6 στους 10 ανησυχούν για την ψηφιακή κληρονομιά των νεκρών

Η πρόσφατη έρευνα της Kaspersky με τίτλο «Excitement, Superstition, and Great Insecurity – How Global Consumers Engage with the Digital World» αποκαλύπτει ότι οι καταναλωτές (61%) πιστεύουν ότι οι νεκροί είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην κλοπή ταυτότητας. Όσον αφορά την αναδημιουργία της διαδικτυακής παρουσίας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI), το 35% των ερωτηθέντων το θεωρεί αποδεκτό, ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό (38%) διαφωνεί ενεργά, επισημαίνοντας τα ανεπίλυτα ζητήματα της ιδιωτικής ζωής και του σεβασμού στον ψηφιακό χώρο.

Σύμφωνα με το «Digital 2024 Global Overview Report» που πραγματοποίησε η Kepios, το 95% των χρηστών του διαδικτύου χρησιμοποιεί πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάθε μήνα, με 282 εκατομμύρια νέες ταυτότητες να εντάσσονται στις πλατφόρμες το διάστημα Ιούλιος 2023 – Ιούλιος 2024. Καθώς περισσότεροι άνθρωποι αλληλεπιδρούν στο διαδίκτυο και τα ψηφιακά τους αποτυπώματα επεκτείνονται, οι ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτικότητα, την κληρονομιά και την ηθική χρήση των ψηφιακών ταυτοτήτων γίνονται όλο και πιο σημαντικές.

Με βάση τη νέα μελέτη της Kaspersky, η πλειονότητα των καταναλωτών (61%) πιστεύει ότι οι ταυτότητες των νεκρών είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην κλοπή ταυτότητας, καθώς συχνά δεν υπάρχει κανείς να παρακολουθεί τι συμβαίνει με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (58%) συμφωνούν ότι η διαδικτυακή παρουσία των ανθρώπων που έχουν πεθάνει θα μπορούσε να αναδημιουργηθεί χρησιμοποιώντας AI. Η στάση απέναντι σε αυτό ποικίλλει, με το 35% των ερωτηθέντων να πιστεύει ότι είναι αποδεκτό να δημιουργηθεί μια ψηφιακή ταυτότητα κάποιου που δεν είναι πλέον ζωντανός μέσω φωτογραφιών, βίντεο ή άλλων αναμνηστικών, ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό (38%) διαφωνεί.

Είναι ενδιαφέρον ότι οι περισσότεροι (67%) είναι σίγουροι ότι το θέαμα εικόνων ή ιστοριών ανθρώπων που έχουν πεθάνει μπορεί να είναι ενοχλητικό για τους οικείους τους. Ωστόσο, το 43% των καταναλωτών πιστεύει ότι δεν υπάρχει χρόνος για να εντοπίσουν κάθε εικόνα, βίντεο ή ηχογράφηση που δημοσιεύθηκε ποτέ στο διαδίκτυο σχετικά με ένα συγκεκριμένο άτομο.

Καθώς ίσως το μόνο μέτρο που μπορούν να λάβουν οι καταναλωτές για να ελέγξουν το ψηφιακό τους αποτύπωμα μετά θάνατον είναι να συμπεριλάβουν οδηγίες στη διαθήκη τους, το 63% συμφωνεί ότι οποιοσδήποτε με διαδικτυακή παρουσία θα πρέπει να καθορίσει στη διαθήκη του τι πρέπει να γίνει με τα δεδομένα και τους λογαριασμούς του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το ζήτημα της διαχείρισης του ψηφιακού αποτυπώματος συχνά παραβλέπεται στις καθημερινές διαδικτυακές δραστηριότητες. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της έρευνας υπογραμμίζουν ένα κρίσιμο σημείο: ένας σημαντικός αριθμός ερωτηθέντων γνωρίζει τη δυνατότητα οι κλεμμένες ταυτότητες να προκαλέσουν τεράστια προσωπικά προβλήματα στους χρήστες ή στους αγαπημένους τους. Δεδομένων αυτών των κινδύνων, είναι συνετό να υιοθετηθούν προληπτικά μέτρα που ενισχύουν την ιδιωτικότητα και προστατεύουν τις ψηφιακές ταυτότητες. Με αυτόν τον τρόπο, τα άτομα μπορούν να διασφαλίσουν ότι η παρουσία τους στο διαδίκτυο παραμένει προστατευμένη», σχολιάζει η Anna Larkina, web content analysis expert στην Kaspersky.

Προκειμένου να ενισχυθεί το απόρρητο των χρηστών, η Kaspersky προτείνει:

Χρησιμοποιήστε μια σύγχρονη λύση ασφάλειας. Η λύση διευκολύνει την παρακολούθηση των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται οι εφαρμογές και επίσης περιορίζει τη συλλογή δεδομένων όταν είναι απαραίτητο. Η ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος, του προγράμματος περιήγησης και οποιουδήποτε λογισμικού ασφαλείας κάνει τη διαφορά. Αυτά συχνά περιλαμβάνουν ενημερώσεις κώδικα για ευπάθειες ασφαλείας που μπορούν ενδεχομένως να πέσουν θύμα εκμετάλλευσης. Δεδομένου ότι δεν καθιστούν όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες σαφές ποια δεδομένα συλλέγουν και πώς τα χρησιμοποιούν, ακολουθώντας τις οδηγίες του ηλεκτρονικού ελέγχου απορρήτου θα περιορίσετε τον όγκο των πληροφοριών που κοινοποιούνται στο διαδίκτυο.

Η πλήρης έκθεση της Kaspersky είναι διαθέσιμη μέσω αυτού του συνδέσμου.

