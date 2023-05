Η υψηλή κατάταξη της LG επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας

Ο Μήνας της Γης είναι η καταλληλότερη περίοδος για να τονίζεται η σημασία που πρέπει να δίνουν τα brands στις πρακτικές βιωσιμότητας. Η LG, έχοντας στόχο τη δημιουργία μιας Καλύτερης Ζωής για όλους, συνεχίζει να επιδιώκει την τελειότητα στη βιωσιμότητα για να δημιουργεί ένα καλύτερο μέλλον για τους ανθρώπους, την κοινωνία και τον πλανήτη. Φέτος, κατά την Ημέρα της Γης, η ηγετική θέση της εταιρείας επιβεβαιώθηκε με κορυφαίες αξιολογήσεις βιωσιμότητας σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς.

Το Sustainability Assessment Program της MindClick (MSAP) επεκτάθηκε σημαντικά για να συμπεριλάβει πολλά περισσότερα brands κορυφαίων ξενοδοχείων και θέρετρων ενώ η LG έλαβε την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία για όγδοη συνεχή χρονιά. Για πρώτη φορά, οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων της παραγωγής και του κύκλου ζωής των προϊόντων επεκτάθηκαν και πέραν της φιλοξενίας, με τη MindClick να ανακηρύσσει την LG “Ηγέτη” σε προϊόντα προβολής για άλλες κάθετες αγορές που περιλαμβάνουν τηλεοράσεις για την υγειονομική περίθαλψη και τηλεοράσεις κρουαζιερόπλοιων, καθώς και οθόνες digital signage και μικρές οθόνες που χρησιμοποιούνται σε διάφορες βιομηχανίες.

Η κατηγορία “Leader” αποδεικνύει την «περιβαλλοντικά υποδειγματική χρήση και κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών από την LG σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων, από την επιλογή των υλικών έως τις λύσεις για το τέλος του κύκλου ζωής», σύμφωνα με την MindClick, η οποίο επιτηρεί και επαληθεύει τις δραστηριότητες των συμμετεχόντων μέσω μιας αυστηρής διαδικασίας ελέγχου. Το MSAP είναι μια ετήσια αξιολόγηση των κατασκευαστών που εξετάζει τη βιωσιμότητα του κύκλου ζωής των προϊόντων. Παλαιότερα, μόνο οι προμηθευτές της Marriott International συμμετείχαν στην αξιολόγηση, αλλά το πρόγραμμα έχει επεκταθεί για να συμπεριλάβει περισσότερους προμηθευτές και τα αποτελέσματά τους κοινοποιούνται σε πρόσθετα brands, ιδιοκτήτες και αντιπροσώπους αγορών, όπως οι Four Seasons, Highgate Hotels, Hilton, Hyatt, SH Hotels, Xenia Hotels και άλλοι.

Το πρόγραμμα αξιολόγησης αξιολογεί τα προϊόντα με βάση περιβαλλοντικές και κοινωνικές μετρήσεις, όπως η χρήση ενέργειας, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, η μείωση του νερού και τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα. Επίσης, προσμετρά το αποτύπωμα άνθρακα από τη χρήση και τη διανομή του προϊόντος, την ανακυκλωσιμότητα, τη βιώσιμη χρήση υλικών και την αποφυγή χημικών ουσιών που προκαλούν μεγάλη ανησυχία. Οι αξιολογήσεις βασίζονται στα προϊόντα που υποβάλλει ο πωλητής προς εξέταση και τα προϊόντα αυτά αναγνωρίζονται σε ένα από τα τρία επίπεδα αξιολόγησης: Starter, Achiever ή Leader.

Οι τηλεοράσεις και οθόνες από την LG Business Solutions που διατίθενται για την αγορά φιλοξενίας των ΗΠΑ κέρδισαν την ιδιότητα του Leader σε επτά βασικές κατηγορίες:

“Manufacturing Environmental” μέσω των προσπαθειών για τη μέτρηση και τη μείωση της χρήσης ενέργειας και νερού, των αποβλήτων και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις μονάδες στο Μεξικάλι και στη Ρεϊνόσα.

“Manufacturing Social” για τις απαιτούμενες ανθρώπινες και εργασιακές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής ανοχής για την αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία, τις διακρίσεις, την παιδική εργασία και την εμπορία ανθρώπων.

“Packaging” που περιλαμβάνει τη χρήση βιώσιμων πρώτων υλών, είναι ανακυκλώσιμη και βελτιστοποιημένη για την ελαχιστοποίηση των υλικών συσκευασίας.

“Distribution” μέσω της χρήσης μεταφορέων διανομής που διαθέτουν πιστοποίηση EPA SmartWay.

“Health” με βάση τα υλικά και τις χημικές συνθέσεις των προϊόντων που συμβάλλουν θετικά στην υγεία των χρηστών.

“Facilities” με τη διασφάλιση ότι ο σχεδιασμός των προϊόντων συμβάλλει στη μείωση της χρήσης ενέργειας και νερού, καθώς και στη μείωση των αποβλήτων.

“End of Use” με προϊόντα που είναι ανακυκλώσιμα και έχουν καθορισμένες λύσεις για το τέλος του κύκλου ζωής τους.

Εκτός από την ηγετική θέση στη Β2Β βιωσιμότητα, η LG έχει επίσης αναγνωριστεί συνολικά ως brand βιώσιμων οικιακών συσκευών. Τιμήθηκε για την ακλόνητη δέσμευσή της και τις προόδους της σε βιώσιμες πρακτικές πράσινης δόμησης. ΗLG ονομάστηκε η πιο βιώσιμη μάρκα οικιακών συσκευών του κλάδου στον πρόσφατα δημοσιευμένο δείκτη για το 2023 Green Builder Sustainable Brand Index.

Η κατάταξη βασίζεται στο μέσο όρο τριών παραγόντων: δεδομένα ερευνών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της αντίληψης των κατασκευαστών σχετικά με τις προσπάθειες βιωσιμότητας μιας εταιρείας, δεδομένα που καταγράφουν τον αριθμό των θετικών αναφορών του brand από καταναλωτές που έχουν χρησιμοποιήσει ή έχουν ακούσει για ένα προϊόν και το αίσθημα που καταγράφει πόσο ευνοϊκά βλέπουν οι καταναλωτές μια συγκεκριμένη εταιρεία.

Η LG βγήκε πρώτη και στους τρεις παράγοντες της έρευνας – και είναι η μόνη εταιρεία μεταξύ των νικητών σε οποιαδήποτε κατηγορία – κυρίως λόγω της συνεχώς εξελισσόμενης και δημοφιλούς μάρκας Signature Kitchen Suite και της σταθερής έμφασης στην ενεργειακή απόδοση.

Η κορυφαία κατάταξη για την LG ακολουθεί δύο μεγάλες διακρίσεις για το 2023 ως Green Builder Sustainable Products of the Year. Οι διακρίσεις αυτές αναγνωρίζουν καινοτομίες που υπερβαίνουν τα όρια της κατασκευής και ενθαρρύνουν τη βιωσιμότητα μέσω καινοτόμου τεχνολογίας ή βελτιωμένης εκδοχής μιας παραδοσιακής τεχνικής. Το σύστημα HVAC LG Multi F MAX με αντλία θερμότητας LGRED πολλαπλών ζωνών και η επαγωγική εστία μαγειρέματος LG STUDIO με ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος αναδείχθηκαν ως Βιώσιμα Προϊόντα της Χρονιάς στις κατηγορίες HVAC και συσκευών, αντίστοιχα.

Η LG, που ανακηρύχθηκε το 2023 ENERGY STAR® Partner of the Year από τον Οργανισμό Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, βοηθά τους καταναλωτές να δράσουν για το κλίμα με αποτελεσματικούς τρόπους. Για παράδειγμα, τα πιστοποιημένα με ENERGY STAR πλυντήρια ρούχων και πιάτων της LG που αγοράστηκαν από τους Αμερικανούς καταναλωτές κατά το περασμένο έτος αναμένεται να εξοικονομήσουν περισσότερα από 35 δισεκατομμύρια γαλόνια νερού κατά τη διάρκεια ζωής των προϊόντων τους, ποσότητα αρκετή για να γεμίσουν 53.000 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων. Τα ψυγεία, τα πλυντήρια, τα στεγνωτήρια, τα κλιματιστικά δωματίου και οι οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών της LG με το βραβείο “ENERGY STAR Most Efficient 2022” αναμένεται να εξοικονομήσουν περισσότερα από 482 εκατομμύρια κιλά CO2 κατά τη διάρκεια ζωής των προϊόντων αυτών.

Η LG έχει δεσμευτεί να ηγηθεί της προσπάθειας για ένα πιο πράσινο μέλλον, μέσω καινοτόμων πρωτοβουλιών για τη μείωση του άνθρακα και την ανακύκλωση προϊόντων. Η εταιρεία εργάζεται προς την κατεύθυνση της ουδετερότητας ως προς τον άνθρακα, μειώνοντας τις εκπομπές από τη λειτουργία της μέσω μέτρων όπως τα εξαιρετικά αποδοτικά κτίρια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ηλεκτροδότηση του στόλου και τα έργα αντιστάθμισης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, για να συνδέσει την καινοτομία και τη βιωσιμότητα για ένα καλύτερο μέλλον.