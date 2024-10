Working to Change the World: έκθεση ESG 2023-2024 του ομίλου ManpowerGroup

Ο όμιλος ManpowerGroup δημοσίευσε πρόσφατα την έκθεση ESG 2023-2024— Working to Change the World: Creating Global Impact, One Job at a Time. Η τέταρτη ετήσια έκθεση περιγράφει λεπτομερώς την εξέλιξη που έχει επιτύχει ο όμιλος στους στρατηγικούς πυλώνες ESG για τον Πλανήτη, τον Άνθρωπο και την Ευημερία και τις Αρχές Διακυβέρνησης, υπογραμμίζοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις πρωτοβουλίες αναβάθμισης δεξιοτήτων, τις διευρυμένες δεσμεύσεις για την προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού για την «πράσινη» μετάβαση και την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον εξηλεκτρισμό του στόλου αυτοκινήτων.

«Ο σκοπός του ομίλου ManpowerGroup – ότι η ουσιαστική βιώσιμη απασχόληση έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο – δεν ήταν ποτέ πιο σχετικός ή απαραίτητος. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και η παγκόσμια στροφή προς την πράσινη ενέργεια φέρνουν μεγάλες αλλαγές, έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να διαμορφώσουμε το μέλλον της εργασίας», δήλωσε ο Jonas Prising, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου ManpowerGroup. «Υιοθετώντας μια προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στους ανθρώπους, εστιάζοντας στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων, αγκαλιάζοντας τις αναδυόμενες τεχνολογίες και δίνοντας προτεραιότητα στη βιωσιμότητα, δεν προσαρμοζόμαστε απλώς στην αλλαγή – την οδηγούμε».

«Πριν από εβδομήντα πέντε χρόνια, ο ιδρυτής μας Elmer Winter δεν ξεκίνησε απλώς μια εταιρεία, αλλά δρομολόγησε μια αποστολή για να βοηθήσει στην εύρεση των ταλέντων που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να ευδοκιμήσουν», δήλωσε η Ruth Harper, Chief Sustainability Officer του ομίλου ManpowerGroup. «Σήμερα, εξακολουθούμε να κρατάμε αυτή τη σκυτάλη και γι ‘αυτό τον λόγο το θέμα της φετινής έκθεσης είναι η Δημιουργία παγκόσμιου αντίκτυπου, μια εργασία κάθε φορά (one job at a time)– επικοινωνώντας στην ουσία πώς βελτιώνουμε την απασχολησιμότητα και την ευημερία των ανθρώπων, δίνοντας προτεραιότητα στη δράση για το κλίμα και φροντίζοντας τον πλανήτη μας. Η εστίασή μας παραμένει στην πρόοδο, όχι μόνο στις δεσμεύσεις. Επειδή πιστεύουμε ότι το ESG δεν είναι απλώς μια τυπική υποχρέωση. Είναι ένα πλαίσιο που μας βοηθά να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα, ενώ παράλληλα συμβάλλουμε στη θετική αλλαγή του κόσμου».

Σημαντικά Επιτεύγματα 2023-2024

Πλανήτης

Ο όμιλος ManpowerGroup αναγνωρίστηκε από το περιοδικό TIME ως μια από τις πιο βιώσιμες εταιρείες στον κόσμο το 2024.

Επίτευξη 100% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας στα παγκόσμια κεντρικά γραφεία του ομίλου στο Milwaukee, WI, κερδίζοντας την πιστοποίηση Energy Star. Το πιστοποιημένο κατά LEED Gold κτίριο κατατάσσεται πλέον στο κορυφαίο 25% των κεντρικών γραφείων των ΗΠΑ για ενεργειακή απόδοση, έχοντας μειώσει τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 18% σε μόλις ένα χρόνο. Μέχρι το τέλος του 2024, το 43% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται από τις εγκαταστάσεις της ManpowerGroup στις Ηνωμένες Πολιτείες θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Ο όμιλος ManpowerGroup αύξησε τον αριθμό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε περισσότερα από 500 το 2024, ενώ ταυτόχρονα απέσυρε σχεδόν 350 οχήματα που λειτουργούν με καύσιμα.

Άνθρωποι & Ευημερία

Η Εκτελεστική Ηγετική Ομάδα του ομίλου ManpowerGroup περιλαμβάνει πλέον 30% γυναίκες, είναι 40% φυλετικά διαφορετική, το 70% αποτελούν μέλη που δεν έχουν γεννηθεί στις ΗΠΑ, ενώ 32 γυναίκες συμμετέχουν στην 95μελή Παγκόσμια Ηγετική Ομάδα μας.

Ενισχυμένη δέσμευση για εκπαίδευση, ανάπτυξη και τοποθέτηση έως και 10 εκατομμυρίων ανθρώπων σε «πράσινες» θέσεις εργασίας έως το 2030 για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και την υποστήριξη των παγκόσμιων πρωτοβουλιών βιωσιμότητας των πελατών μας.

Η Experis Academy εντάχθηκε στο πρόγραμμα ServiceNow RiseUp και πραγματοποίησε το πρώτο bootcamp για να προσλάβει, να εκπαιδεύσει και να τοποθετήσει υποψηφίους από όλη την Ευρώπη σε ρόλους υψηλής ζήτησης ServiceNow.

Περισσότεροι από 240.000 άνθρωποι σε 12 χώρες μαθαίνουν τώρα νέες δεξιότητες και αναπτύσσουν την καριέρα τους χάρη στην πλατφόρμα MyPath της Manpower.

Επηρέασε σχεδόν 30.000 πρόσφυγες παγκοσμίως το 2023 (10.000+ στις ΗΠΑ, 20.000 στην Ευρώπη), αύξηση 85% από το 2022, προχωρώντας προς τον τριετή στόχο μας να υποστηρίξουμε 48.000 συνολικά πρόσφυγες.

Το πρόγραμμα Working Mindset που αναπτύχθηκε από τη ManpowerGroup UK αναγνωρίστηκε για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό του και τη θετική του επίδραση στην ψυχική ευεξία από τα ετήσια βραβεία Movement to Work.

Οι νέοι στα προγράμματα Not in Employment, Education or Training (NEET) της ManpowerGroup στην Ιταλία και τη Γαλλία έχουν παρακολουθήσει 2.400 ώρες κατάρτισης σε 16 ειδικότητες δεξιοτήτων.

Αρχές Διακυβέρνησης

Αναγνωρίζεται ως μια από τις πιο ηθικές εταιρείες στον κόσμο από το Ethisphere για 15η φορά.

Κατέκτησε πλατινένιο μετάλλιο στην αξιολόγηση EcoVadis 2023, βελτιώνοντας την προηγούμενη χρυσή βαθμολογία του ομίλου, γεγονός που τον τοποθέτησε στο κορυφαίο 1% όλων των αξιολογημένων εταιρειών παγκοσμίως και κερδίζοντας νέα μετάλλια για 13 χώρες, επεκτείνοντας την κάλυψή του για το EcoVadis σε 25+ χώρες συνολικά.

Συνέχισε να επικαιροποιεί τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές του για τη δεοντολογική και υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Τιμήθηκε από την Καμπάνια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως ένα από τα καλύτερα μέρη για να εργαστεί κανείς για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+.

Τα επιτεύγματα αυτά αποδεικνύουν τη συνεχή δέσμευση του ομίλου ManpowerGroup για την προώθηση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών που δίνουν προτεραιότητα τόσο στην κοινωνική πρόοδο όσο και στην περιβαλλοντική διαχείριση.

