Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 13ο e-Business & Digital Marketing World 2024

Το σημαντικότερο συνέδριο στον χώρο του e-business, του ηλεκτρονικού εμπορίου και του digital marketing, το 13ο e-Business & Digital Marketing World 2024, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στις 10 Δεκεμβρίου 2024, στο Wyndham Grand Athens. Με περισσότερους από 800 συνέδρους, πάνω από 40 χορηγούς και τη συμμετοχή πάνω από 90 διακεκριμένων ομιλητών, το συνέδριο επιβεβαίωσε για άλλη μία φορά τον ρόλο του ως το απόλυτο σημείο αναφοράς για το ψηφιακό επιχειρείν στην Ελλάδα και διεθνώς!

Η φετινή διοργάνωση, υπό τον τίτλο «From WOW to HOW: e-commerce and digital marketing in the AI era», έφερε στο επίκεντρο τις τεχνολογίες και τις στρατηγικές που καθορίζουν το μέλλον των επιχειρήσεων. Η τεχνητή νοημοσύνη, η εξατομίκευση και οι καινοτομίες στο digital marketing και το ηλεκτρονικό εμπόριο ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της ημέρας.

Οι συμμετέχοντες απόλαυσαν έναν πλούσιο κύκλο ομιλιών και συζητήσεων που φιλοξενήθηκαν στις δύο αίθουσες, την Athena και την Hera. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν κάλυψαν όλες τις σύγχρονες τάσεις και τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων: από τα εργαλεία που βασίζονται στο AI και βελτιώνουν την απόδοση και την εμπειρία του πελάτη, μέχρι τη σημασία του storytelling και τις στρατηγικές των social media που συνδέουν τα brands με το κοινό τους με αυθεντικό τρόπο. Μέσα από case studies και παρουσιάσεις, οι σύνεδροι είδαν στην πράξη πώς μπορούν να αξιοποιήσουν την καινοτομία για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους.

Ιδιαίτερη στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η τελετή απονομής των βραβείων, που τίμησε εταιρείες και στελέχη που ξεχώρισαν για την καινοτομία και τις επιδόσεις τους. Τα βραβεία απένειμε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος εξήρε τη δυναμική των επιχειρήσεων και τον κομβικό τους ρόλο στην προώθηση της ψηφιακής οικονομίας.

Το συνέδριο λειτούργησε και ως μια σημαντική πλατφόρμα δικτύωσης, δίνοντας στους επαγγελματίες του κλάδου την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες, να δημιουργήσουν νέες συνεργασίες και να ανοίξουν δρόμους για το μέλλον του e-business!

Όλο το υλικό, συμπεριλαμβανομένου του on-demand video στο YouTube αλλά και των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα δημοσιευθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, στην ιστοσελίδα e-businessworld.gr και στα υπόλοιπα media της SmartPress!

Το 13ο e-Business & Digital Marketing World 2024 σήμανε το ιδανικό κλείσιμο για τον κύκλο των συνεδρίων της SmartPress για το 2024. Με το βλέμμα ήδη στραμμένο στο μέλλον, το πρόγραμμα των συνεδρίων για το 2025 έχει ήδη αρχίσει να δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα smartevents.gr, όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για τα events που έρχονται!