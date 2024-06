380+ συμμετέχοντες έδωσαν το παρών στο 22o CFO Forum της KPMG

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 22ο CFO Forum της KPMG στην Ελλάδα, την Τετάρτη 19 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt, με κεντρικό μήνυμα “Modern CFO – Strategy, Innovation, Leadership”. Περισσότεροι από 380 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη διαρκώς αυξανόμενη και μεταβαλλόμενη σημασία του ρόλου του CFO, καθώς και για τις βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση της ανάπτυξης μέσω της διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων, της αύξησης της παραγωγικότητας και της υιοθέτησης του ψηφιακού μετασχηματισμού.

To συνέδριο τίμησε με την παρουσία του και ο Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, o οποίος με τη σειρά του μίλησε για τις θετικές επιδόσεις που σημειώνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, πολλαπλάσιους του ευρωπαϊκού μέσου όρου, την αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, την ενίσχυση της απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε τους έξι βασικούς πυλώνες του προγράμματος του Υπουργείου οι οποίοι περιλαμβάνουν, πρώτον περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους και της φορολογίας, ώστε να ενισχυθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της οικονομίας, δεύτερον ενδυνάμωση και βελτίωση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, τρίτον βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, τέταρτον μεγέθυνση των επιχειρήσεων, μέσω της ενθάρρυνσης συγχωνεύσεων και οι εξαγορών, και υποστήριξη της καινοτομίας, πέμπτο αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και έκτο δημοσιονομική σταθερότητα, που θα αποτυπωθεί και στο Fiscal Structural Plan της χώρας, το οποίο θα υποβληθεί εντός των επόμενων μηνών. Ο Υπουργός ολοκλήρωσε την ομιλία του τονίζοντας «Τα τελευταία πέντε χρόνια η ελληνική οικονομία έχει αναδειχθεί σε μια ευχάριστη έκπληξη για την Ευρώπη. Και αυτό γιατί εφαρμόσαμε φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις – ανεξάρτητα από το πολιτικό κόστος – που έφεραν συγκεκριμένα αποτελέσματα: αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, μείωση της ανεργίας, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, στη συνομιλία του με τον Κωνσταντίνο Δήμο, Partner, Consulting, KPMG στην Ελλάδα, αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας την τελευταία τετραετία και στη συμβολή των ευρωπαϊκών πόρων στην ανάπτυξη. Τόνισε ότι η χώρα έχει μπει σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης και χάρη στις μεταρρυθμίσεις και τις φιλοεπενδυτικές πολιτικές που υλοποιεί η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Επίσης, τόνισε ότι τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ακολουθούν μια στρατηγική που στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: Πράσινη Μετάβαση, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Απασχόληση – Κατάρτιση – Κοινωνική Συνοχή και στήριξη της Επιχειρηματικότητας-Ιδιωτικές επενδύσεις- μετασχηματισμός της Οικονομίας. Υπογράμμισε δε, ότι το 2024, βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των τελευταίων 14 ετών, ύψους 12,2 δις. ευρώ, με τους πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να ισοδυναμούν με το 67% των δημοσίων επενδύσεων, συμβάλλοντας πάνω από το 60% στην προβλεπόμενη ανάπτυξη του 2,5% για το τρέχον έτος. Ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε τη σημασία της πληροφόρησης για τους οικονομικούς διευθυντές και την υποστήριξη της κυβέρνησης στην κατασκευή επιχειρησιακών μοντέλων.

Η ημέρα ξεκίνησε με την Μαριλένα Παππά, Events Coordinator, KPMG στην Ελλάδα, η οποία υποδέχθηκε με ένα θερμό καλωσόρισμα τους συμμετέχοντες του 22ου CFO Forum και αναφέρθηκε στη βασική θεματολογία του συνεδρίου η οποία περιλαμβάνει πώς οι CFOs μπορούν να ηγηθούν της στρατηγικής, να υιοθετήσουν την καινοτομία και να οδηγήσουν την ανάπτυξη σε ένα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο. Στη συνέχεια, έλαβε το λόγο ο Βασίλης Καμινάρης, Partner, Head of Audit, KPMG στην Ελλάδα, ο οποίος αναφέρθηκε στην ατζέντα του συνεδρίου, καθώς και στις γεωπολιτικές συνθήκες, στις διεθνείς εξελίξεις και στον αντίκτυπό τους στις επιχειρήσεις. Όπως επισήμανε, στόχος του συνεδρίου είναι η ενημέρωση για τις τρέχουσες τάσεις και προκλήσεις και επίσης, η ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών.

Τη σκυτάλη πήρε ο Μιχάλης Μητσόπουλος, Διευθυντής Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών, ΣΕΒ, ο οποίος μίλησε – μεταξύ άλλων – για τους CFOs που αντιμετωπίζουν ολοένα και πιο σύνθετο και αβέβαιο περιβάλλον, με αυξημένες απαιτήσεις για διαφάνεια, λογοδοσία και βιώσιμη ανάπτυξη. Οι CFOs βρίσκονται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς καλούνται να ηγηθούν της μετάβασης προς ένα πιο βιώσιμο και ψηφιακό μέλλον. Η συνεργασία με τους stakeholders, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και η προσαρμογή σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον θα είναι απαραίτητες για την επιτυχία. Όπως τόνισε, η τεχνολογία, η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να βοηθήσουν τους CFOs να διαχειριστούν αυτές τις προκλήσεις, αλλά να φέρνουν και νέες δικές τους.

H πρώτη παρουσίαση της ημέρας, με θέμα “Geopolitics in 2024: Key themes and trends for business” πραγματοποιήθηκε από τον keynote speaker Matthew Goodwin, Professor of Political Science at the University of Kent and Senior Fellow at the Legatum Institute, ο οποίος μοιράστηκε με το κοινό τις αλλαγές και επιπτώσεις που επιφέρουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Matthew ανέλυσε τις επερχόμενες εκλογές σε Ευρώπη και ΗΠΑ, καθώς και των εσωτερικών και εξωτερικών πιέσεων που διαμορφώνουν το μέλλον του ΝΑΤΟ και τις οικονομικές σχέσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και της σταθερότητας σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο παγκόσμιο τοπίο. Επιπλέον, ανέφερε ότι οι πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων του Brexit και της ανόδου του λαϊκισμού, αναδεικνύουν την ανάγκη για ενίσχυση της ενότητας και της οικονομικής κυριαρχίας, ενώ οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο απαιτούν ευέλικτες και προοδευτικές προσεγγίσεις.

Με μια ακόμη παρουσίαση ακολούθησε, ο Dirk Berkemeyer, Partner, ESG Assurance and Innovation & Technology Leader, Audit,EMA Region, ΚPMG Germany, o οποίος μετέφερε τις τελευταίες εξελίξεις παγκοσμίως σχετικά με το θέμα του CSRD και ESG Assurance. O Dirk μίλησε για τον κανονισμό ESG της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις απαιτήσεις διασφάλισης, τι πρέπει να γνωρίζει ένας CFO, ενώ αναφέρθηκε και στις προκλήσεις του CSRD. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι το πρότυπο διασφάλισης δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, η μεταφορά στην τοπική νομοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί σε όλες τις χώρες, πολλοί πελάτες είναι απροετοίμαστοι, και απαιτείται έλεγχος ευρύτερων ομάδων ενδιαφερομένων.

Κατόπιν έλαβε χώρα το πρώτο panel discussion της ημέρας αναφορικά με τα ESG και CSRD Reporting μεταξύ των Σταυρούλα Αγγελοπούλου, Sustainability & Corporate Responsibility Director, OTE Group, Κατερίνα Βασιλάκη, CFO & Member of BoD, Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ, Μαρία Θεοδουλίδου, Group Procurement & Corporate Governance Director & BoD Secretary, EXECO Member, Fourlis Group of Companies. Τη συζήτηση συντόνισε ο Βασίλης Καμινάρης, Partner, Head of Audit, KPMG στην Ελλάδα.

Η Σταυρούλα Αγγελοπούλου από την πλευρά ενός μεγάλου οργανισμού, μίλησε για το πόσο σημαντικό είναι να συνεργάζεται το finance με το CSRD και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν οι πόροι για να υλοποιούνται οι στόχοι. Όπως τόνισε, η υλοποίηση του CSRD θέτει χρονικές προκλήσεις. Η έγκαιρη προσαρμογή και αποτελεσματική στρατηγική του CSRD είναι απαραίτητη για την τήρηση των deadlines, την αντιμετώπιση των προκλήσεων αλλά και την επίτευξη και αξιοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Κατερίνα Βασιλάκη αναφέρθηκε στη δημοσίευση του 6ου απολογισμού βιώσιμης ανάπτυξης που δημοσίευσε ο οργανισμός τους, ο οποίος αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία του ομίλου προς ένα βιώσιμο μέλλον. Επιπλέον, τόνισε ότι η δέσμευση για συνεχή βελτίωση και η ενεργή συμμετοχή όλων των stakeholders είναι απαραίτητες για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων. Υπογράμμισε τέλος την ανάγκη για συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων και ενδιαφερομένων, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση των πρωτοβουλιών βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Μαρία Θεοδουλίδου από την πλευρά του ομίλου Fourlis, ανέφερε πόσο σημαντικό είναι το G από το ESG. Η υλοποίηση του CSRD έφερε νέες προκλήσεις και ευκαιρίες. Όπως τόνισε, ο όμιλος έχει επενδύσει σε συστήματα, διαδικασίες και ανθρώπους για να διασφαλίσει την αποτελεσματική υλοποίηση και τήρηση των νέων απαιτήσεων. Επιπλέον συμπλήρωσε ότι η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την υγιή λειτουργία των επιχειρήσεων και την οικονομική ανάπτυξη. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την υιοθέτηση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης. Η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση και η ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι απαραίτητες για την πλήρη αξιοποίηση των οφελών που προσφέρει το νέο πλαίσιο.

Το πλούσιο περιεχόμενο του συνεδρίου ενίσχυσε με την παρουσίαση του ο Τριαντάφυλλος Μπεργελές, Commercial Director της Up Hellas ο οποίος παρουσίασε την Up Expense, την ιδανική λύση για εταιρείες που επιθυμούν να διαχειρίζονται τις δαπάνες των εργαζομένων τους με τη βοήθεια προηγμένης αυτοματοποίησης και εξορθολογισμένων οικονομικών διαδικασιών. Μέσα από την παρουσίασή του, έδωσε παραδείγματα για το πώς μπορεί η οικονομική διεύθυνση να διαχειριστεί τα έξοδα των υπαλλήλων, αναφέρθηκε στις ειδικές κάρτες που μπορούν να παρέχουν, και τόνισε πόσο ευχάριστη είναι η εμπειρία για τον χρήστη, ενώ υπογράμμισε τη δυνατότητα παρακολούθησης των διαφόρων reports.

Το συνέδριο εμπλουτίστηκε περαιτέρω από την παρουσίαση του Γιώργου Μελίδη, Manager, Financial Lines, Member of Business ExCo, Howden με θέμα “Navigating Climate Risk: a challenge in a changing world”. Όπως τόνισε, η ασφάλιση διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και ευκαιριών της κλιματικής μετάβασης, προστατεύοντας επιχειρήσεις, περιουσιακά στοιχεία και μέσα διαβίωσης. Επιπλέον, ανέφερε ότι η έννοια της κλιματικής αλλαγής δεν περιορίζεται μόνο στον βαθμό των φυσικών καταστροφών αλλά περιλαμβάνει και τον επιχειρησιακό κίνδυνο, τον οποίο οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν άμεσα. Κλείνοντας, έδωσε ένα μήνυμα από την διακρατική επιτροπή της αντιμετώπιση του κλίματος των Ηνωμένων Εθνών «κάθε μια πράξη έχει σημασία, κάθε μια ενέργεια η οποία έχει αντίκτυπο στον πλανήτη έχει σημασία, κάθε χρόνος που μετράει βάση του στόχου που έχουμε θέσει για το 2030 έχει σημασία».

Ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον πάνελ ακολούθησε με τους Κώστα Πετρούτσο, Διευθύνων Σύμβουλος, ALD Automotive, LeasePlan και Γιώργο Κουκουμέλη, Chief Financial Officer, Principia υπό το συντονισμό της Σοφίας Ανυφαντάκη, Partner, Audit, KPMG στην Ελλάδα, να συζητούν για τον κομβικό ρόλο του CFO και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από έναν CFO ώστε να μπορέσει να γίνει ο επόμενος CEO.

Ο Κώστας Πετρούτσος ανέφερε ότι η σχέση μεταξύ CFO και CEO πρέπει να είναι σχέση εμπιστοσύνης και να έχουν κοινό κώδικα επικοινωνίας. Είναι σημαντικό ο CFO, πάρα τις συγχωνεύσεις ή τα ρίσκα που μπορεί να προκύψουν, να διασφαλίζει τη ρευστότητα και να ελέγχει το reporting. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι παρόλο που τα πάντα είναι δύσκολα, όταν υπάρχει καλή ομάδα και επικοινωνία, όλα προχωρούν ομαλά. Όσον αφορά στην τεχνολογία, μίλησε για μια συστημική ένωση που θα κάνει ο όμιλός του, επιλέγοντας ένα οικοσύστημα που θα εξυπηρετεί γρηγορότερα και ασφαλέστερα, αποφεύγοντας τις υπερβολικά εξελιγμένες λύσεις. Επιπρόσθετα, τόνισε ότι ο CFO πρέπει να είναι ενεργό μέλος της διοικητικής ομάδας για τη λήψη αποφάσεων, την αύξηση της εποπτείας, το risk management και το compliance. Τέλος, αναφορικά για τη μετάβαση του CFO σε CEO ανέφερε ότι ο CFO πρέπει να έχει προσωπικό όραμα, να γνωρίζει τους πελάτες και να διαμορφώνει στρατηγική με εξωστρέφεια, εμπιστευόμενος το ένστικτο και όχι μόνο τα νούμερα.

Ο Γιώργος Κουκουμέλης μίλησε για το ρόλο του CFO στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των αλγορίθμων εξελίσσεται ραγδαία, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις όπως η διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων, η επιλογή κατάλληλων αλγορίθμων και η ενσωμάτωση AI στις οικονομικές διαδικασίες. Επίσης, επισήμανε ότι οι CFOs καλούνται να επενδύσουν σε τεχνολογία και εκπαίδευση, να συνεργαστούν με ειδικούς AI και να υιοθετήσουν ευέλικτες προσεγγίσεις για να διαχειριστούν την αβεβαιότητα. Η επιτυχία στη νέα ψηφιακή εποχή απαιτεί συνεχή έρευνα, καινοτομία και προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις.

To ξεχωριστό success story του ψηφιακού μετασχηματισμού της Navy & Green με θέμα “How digital transformation helps businesses thrive!” παρουσίασε ο Κωνσταντίνος Κουντουργιάννης, Digital Transformation Manager, Navy & Green. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο πώς έγινε η μετάβαση μέσω των λύσεων του ομίλου Epsilon Net, ποια προγράμματα, εργαλεία αξιοποιούν και ποια ήταν τα οφέλη μέσω των αλλαγών που είδα, πόσο τους βοήθησε στην τυποποίηση διαδικασιών, λήψη αποφάσεων, διαχείριση αγορών, επιχειρησιακών πόρων.

Η συνεδριακή μέρα συνεχίστηκε με το panel discussion των Κωνσταντίνου Αλεξανδρίδη, Group CFO, PPC και Ανδρέα Ξηρόκωστα, Managing Director, SAP για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, οι οποίοι μοιράστηκαν με το κοινό του 22ου CFO Forum τη γνώση, τις εμπειρίες, τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού. Τη συζήτηση συντόνισε ο Διονύσης Διαμαντόπουλος, Partner, Management Consulting, KPMG στην Ελλάδα.

Ο Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης ανέδειξε την αξιοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ εστιάζοντας στην ενίσχυση των εσωτερικών διαδικασιών και στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών. Η αξιοποίηση δεδομένων, η προώθηση της καινοτομίας και η ομαλή ενσωμάτωση εξαγορών είναι θεμελιώδεις στοιχεία της στρατηγικής. Η Οικονομική Διεύθυνση διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων, την απρόσκοπτη λειτουργία και τη στήριξη στρατηγικών αποφάσεων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός φέρνει προκλήσεις και ευκαιρίες, καθιστώντας τη ΔΕΗ έναν σύγχρονο ψηφιακό οργανισμό έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής μας.

Από την άλλη πλευρά, ο Ανδρέας Ξηρόκωστας επεσήμανε το όραμα της SAP για εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε ενέργεια των τελικών χρηστών, προβλέποντας μια εκτόξευση στην παραγωγικότητα. Η προηγμένη τεχνολογία της SAP και η δυνατότητα παροχής λύσεων σε οικονομικές διευθύνσεις υπογραμμίστηκαν ως κρίσιμες για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.

Στο δεύτερο μέρος του 22ου CFO Forum, ξεκίνησε με τον Βαγγέλη Χατζηγεωργίου, CEO, IMPACT, ο οποίος μέσα από την παρουσίασή του μίλησε για τις λογιστικές και τεχνολογικές προκλήσεις των επιχειρήσεων, καθώς για τις τάσεις που συνηγορούν σε επικείμενη «καθολική» εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μελλοντικά. Επιπλέον, ανέφερε και τα οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, καθώς και για τα πολλαπλά φορολογικά οφέλη της επιχείρησης προς το Δημόσιο.

Έπειτα τον λόγο έλαβε ο δεύτερος keynote speaker του συνέδριου, Brett StClair, Co-Founder and Chief Connector of Teraflow.ai. Μίλησε για το μέλλον με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πώς θα επαναπροσδιορίσει το επιχειρηματικό τοπίο και πότε μπορούμε να αναμένουμε ότι αυτές οι αλλαγές θα υλοποιηθούν. Μέσα από την παρουσίασή του έδειξε μια νέα προσέγγιση για την αναδιάρθρωση των εργασιακών διαδικασιών μέσω τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας απλά και αποτελεσματικά παραδείγματα.

Στη συνέχεια, ο Sebastian Stöckle, Global Head of Audit Innovation & AI, KPMG International αναφέρθηκε στο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στο Financial Reporting & Auditing. Συγκεκριμένα, υπογράμμισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό που προχωρά σχεδόν σε όλες τις βιομηχανίες και πώς οι αναδυόμενες τεχνολογίες επιταχύνουν ραγδαία τις αλλαγές. Οι τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση της διαφάνειας, της απόδοσης και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις. Επιπλέον, συζήτησε τον αντίκτυπο του κανονισμού της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη, τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης και τον ρόλο της KPMG στη διασφάλιση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς.

Ένα πολύ ενδιαφέρον fireside chat ακολούθησε μεταξύ, της Έφη Αδαμίδου, Partner, Head of Tax & Legal, KPMG στην Ελλάδα και του Χάρη Θεοχάρη, Πρ. Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Βουλευτής ΝΔ, Νοτίου Τομέα Αθηνών συζήτησαν για την αξιοποίηση της τεχνολογίας με τη χρήση GenAI στις κρατικές φορολογικές εφαρμογές και διαδικασίες. Ο Χάρης Θεοχάρης τόνισε τα δημοσιονομικά οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και η κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί ταχύτατα. Για αυτόν τον λόγο, στα εργαλεία της ΑΑΔΕ γίνονται προσπάθειες να ενταχθεί η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η προσδοκία είναι η αποτελεσματικότερη είσπραξη φόρων. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξετάσει μεγαλύτερο όγκο δεδομένων και να βελτιώσει τους φορολογικούς ελέγχους με διπλή στόχευση: την επιλογή υποθέσεων που αξίζει να στοχευθούν και την αξιοποίηση των δεδομένων. Επιπλέον, ανέφερε την κρισιμότητα στη διαχείριση της ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα, δίνοντας παραδείγματα από τα υπάρχοντα συστήματα, καθώς και την ανάγκη για ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού.

Το πλούσιο περιεχόμενο του συνεδρίου ενίσχυσε με την παρουσίαση του, ο Παναγιώτης Κουρής, CEO, Office Line μίλησε για τις ικανότητες της τεχνητής νοημοσύνης και τον αντίκτυπο της τεχνολογίας αυτής, μέσα από την παρουσίασή του με θέμα “CFO 2.0: Navigating the New Era of Tech-Driven Financial Leadership”. Μέσα από την παρουσίαση του, αναφέρθηκε στις δημιουργικές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα των οικονομικών και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες περιπτώσεις για να ενδυναμώσουν έναν οργανισμό.

Ακολούθησε το τελευταίο panel discussion του 22ου CFO FORUM, με θέμα “Transforming the finance function in a complex economic environment” και με τη συμμετοχή 4 κορυφαίων στελεχών. Ο Στράτος Δεσύπρης, COO, Navios Partners, ο Στράτος Θωμαδάκης, CFO, Όμιλος Βιοχάλκο, η Τερέζα Μεσσάρη, CFO/COO, PRODEA Investments, η Μαρία Πεδουλάκη, CFO, Όμιλος SOFTONE, Γιώργος Ρούσσος, CFO, Κωτσόβολος μοιράστηκαν τις απόψεις τους για το παραπάνω θέμα υπό τον συντονισμό του Χάρη Συρούνη, Partner, Advisory, KPMG στην Ελλάδα.

Ο Στράτος Δεσύπρης μίλησε για το κλάδο της ναυτιλίας, ένα δυναμικό περιβάλλον με παγκόσμιο ανταγωνισμό και συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Όπως τόνισε, η πρόσβαση σε έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφορία είναι ζωτικής σημασίας για λήψη εύστοχων επιχειρηματικών αποφάσεων. Πιστεύοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη (AI) προσφέρει λύσεις που μπορούν να φέρουν σημαντικά οφέλη στον κλάδο, όπως βελτιωμένη πρόβλεψη, αποδοτικότερη λήψη αποφάσεων, βελτιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού, ανάλυση κινδύνου κ.α. Σημείωσε επίσης, ότι η υιοθέτηση λύσεων AI στον κλάδο της ναυτιλίας γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη, προσφέροντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όσους τις αξιοποιούν σωστά.

Ο Στράτος Θωμαδάκης αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, όχι μόνο η βιομηχανία αλλά όλοι οι κλάδοι, με Νο1 τη δυσκολία εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού, τις κανονιστικές υποχρεώσεις και τελευταίο τα αυξημένα επιτόκια. Ο Στράτος, μίλησε από τη δική τους πλευρά τονίζοντας ότι η απλή σύγκριση μετρήσεων δεν αρκεί, η αποτελεσματική παρακολούθηση της απόδοσης εταιρειών είναι ένα σύνθετο έργο που απαιτεί προσεκτική σκέψη και στρατηγική.

Η Τερέζα Μεσσάρη μίλησε από την πλευρά του real estate, αναφέροντας ότι η οικονομική διεύθυνση έχει ξεπεράσει τον παραδοσιακό ρόλο της ως τμήμα λογιστικής. Πλέον, οι CFOs διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση στρατηγικής, λειτουργούν ως σύμβουλοι, αξιοποιούν δεδομένα και αναλύσεις, προβλέπουν και προσαρμόζονται εστιάζοντας στο μέλλον. Η οικονομική διεύθυνση βρίσκεται σε μια συναρπαστική καμπή, αξιοποιώντας σωστά τα διαθέσιμα εργαλεία και υιοθετώντας μια στρατηγική προσέγγιση, μπορεί να ηγηθεί της ανάπτυξης και της ευημερίας της εταιρείας.

Η Μαρία Πεδουλάκη μίλησε τη σημασία της υιοθέτησης τεχνολογίας, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητη για την επιτυχία των επιχειρήσεων σήμερα. Όπως ανέφερε, η υιοθέτηση λύσεων cloud, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την ευελιξία και την ασφάλεια που προσφέρει το cloud computing, επίσης, η ψηφιοποίηση και η διασύνδεση του Δημοσίου με τις επιχειρήσεις, διευκολύνει την τήρηση των υποχρεώσεων και την απλοποίηση των διαδικασιών. να αυτοματοποιήσουν εργασίες, να βελτιστοποιήσουν διαδικασίες και να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παραμένουν ανταγωνιστικές και να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.

Ο Γιώργος Ρούσσος αναφέρθηκε στην ολοένα αυξανόμενη ποσότητα δεδομένων στον κλάδο του retail, όπου δημιουργεί την ανάγκη για αποτελεσματική ανάλυση, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε βελτιωμένες λήψεις αποφάσεων και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η ανάλυση δεδομένων και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία στο retail. Η υιοθέτηση σύγχρονων λύσεων, η προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων με βάση δεδομένα οδηγούν σε βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα, βιώσιμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη ευημερία.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με μια συζήτηση μεταξύ του Δημήτρη Τανού, Partner, Audit, KPMG στην Ελλάδα, και της Μαρίας Ιωαννίδου, Γενικής Διευθύντριας και Country Manager, Hellenic Duty Free Shops. Στη συζήτηση, αναφέρθηκαν στις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι CFO κατά τη μετάβαση στον ρόλο του CEO. Η Μαρία Ιωαννίδου υπογράμμισε ότι το υπόβαθρό της ως CFO τη βοήθησε να διαχειριστεί τις νέες προκλήσεις ως CEO, και τόνισε ότι πολλοί CFO έχουν φιλοδοξίες να εξελιχθούν σε CEO. Επιπλέον, ανέφερε ότι ο ρόλος του CFO πλέον αποκτά τη σημασία που του αξίζει και χρειάζεται έναν καλό CEO για να τον υποστηρίξει, καθώς ο CFO είναι ο συνδετικός κρίκος που ενώνει όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης. Επισήμανε επίσης τον παράγοντα της τύχης, που δεν μπορεί πάντα να προβλεφθεί. Κλείνοντας, τόνισε από τη θέση της ως CEO, ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει εμπιστοσύνη του CEO προς τον CFO.

Μέγας Χορηγός του συνεδρίου είναι η IMPACT, Διακεκριμένοι Χορηγοί οι εταιρίες ΔΕΗ, EpsilonNet, Howden, Officeline, Up Hellas, Χορηγοί οι εταιρείες Verallis, ICAP Crif και Performance Technologies. Υποστηρικτής η Genesis Pharma. Για περισσότερες πληροφορίες για τα συνέδρια της KPMG, επισκεφθείτε το https://www.kpmgevents.gr/el/

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!