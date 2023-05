Νέα πακέτα επαγγελματικών υπηρεσιών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Kaspersky

Η Kaspersky ανακοίνωσε τη διάθεση μιας σειράς Πακέτων Επαγγελματικών Υπηρεσιών (Professional Services Packages) για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα πακέτα προσφέρουν εξατομικευμένα προϊόντα υποστήριξης που βοηθούν τους πελάτες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τους πόρους κυβερνοασφάλειας.

Από τον πλήρη έλεγχο των υποδομών και την ανάπτυξη εφαρμογών, μέχρι τη συνεχή αναβάθμιση, την αντιμετώπιση ευπαθειών και επιδιορθώσεων και την κρυπτογράφηση για φορητή αποθήκευση, τα πακέτα βοηθούν τις ομάδες πληροφορικής να διαχειριστούν το «κενό ανάπτυξης», βελτιστοποιώντας παράλληλα την προστασία και μεγιστοποιώντας την απόδοση της επένδυσης.

Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον κυβερνοασφάλειας, οι επαγγελματικές υπηρεσίες είναι απαραίτητες για τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πιέζονται να μεγιστοποιήσουν την επιχειρηματική αποδοτικότητα. Επομένως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να επικεντρωθούν στην κύρια δραστηριότητά τους, ταυτόχρονα όμως πρέπει οι επιλογές τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας να λειτουργούν απρόσκοπτα. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Kaspersky, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχεδιάζουν να αυξήσουν τις δαπάνες τους για την ασφάλεια του ΙΤ έως και κατά 14% τα επόμενα τρία χρόνια – και η λήψη επαγγελματικής βοήθειας για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της κυβερνοασφάλειάς τους είναι μεταξύ των κορυφαίων τομέων οπού θα δαπανηθεί ο προϋπολογισμός τους.

Τα νέα Πακέτα Επαγγελματικών Υπηρεσιών της Kaspersky για μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλύπτουν τις πιο απαιτητικές ανάγκες κυβερνοασφάλειας: Αξιολόγηση, Ανάπτυξη και Διαμόρφωση. Υπάρχει επίσης μια υπηρεσία Health Check που προσφέρει τρία διαφορετικά επίπεδα κάλυψης, ανάπτυξη του Kaspersky Endpoint Security for Business, του Kaspersky Security for Virtualization Light Agent, του Kaspersky Security Center Cloud Console και του Kaspersky EDR Optimum, καθώς και αναβάθμιση του Kaspersky Endpoint Security for Business. Όλα τα πακέτα παρέχουν σίγουρα αποτελέσματα, προκαθορισμένο εύρος εργασιών, διάρκεια υπηρεσίας κ.λπ. – όλες οι μεταβλητές αποσαφηνίζονται και συμφωνούνται εξαρχής.

Τα πακέτα Επαγγελματικών Υπηρεσιών Kaspersky για μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιλαμβάνουν πέντε πακέτα:

Πακέτο υπηρεσιών Health Check (Health Check Service Package)

Ανάλυση των πολιτικών του πελάτη, έλεγχος λογαριασμών, health check, εντοπισμός υφιστάμενων και πιθανών προβλημάτων στην υποδομή της Kaspersky, υποβολή εκθέσεων και συστάσεις.

Πακέτο υπηρεσιών ανάπτυξης (Deployment Service Package)

Δημιουργία βασικών πολιτικών, ανάπτυξη βασικών εφαρμογών της Kaspersky, ανάπτυξη της προστασίας σε συμφωνημένο αριθμό συστημάτων του πελάτη κ.λπ.

Πακέτο υπηρεσιών αναβάθμισης (Upgrade Service Package)

Ανάπτυξη της πιο πρόσφατης έκδοσης του Kaspersky Security Center, μεταφορά ρυθμίσεων και πολιτικών από αντίγραφα ασφαλείας που δημιούργησε ο πελάτης, κ.λπ.

Πακέτο υπηρεσιών κρυπτογράφησης σκληρών δίσκων και αφαιρούμενων μονάδων

(Hard Disk and Removable Drive Encryption Service Package)

Διαμόρφωση του παράγοντα ελέγχου ταυτότητας και εφαρμογή πλήρους κρυπτογράφησης δίσκου σε συμφωνημένο αριθμό σκληρών δίσκων, φορητών μέσων αποθήκευσης ή/και διαμόρφωση κρυπτογράφησης σε επίπεδο αρχείου.

Πακέτο υπηρεσιών διαχείρισης ευπαθειών και διορθώσεων (Vulnerability & Patch Management Service Package)

Διαμόρφωση και ρύθμιση βασικών πολιτικών, επίδειξη των βασικών σεναρίων και τυπικών καταστάσεων που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι διαχειριστές κ.λπ.

Εάν η ομάδα υποστήριξης του πελάτη επιλέξει να εγκαταστήσει το λογισμικό της Kaspersky μόνη της, η Kaspersky εξακολουθεί να την καθοδηγεί σε όλη τη διαδικασία και να της παρέχει όλη την απαραίτητη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών οδηγιών και βίντεο επίδειξης. Η Kaspersky θα διασφαλίσει επίσης τη βελτιστοποίηση του λογισμικού. Μετά την εφαρμογή, οι ειδικοί της Kaspersky μπορούν να ελέγξουν το λογισμικό για να διασφαλίσουν ότι όλα έχουν εγκατασταθεί όπως πρέπει και ότι θα λειτουργούν σωστά και με μέγιστη απόδοση, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές της Kaspersky.

«Το νέο χαρτοφυλάκιο επαγγελματικών υπηρεσιών μας σε συνδυασμό με τους ειδικούς μας κάνουν τη ζωή των διαχειριστών πληροφορικής πολύ πιο εύκολη. Οι ειδικοί μας μιλούν τη γλώσσα σας – αφήστε τους να χειριστούν ενημερώσεις, να ρυθμίσουν λογισμικό ή να βοηθήσουν στη μετάβαση σε προϊόντα και λύσεις της Kaspersky για λογαριασμό σας, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε σε άλλα επιχειρηματικά ζητήματα που χρειάζονται την προσοχή σας για να μεγιστοποιήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησης. Τι διαφορετικό έχουν αυτά τα Πακέτα σε σύγκριση με τις κανονικές Επαγγελματικές Υπηρεσίες; Απλότητα. Είναι όλα προκαθορισμένα, οι πελάτες πρέπει απλώς να προσθέσουν τα Πακέτα που χρειάζονται στο συμβόλαιό τους και εμείς θα κάνουμε τα υπόλοιπα», σχολιάζει ο Oleg Gorobets, Senior Global Product Marketing Manager της Kaspersky.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Πακέτα Επαγγελματικών Υπηρεσιών της Kaspersky για μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι διαθέσιμες εδώ.