Επιτάχυνση της ψηφιακής ισότητας με την HP Futures

Η HP ενεργοποιεί το διεθνές δίκτυο για τους ηγέτες της εκπαίδευσης ώστε να ενδυναμώσει τη μάθηση και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα για ένα πιο δίκαιο μέλλον.

Η εκπαίδευση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος και στην απελευθέρωση του ανθρώπινου δυναμικού. Όμως, στον απόηχο της παγκόσμιας πανδημίας του COVID-19, η παγκόσμια εκπαιδευτική κρίση έχει κλιμακωθεί.

Καθώς τα σχολεία έκλεισαν και η εκπαίδευση γινόταν εξ αποστάσεως, το ένα τρίτο των παιδιών σχολικής ηλικίας παγκοσμίως δεν είχε πρόσβαση σε αυτή. Σήμερα, 260 εκατομμύρια μαθητές μένουν εκτός εκπαίδευσης ετησίως και η προβλεπόμενη έλλειψη 69 εκατομμυρίων εκπαιδευτικών μέχρι το 2030 θα επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Στην HP, πιστεύουμε ότι είναι συλλογική μας ευθύνη να δράσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της μαθησιακής φτώχειας, χαράσσοντας παράλληλα μια πορεία προς μια πιο δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση για όλους.

Είμαστε υπερήφανοι που ανακοινώνουμε την HP Futures, μια πρωτοβουλία που προωθεί και προάγει την καινοτόμο σκέψη για τη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και δίκαιου μέλλοντος για την εκπαίδευση. Το HP Futures, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μάθησης (GLC), είναι ένα πολυμερές και διεπιστημονικό δίκτυο που αποτελείται από περισσότερους από 100 διεθνείς thought leaders στον τομέα της εκπαίδευσης – από τον ακαδημαϊκό και κυβερνητικό χώρο έως τον κλάδο των επιχειρήσεων και την κοινωνία των πολιτών. Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε συμμετέχοντες όπως η Vongai Nyahunzvi, Chief Network Officer στο Teach for All, και η Mubuso Zamchiya, Managing Director του Age of Learning Foundation.

«Η εκπαίδευση είναι το θεμέλιο της προόδου και η συνεχής δέσμευση της HP για τη γεφύρωση του παγκόσμιου εκπαιδευτικού χάσματος θέτει νέα πρότυπα για όσους προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα πιο περιεκτικό και δίκαιο μέλλον», δήλωσε ο Subra Suresh, Πρόεδρος και Ιδρυτής του GLC. «Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με την HP για να προωθήσουμε αυτή τη μετασχηματιστική αλλαγή».

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας HP Futures, εστιάζουμε σε πέντε κρίσιμους τομείς που ευθυγραμμίζονται με τις εξελίξεις στον κλάδο και τα παγκόσμια γεγονότα. Με την πάροδο του χρόνου, τα μέλη θα μοιραστούν εκθέσεις με τους ηγέτες σε όλο το εκπαιδευτικό οικοσύστημα, στις οποίες θα επισημαίνονται προτάσεις που μπορούν να αναληφθούν, προσδιορίζοντας παράλληλα πώς και πού η τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Επιπλέον, η HP συνεργάζεται με το GLC για τη διοργάνωση ενός Hackathon Τεχνητής Νοημοσύνης με σκοπό να δοκιμάσει την ακρίβεια του περιεχομένου που παράγεται με τεχνητή νοημοσύνη για την εκπαίδευση και να διερευνήσει πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας. Με το 89% των μαθητών να παραδέχονται ότι έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το ChatGPT για να βοηθηθούν με τις εργασίες στο σπίτι , αναγνωρίζουμε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη καλύτερων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.

Η ώρα για την αντιμετώπιση της μαθησιακής φτώχειας και την παροχή πιο ευρείας πρόσβασης στην τεχνολογία για την επίλυση της παγκόσμιας εκπαιδευτικής κρίσης είναι τώρα. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνοι μας. Μόνο μέσω συλλογικών προσπαθειών και συνεργασίας μπορούμε να μεταμορφώσουμε την εκπαίδευση και να δημιουργήσουμε έναν πιο ενδυναμωτικό κόσμο χωρίς αποκλεισμούς.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προσπάθειες της HP για την ψηφιακή ισότητα στον κλάδο της εκπαίδευσης, επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση:https://www.hp.com/us-en/hp-information/sustainable-impact/community.html