avatar προσφέρει εξατομικευμένες αλληλεπιδράσεις με AI, ανταποκρινόμενο φυσικά μέσω φωνής και οπτικών μέσων για να δημιουργήσει μια σύνδεση που μοιάζει φιλική, εύκολη και προσιτή.

Ενδυναμώνοντας την Επόμενη Γενιά

Τέλος, η Inhee Chung, Αντιπρόεδρος του Corporate Sustainability Center, υπογράμμισε πως το όραμα της Samsung για την AI for All έχει τις ρίζες του στη δέσμευση της μάρκας να αξιοποιήσει τη δύναμη της προηγμένης τεχνολογίας για έναν καλύτερο κόσμο.

Επιπρόσθετα, η Chung συζήτησε πώς πρωτοβουλίες όπως το Samsung Solve for Tomorrow, το Samsung Innovation Campus και η συνεργασία της εταιρείας με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) δίνουν δυνατότητες στην επόμενη γενιά οραματιστών. Σήμερα, το Samsung Solve for Tomorrow καλεί περισσότερους από 2,6 εκατομμύρια μαθητές σε 66 χώρες να αξιοποιήσουν τα μαθήματα STEM, για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στην κοινότητά τους. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024 πέρυσι, η Samsung και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) εγκαινίασαν μια ψηφιακή κοινότητα με τίτλο «Together for Tomorrow, Enabling People» και όρισαν τις 10 κορυφαίες ομάδες του παγκόσμιου Solve for Tomorrow ως πρεσβευτές της κοινότητας. Παράλληλα, το Samsung Innovation Campus έχει βοηθήσει στην προετοιμασία σχεδόν 180.000 νέων σε 33 χώρες για την εργασιακή τους σταδιοδρομία, μέσω της εκπαίδευσης σε αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η τεχνιηή νοημοσύνη (AI), το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και τα «Μεγάλα Δεδομένα» (Big Data).

Ο Achim Steiner, Διοικητής του UNDP, ανέβηκε με την Αντιπρόεδρο Chung στη σκηνή για να ενημερώσει σχετικά με τη συνεργασία της Samsung και του UNDP για την αξιοποίηση της δύναμης της τεχνολογίας για καλό σκοπό. Από την έναρξή της πριν από πέντε χρόνια, η εφαρμογή Samsung Global Goals έχει συγκεντρώσει πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια χάρη σε σχεδόν 300 εκατομμύρια χρήστες που χρησιμοποιούν smartphone, tablet ή ρολόι Galaxy. Επιπλέον, το κοινό έργο της Samsung και του UNDP μέσω της πρωτοβουλίας Generation17 συνεχίζει να εμπνέει εξαιρετικούς νέους ηγέτες σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι κινητοποιούν τις κοινότητές τους για την προώθηση των Παγκόσμιων Στόχων.