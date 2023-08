Στα 187,7 δισ. η αγορά του gaming – «Έκρηξη» στις κονσόλες, σταθερή η κινητή

Η Newzoo προβλέπει ότι το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς των video games θα φτάσει τα 187,7 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην τρέχουσα χρονιά. Προβλέπει, επίσης, ότι ο παγκόσμιος αριθμός παικτών θα αυξηθεί κατά 6%, στα 3,38 δισεκατομμύρια και ότι ο παγκόσμιος αριθμός των ατόμων που ξοδεύουν χρήματα για games θα αυξηθεί κατά 7,3%, στα 1,47 δισεκατομμύρια. Η έκθεση δείχνει ότι το 49% του συνόλου των καταναλωτικών δαπανών θα προέλθει από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Εκτός από το μέγεθος της αγοράς των βιντεοπαιχνιδιών, η έκθεση προβλέπει και τις τάσεις που αναμένεται να κάνουν την εμφάνιση τους μέσα στα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία ερευνών Newzoo αναφέρει ότι, το 2026, τα έσοδα θα φτάσουν τα 212,4 δισεκατομμύρια δολάρια και ότι ο αριθμός των παικτών θα ανέλθει σε περίπου 3,8 δισεκατομμύρια.

Οι προβλέψεις της αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, καθώς προσάρμοσε τα στοιχεία που είχε δώσει το 2022, για πάνω από 200 δισεκατομμύρια δολάρια, σε περίπου 184 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό των 187,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για φέτος εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από τα έσοδα του 2021, που ήταν 192,7 δισεκατομμύρια.

Η έκθεση προβλέπει έκρηξη στις πωλήσεις κονσολών, εν μέρει χάρη στον μετριασμό των προβλημάτων που προκάλεσαν επιβράδυνση των πωλήσεων το 2022. Αυτό ενισχύεται και από την κυκλοφορία σημαντικών τίτλων που είναι μόνο για κονσόλες, συμπεριλαμβανομένων των Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI, Super Mario Bros Wonder και Marvel’s Spider-Man 2. Προβλέπει, επίσης, ότι ο διάδοχος του Nintendo Switch θα οδηγήσει ένα μεγάλο μέρος της ανάπτυξης της αγοράς μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Αντίθετα, η αγορά της κινητής, η οποία στο παρελθόν αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων, προβλέπεται να παραμείνει σταθερή το 2023. Ωστόσο, μια αγορά που σημείωσε απότομη πτώση χωρίς εξήγηση, είναι εκείνη του gaming μέσω browsers, που σημείωσε πτώση σχεδόν κατά 17% – αν και αποτελεί ένα μικρό μέρος του συνόλου.

Η μελέτη επισημαίνει τη Μέση Ανατολή και Αφρική ως την ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή σε αριθμό παικτών, με αύξηση 12,3% φέτος, σε συνολικά 574 εκατομμύρια. Ωστόσο, η ίδια περιοχή αντιπροσωπεύει μόνο το 4% των παγκόσμιων εσόδων – 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Εν τω μεταξύ, η Ασία και η Βόρεια Αμερική εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό εσόδων: 46% και 27%, αντίστοιχα.

