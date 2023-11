Δάφνη Μπεχτσή, Cinobo: Bρισκόµαστε στη χρυσή εποχή της παραγωγής περιεχοµένου

H Δάφνη Μπεχτσή, Founder & Managing Director της Cinobo, της streaming πλατφόρµας που παίρνει την ονοµασία της από τη φράση «cinema no borders», µιλάει για τα πρώτα βήµατα της υπηρεσίας, το σηµείο στο οποίο βρίσκεται σήµερα αλλά και το µέλλον, τονίζοντας πως στόχος είναι «να προωθήσουµε την ποικιλοµορφία στην αφήγηση και να την κάνουµε προσβάσιµη σε όλους». Όσον αφορά στο θέµα «γυναίκα και εργασία», υποστηρίζει πως «είναι -όπως έχουν πει- “σιωπηλή επανάσταση” που έρχεται από µακριά, διαρκεί πολύ και έχει µέλλον µπροστά της».

Πώς ξεκίνησε η ιδέα του Cinobo; Τί προσφέρει και σε τί σημείο έχει φτάσει, αυτή τη στιγμή, η ανάπτυξη της πλατφόρμας – όσον αφορά σε αριθμό συνδρομητών, ταινιών που φιλοξενεί κτλ.;

Το Cinobo ξεκίνησε να µελετάται σαν ιδέα όσο ήµουν στη Σκωτία και πρωτοάνοιξε λίγο καιρό µετά, µε έδρα στα Εξάρχεια, πριν 3,5 χρόνια. Στόχος του είναι να γεφυρώσει το χάσµα µεταξύ ποιότητας και ποσότητας στον χώρο του streaming και να προσφέρει µια ολοκληρωµένη λύση για τους λάτρεις του σινεµά. Ξεκινήσαµε µε αποστολή να κάνουµε προσβάσιµο το καλό σινεµά σε όλους, κάτι που ως τότε δεν συνέβαινε, καθώς η πλειονότητα των µη στουντιακών ταινιών σπάνια φτάνει στον Έλληνα θεατή, ή προβάλλονται για µια εβδοµάδα σε 1-2 αίθουσες. Έπειτα από τον θάνατο του dvd, πλέον οι ταινίες εξαφανίζονται για πάντα. Ενώ ζούµε, λοιπόν, στη χρυσή εποχή παραγωγής περιεχοµένου, οι λάτρεις του σινεµά ακόµα δεν µπορούν να βρουν συγκεντρωµένο το περιεχόµενο που αναζητούν.

Όσον αφορά στην ανάπτυξή µας, το Cinobo έχει πια αποκτήσει µια ισχυρή, αφοσιωµένη κοινότητα. Από την πρώτη µας ηµέρα µετράµε πάνω από 4 εκατοµµύρια ώρες streaming και περισσότερα από 110.000 downloads των εφαρµογών Cinobo. Οι συνδροµητές µας βλέπουν το περιεχόµενό µας από 800 διαφορετικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Ο αρχικός κατάλογος ήταν 300 ταινίες και πλέον είναι κοντά στις 1.000. Ήµασταν µια οµάδα δύο ατόµων και τώρα έχουµε φτάσει στα 19 και πάνω απ’ όλα έχουµε τη χαρά και την τιµή να είµαστε για πολλούς συνώνυµο του ποιοτικού κινηµατογράφου στην Ελλάδα.

Ο ανταγωνισμός στο streaming είναι, πλέον, πολύ μεγάλος. Ποια θα λέγατε πως είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Cinobo; Γιατί κάποιος να το επιλέξει, σε μια εποχή που δημιουργούμε ολοένα και περισσότερες συνδρομές σε υπηρεσίες;

Το Cinobo διαφέρει από άλλες πλατφόρµες ως προς τη φιλοσοφία και το όραµα, καθώς και το περιεχόµενο που προσφέρει και τον τρόπο που το παρουσιάζει. Η διαφορά µας, δηλαδή, είναι αυτό που εµείς ονοµάζουµε curation. Η οµάδα των curators δεν είναι αλγόριθµος που προτείνει αυτοµατοποιηµένα ό,τι βλέπουν οι πολλοί, αλλά φροντίζει διαρκώς να ανακαλύπτεις κάτι µοναδικό. Φροντίζει να κάνει προσβάσιµα τα καλύτερα του ανεξάρτητου κινηµατογράφου, ένα κενό που έως σήµερα δεν καλύπτεται από άλλες πλατφόρµες και ούτε θα καλυφθεί από τους γίγαντες που έχουν πλησιάσει το τελευταίο διάστηµα.

Τo Cinobo είναι η µόνη πλατφόρµα που δίνει µια λύση στις ανάγκες των σινεφίλ. Μπορεί να είναι κάτι καινούριο ή κάτι κλασικό, ένα έργο ενός εµβληµατικού σκηνοθέτη ή και κάποιου πρωτοεµφανιζόµενου, µπορεί να είναι κάτι οσκαρικό ή και ένα κρυµµένο διαµαντάκι. Η δουλειά µας είναι να βρούµε τα καλύτερα από κάθε είδος και κάθε κατηγορία και να τα κάνουµε προσβάσιµα σε µια πλατφόρµα για τους λάτρεις του σινεµά.

Θα θέλατε να μας εξηγήσετε πως λειτουργεί η διαδικασία φιλοξενίας ενός έργου στη συγκεκριμένη πλατφόρμα; Δηλαδή, με ποια κριτήρια επιλέγονται οι ταινίες και οι σειρές, πώς ανακαλύπτετε τα έργα, πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη αγορά;

Η οµάδα του curation έχει τα µάτια ανοιχτά και είναι σε µόνιµη αναζήτηση για τις καλύτερες ταινίες κάθε είδους που αξίζει να εξασφαλίσουµε για τους συνδροµητές µας. Συναντιόµαστε κάθε εβδοµάδα, φέρνουµε προτάσεις, διαφωνούµε, συµφωνούµε, πωρωνόµαστε. Από το ξεκίνηµα του Cinobo είµαστε παρόντες στα µεγαλύτερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ -στις Κάννες, στη Βενετία, στο Βερολίνο και σε άλλα τόσα, έστω και online- και φυσικά και στα ελληνικά φεστιβάλ. Μιλάµε συνεχώς µε διανοµείς, σκηνοθέτες και παραγωγούς.

Γενικότερα, µέσα στη χρονιά φτάνει στα µάτια µας ένας πολύ µεγάλος όγκος ταινιών και η δουλειά µας είναι να επιλέξουµε τις καλύτερες. Πολλές φορές ξέρουµε το κάτι διαφορετικό που θέλουµε να προσφέρουµε στους συνδροµητές µας και κινούµε γη και ουρανό για να το βρούµε. Μπορεί να είναι κάτι iconic, κάτι ιστορικό, κάτι σπάνιο, ένα πολύ αγαπηµένο µας φιλµ από τα παλιά.

Έχετε θελήσει να «συνδυάσετε» το streaming με τις κινηματογραφικές αίθουσες, προσφέροντας δωρεάν εισιτήρια. Πώς προχωράει αυτό; Γενικότερα, θα λέγατε πως ο κόσμος πάει στο σινεμά, στις μέρες μας; Ποια η εικόνα, μετά και από τον αντίκτυπο που υπήρξε για τις κινηματογραφικές αίθουσες στην εποχή της πανδημίας;

Βλέπουµε ότι ο κινηµατογράφος, ιδιαίτερα η διανοµή στην κλειστή αίθουσα, δέχεται πίεση. Ο κόσµος δεν έχει επιστρέψει στην αίθουσα µετά την πανδηµία. Και αγαπάµε την αίθουσα. Είναι στοίχηµά µας, να προσπαθήσουµε να βοηθήσουµε να γίνει η έξοδος στο σινεµά ξανά συνήθεια. Αυτό κάνουµε και µε τα Cinobo Pass, τα δωρεάν εισιτήρια σινεµά που δίνουµε κάθε εβδοµάδα στους συνδροµητές.

Bρισκόµαστε στη χρυσή εποχή της παραγωγής περιεχοµένου, µε µια πρωτοφανή ποικιλία ιστοριών ειπωµένη για πρώτη φορά από τόσες διαφορετικές προοπτικές. Πολλές από αυτές τις ιστορίες όµως δεν θα έβρισκαν χώρο προβολής στο ασφυκτικό πρόγραµµα των αιθουσών και της κινηµατογραφικής διανοµής. Με το Cinobo επιδιώκουµε να κάνουµε το σινεµά προσβάσιµο µε κάθε δυνατό τρόπο. Τα δύο διαφορετικά είδη διανοµής (κινηµατογραφική και online) συνυπάρχουν, γιατί είναι ο µόνος τρόπος ώστε κάθε ταινία να βρει το κοινό της, αλλά αποτελεί και κλειδί για να προσελκύσουµε νέο κοινό στο σινεµά.

Για µένα, σινεµά και πλατφόρµες µπορούν και οφείλουν να έχουν µια κοινή πορεία. Η εµπειρία της σκοτεινής αίθουσας είναι και θα είναι µοναδική. Τίποτα δεν µπορεί να αντικαταστήσει τη µαγεία της. Αυτό δεν σηµαίνει ότι το σινεµά που δεν προβάλλεται µια δεδοµένη στιγµή στην αίθουσα, είναι καλό να είναι κλεισµένο σε συρτάρια και ράφια. Ο στόχος µας είναι να γεφυρώσουµε το χάσµα. Θέλουµε να καλλιεργήσουµε µια κουλτούρα cinema-loving γιατί µόνο έτσι θα καταλήξουµε στο cinema-going και άρα στη δηµιουργία περισσότερο µοναδικού σινεµά. Ναι, το τοπίο αλλάζει, αλλά, είτε υπάρχει κρίση είτε όχι, ο στόχος µας παραµένει ο ίδιος: να προωθήσουµε την ποικιλοµορφία στην αφήγηση και να την κάνουµε προσβάσιµη σε όλους.

Ποιο είναι το «όραμά» σας σε σχέση με το streaming; Προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να οδηγηθεί η συγκεκριμένη αγορά, σε μια εποχή που υπάρχουν «πιέσεις» ακόμη και για να συνεισφέρει στο κόστος των τηλεπικοινωνιακών υποδομών που χρησιμοποιεί;

Αυτό που οραµατίζοµαι είναι ένα streaming landscape µε πολυφωνία, όχι µονοπωληµένο και σαλαµοποιηµένο. Είναι σηµαντικό να µπορέσουν να συνεχίσουν να είναι βιώσιµοι και µικρότεροι παίκτες που διατηρούν την ποικιλοµορφία στην αφήγηση και δεν παράγουν απλά αυτά που βλέπουν οι πολλοί. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να γίνεται αντιληπτό πως οι µικρές πλατφόρµες που δεν αντλούν πόρους από λογαριασµούς της ΔΕΗ και από ίντερνετ και τηλεφωνία, οι µικροί παίκτες που είναι στην Ευρώπη και το εν δυνάµει market τους δεν είναι Αµερική, Ασία και έχουν τα challenges της κάθε χώρας να αντιµετωπίσουν, δεν µπορούν να είναι ακριβώς υπό το ίδιο καθεστώς και στο ίδιο τσουβάλι µε τους άλλους. Δεν έχουν τους ίδιους πόρους και η ισάξια αντιµετώπιση έναντι γιγάντων πιθανώς µακροπρόθεσµα θα σήµαινε µη βιωσιµότητα.

Υπάρχουν προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια γυναίκα, ως founder μιας τέτοιας επιχείρησης – και μιας πλατφόρμας που δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο τομέα;

Το θέµα «γυναίκα και εργασία» είναι -όπως έχουν πει- «σιωπηλή επανάσταση» που έρχεται από µακριά, διαρκεί πολύ και έχει µέλλον µπροστά της. Στον χώρο των επιχειρήσεων υπάρχουν πράγµατι έξτρα δυσκολίες για µια γυναίκα και σίγουρα ο συνδυασµός γυναίκα και νέα ήταν κάτι που το αισθάνθηκα. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι µόνο 2 στους 10 startup founders είναι γυναίκες. Όσον αφορά στον χώρο του σινεµά συγκεκριµένα, οι κινηµατογράφοι εκπροσωπούνται σχεδόν όλοι από άνδρες και στην κινηµατογραφική διανοµή 1 στους 10 είναι γυναίκα CEO. Επιλέγω να αγνοώ αυτούς που διαιωνίζουν τέτοια στερεότυπα και να εύχοµαι να δούµε όλο και περισσότερες γυναίκες.

Υπάρχει κάποια «συμβουλή» ή tip την οποία θα δίνατε σε γυναίκες που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική προσπάθεια, στην Ελλάδα;

Η συµβουλή µου θα ήταν, µην ξεκινήσεις κάτι απλά για να ξεκινήσεις κάτι. Αν όµως έχεις µια ιδέα που είναι όντως κολληµένη στο µυαλό σου, κοιµάσαι και ξυπνάς µε αυτή, κάτι που θέλεις να δηµιουργήσεις και το λες σε φίλους από εδώ και από εκεί, οραµατίσου το, δηµιούργησέ το στο µυαλό σου και just do it!

Ποια είναι τα επόμενα βήματα για το Cinobo; Αν επισκεφτούμε τώρα την πλατφόρμα, βλέπουμε πως φιλοξενεί και σειρές. Υπάρχει κάτι άλλο που σχεδιάζετε, κάποιο νέο χαρακτηριστικό, συνεργασία ή παροχή προς τους συνδρομητές σας;

Οι σειρές είναι το new entry µας και χαιρόµαστε που η αλλαγή αυτή έχει ήδη θετικό αντίκτυπο. Έχουµε λάβει πολύ καλά σχόλια από το κοινό αυτές τις λίγες εβδοµάδες που µπήκαν στην πλατφόρµα οι πρώτοι τίτλοι. Τώρα, όσον αφορά στο µέλλον, κάθε εβδοµάδα προκύπτουν νέες ιδέες. Φροντίζουµε πάντα να σεβόµαστε τους συνδροµητές µας. Δεν κάνουµε εκπτώσεις στην επιλογή των ταινιών και στο τι προσφέρουµε σαν εµπειρία. Επίσης, διερευνούµε και σχεδιάζουµε την επέκταση του Cinobo στο εξωτερικό, καθώς µια τέτοια πλατφόρµα λείπει πραγµατικά από πάρα πολλές χώρες και προσφέρει κινηµατογράφο που πρέπει να φτάσει στα µάτια του κοινού.

Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο Women in Digital, τεύχος 17

