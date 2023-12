Μητσοτάκης: Η Ελλάδα να γίνει παγκόσμιο κέντρο σκέψης για την ηθική της AI

«Το όραμά μου θα ήταν να διασφαλίσω ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε παγκόσμιο κέντρο σκέψης όσον αφορά στην ηθική της τεχνητής νοημοσύνης» δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εκδήλωση της Google για τα 15 χρόνια της δραστηριοποίησης της στην Ελλάδα.

«Πρέπει να σκεφτούμε τις ευρύτερες επιπτώσεις και πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στην ευρωπαϊκή σκέψη γύρω από την υπεύθυνη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να καταπνίξουμε την καινοτόμο δυναμική της. Πιστεύω ωστόσο ότι, προερχόμενοι από την Ελλάδα, έχουμε την πρόσθετη ευθύνη να σκεφτούμε πιο συστηματικά για την ηθική γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Αν δεν το κάνουμε εμείς στην Ελλάδα, με όλο το φιλοσοφικό υπόβαθρο της κλασικής Ελλάδας, ποιος θα το κάνει;»

Σε ερώτηση για τους τομείς όπου θα ήθελε η Ελλάδα να προχωρήσει ταχύτερα στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως ο ένας σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή και κυρίως με τα ακριβέστερα μοντέλα πρόγνωσης, ο δεύτερος με την υγειονομική περίθαλψη και ο τρίτος με την εκπαίδευση. Για το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο που πρέπει να διέπει την τεχνητή νοημοσύνη, σημείωσε πως «πρέπει να φέρουμε τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας στο τραπέζι των διαβουλεύσεων και να καταλήξουμε σε μία νέα ιδέα, ενός παγκόσμιου ρυθμιστικού καθεστώτος που, πρώτον, δεν θα αφήνει τις εταιρείες εκτός και δεύτερον θα διασφαλίζει ότι όλοι οι μεγάλοι παίκτες θα είναι παρόντες».

Σε ερώτηση για το όραμα που έχει για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση σε αυτό το μέτωπο, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως «έχουμε συγκροτήσει μια Συμβουλευτική Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου υπό τον Πρωθυπουργό, στην οποία συμμετέχουν ορισμένοι από τους καλύτερους επιστήμονες μας στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης». «Πιστεύω βαθιά ότι δεν υπάρχει τομέας πολιτικής που δεν θα επηρεαστεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να διασφαλίσω ότι όλες οι δημόσιες πολιτικές μας τουλάχιστον θα αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης και θα περιλαμβάνουν μία διάσταση τεχνητής νοημοσύνης» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Ασφαλώς, όσον αφορά στη Google και την Ελλάδα, προσβλέπουμε να εργαστούμε, όπως κάνουμε, σε πολλά χρήσιμα έργα που θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν απλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, όπως έχουμε ήδη πράξει: να προσφέρουμε απλές ψηφιακές δεξιότητες ή να εξετάσουμε πώς χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να προωθήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγάλη διαφορά».

«Η κοινή δράση που λαμβάνει υπόψη ολόκληρη την κοινωνία ήταν πάντα ο τρόπος για να επιτυγχάνουμε σπουδαία αποτελέσματα. Είμαι πολύ περήφανη για τη σύμπραξη που έχουμε δημιουργήσει με την Ελλάδα», δήλωσε η Γενική Διευθύντρια της Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Πέγκυ Αντωνάκου. Μιλώντας για την ταχύτητα της τεχνολογικής προόδου, η Πέγκυ Αντωνάκου επισήμανε ότι η δημιουργία νέων ευκαιριών και δυνατοτήτων μπορεί να βοηθήσει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων.

Από την πλευρά του, ο Yossi Matias, Google Vice-President Engineering and Research της Google, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με τις κυβερνήσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους μεγάλους «παίκτες» του κλάδου της τεχνολογίας, για την υποστήριξη της εξέλιξης και την υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών: «Θεωρούμε αποστολή μας την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης με τρόπο τολμηρό, αλλά υπεύθυνο και, σε συνεργασία με τους εταίρους μας – τις κυβερνήσεις, τον ακαδημαϊκό κλάδο, τα διάφορα οικοσυστήματα και τις ΜΚΟ – τη δημιουργία τεχνολογικών λύσεων που συμπληρώνουν και στηρίζουν τις προσπάθειες τους».

Σημειώνεται πως, μεταξύ άλλων, το 2022, η Google ανακοίνωσε τα σχέδια της για την δημιουργία του πρώτου Cloud Region στην Ελλάδα με απώτερο στόχο την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της AlphaBeta Economics, μέχρι το 2030, το έργο αυτό εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει συνολικά 2,2 δισ. δολάρια στο εθνικό ΑΕΠ, ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει τη δημιουργία περισσότερων από 19.400 νέων θέσεων εργασίας. Η εταιρεία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, θα αναπτύξει τα συγκεκριμένα κέντρα δεδομένων στην Αθήνα.

Επίσης, το 2023, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του Google Safety Engineering Center (GSEC) στη Μάλαγα της Ισπανίας, ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα σεμιναρίων κυβερνοασφάλειας, το οποίο θα παρέχει σε πανεπιστήμια τα απαραίτητα μέσα για την εκπαίδευση των φοιτητών που ενδιαφέρονται για την κυβερνοασφάλεια. Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία της πρώτης πανευρωπαϊκής κοινότητας εκπαιδευτών κυβερνοασφάλειας στα πανεπιστήμια υπό την καθοδήγηση του European Cyber Conflict Research Initiative (“ECCRI”). Μεταξύ των χωρών που θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι και η Ελλάδα.

Τέλος, το Google.org ανακοίνωσε τη στήριξή του στο ICLEI Europe με 1 εκατομμύριο ευρώ για την προώθηση περιβαλλοντικών και κλιματικών δράσεων που αξιοποιούν δεδομένα, σε ελληνικές πόλεις. Το ICLEI Local Governments for Sustainability θα χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση προκειμένου να ξεκινήσει μια ανοιχτή πρόσκληση όπου οι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έως και 275.000 EUR για τα επιλέξιμα έργα τους. Η οικονομική στήριξη αφορά σε πόλεις-μέλη του EU Mission for Climate Neutral and Smart Cities που έχουν υπογράψει την “Αποστολή για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή” της ΕΕ. Τέτοιες πόλεις στην Ελλάδα είναι: περιοχές της Αθήνας (Κέντρο, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη), Χαλκίδα, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Κοζάνη, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα.

