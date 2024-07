Στην πλατφόρμα της COSMOTE TV προστίθενται τα κανάλια Novasports

Σε αμοιβαία συμφωνία για την ανταλλαγή των αθλητικών τους καναλιών, κατέληξαν COSMOTE TV και Nova. Έτσι, από τη νέα αθλητική σεζόν, οι συνδρομητές της COSMOTE TV με την προσθήκη όλων των καναλιών Novasports θα μπορούν να απολαμβάνουν ακόμα πιο πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο, με μόνο 3 ευρώ επιπλέον της τιμής του σημερινού τιμοκαταλόγου των Full και Sports πακέτων COSMOTE TV και σε μία μόνο συνδρομή.

Ταυτόχρονα, η συμφωνία αυτή, αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα τόσο για την αντιμετώπιση της πειρατείας που συνεχώς εξαπλώνεται, όσο και για την ανάπτυξη της αγοράς της συνδρομητικής τηλεόρασης.

Το πληρέστερο αθλητικό περιεχόμενο από όλα τα σπορ σε μία πλατφόρμα

Η COSMOTE TV διαθέτει το πλουσιότερο περιεχόμενο με περισσότερες από 90 κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις. Στο τηλεοπτικό της μπουκέτο συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, όλες οι ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA (UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Super Cup, UEFA Youth League), οι εντός έδρας αγώνες των ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΟΦΗ, Βόλου, Λαμίας, Παναιτωλικού και Athens Kallithea FC για τη Stoiximan Super League, τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα Ιταλίας, Πορτογαλίας και Σκωτίας (Serie A, Liga Portugal Bwin, Scottish Premiership), το Κύπελλο Ελλάδας, το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, ΝΒΑ, μεγάλες διοργανώσεις τένις (Nitto ATP Finals, ATP 1000, ATP 500, ATP 250) και μηχανοκίνητη δράση (MotoGP, WRC).

Στο πλαίσιο της αμοιβαίας συμφωνίας με τη Nova, όλο αυτό το περιεχόμενο θα ενισχυθεί με τα κανάλια Novasports που μεταδίδουν τους αγώνες των ΠΑΟΚ, Άρη, Αστέρα Τρίπολης, Ατρόμητου και Πανσερραϊκού για τη Stoiximan Super League, τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Αγγλίας, Ισπανίας και Γερμανίας (Premier League, LaLiga, Bundesliga), τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπάσκετ EuroLeague και EuroCup, τους αγώνες μπάσκετ της Εθνικής Ελλάδος (Παγκόσμιο Κύπελλο, προκριματικά Ευρωμπάσκετ 2025), τους αγώνες των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου της UEFA στο Nations League και στα προκριματικά του Euro 2028 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και τις διοργανώσεις τένις Wimbledon και WTA.

Κατά συνέπεια, οι φίλοι των σπορ θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν από την COSMOTE TV, το πληρέστερο αθλητικό θέαμα από κάθε διοργάνωση, νόμιμα, εύκολα, οποιαδήποτε στιγμή και με μία μόνο συνδρομή.

Πλούσιο on demand περιεχόμενο

Παράλληλα, οι συνδρομητές της COSMOTE TV έχουν πρόσβαση σε πλούσιο περιεχόμενο που προσφέρεται εντελώς δωρεάν, στον on demand κατάλογό της. Το on demand περιεχόμενο, που εμπλουτίζεται συνεχώς, περιλαμβάνει πάνω από 10.700 ενεργούς τίτλους (6.850 επεισόδια σειρών, περισσότερες από 1150 ταινίες όλων των ειδών και πάνω από 2700 επεισόδια και αυτοτελή ντοκιμαντέρ) για θέαση οποιαδήποτε στιγμή, μέσα από αποκλειστικές συμφωνίες με μεγάλα studios και εταιρείες παραγωγής (Paramount Pictures, Paramount+, CBS, Showtime, BBC Studios, ITV, Fremantle, All3Media, RAI, Gaumont κ.α.), καθώς και με Έλληνες διανομείς (Tanweer, Feelgood, Rosebud, Weirdwave, The Film Group (πρώην Odeon), StraDa Films, Ama Films, Danaos Films, Neo Films, One From The Heart κ.ά).

Κορυφαία streaming υπηρεσία

Αυτή η αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης γίνεται ακόμα πιο συναρπαστική μέσα από την streaming υπηρεσία της COSMOTE TV. Τα καινοτόμα της χαρακτηριστικά και το πλούσιο περιεχόμενό της, την έχουν καταστήσει την Νο1 ελληνική streaming υπηρεσία, στην οποία έχουν πρόσβαση πάνω από 500.000 νοικοκυριά, από τη συνολική βάση της COSMOTE TV που ξεπερνά τους 678.000 συνδρομητές. Είναι η πρώτη streaming υπηρεσία στην Ελλάδα που συνδύασε το ζωντανό πρόγραμμα των καναλιών με το on demand περιεχόμενο. Προσφέρει προσωποποιημένη εμπειρία θέασης, καθώς το μενού προσαρμόζεται δυναμικά στα ενδιαφέροντα του κάθε χρήστη με τη βοήθεια τεχνολογίας ΑΙ (Artificial Intelligence). Παράλληλα, αποτελεί τη μοναδική ελληνική streaming υπηρεσία που προσφέρει επιλεγμένο περιεχόμενο σε 4Κ ποιότητα μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογό της, καθώς και μέσα από το κανάλι COSMOTE SPORT 4K (UEFA Champions League, UEFA Europa League, Serie A κ.λπ.).