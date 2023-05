Πώς το Generative AI αλλάζει την παραγωγική διαδικασία στη βιομηχανία

Η Siemens Ελλάδος, ήταν για δεύτερη συνεχή χρονιά περήφανος υποστηρικτής του Delphi Economic Forum VIII, την κορυφαία ετήσια διεθνή συνδιάσκεψη που διοργανώνεται στην εμβληματική πόλη των Δελφών και συγκεντρώνει κορυφαίους thought leaders από τους κλάδους της Πολιτικής, των Οικονομικών, των Επιχειρήσεων και των Ακαδημαϊκών. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε 26-29 Απριλίου, ο CEO της Siemens Α.Ε., Δρ. Βασίλειος Χατζίκος συμμετείχε στο panel με τίτλο ‘Preparing for the emergence of Generative AI’, όπου συνομίλησε με άλλα κορυφαία στελέχη της αγοράς για το ρόλο που διαδραματίζει ήδη η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλά και το πώς αναμένεται να επηρεάσει τις καθημερινές μας διαδικασίες, τη βιομηχανία και τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε.

Οι νέες προοπτικές που εμφανίζονται για τους οργανισμούς από την αξιοποίηση τεχνολογιών γύρω από το Generative AI σε συνδυασμό με τις πολιτικές που πρέπει να ληφθούν για την αντιστάθμιση ενδεχόμενων κινδύνων, έχοντας πάντα ως επίκεντρο τον άνθρωπο, αποτέλεσε τη κεντρική θεματική του panel στο οποίο συμμετείχαν οι François Candelon, Managing Director and Senior Partner BCG France / BCG Henderson Institute Global Director, Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, CEO, Greece, Cyprus & Malta Microsoft και Βασίλειος Χατζίκος, CEO Siemens Α.Ε.. Η συζήτηση συντονίστηκε από την Marianna Leoni, Managing Director & Partner BCG Athens.

Το Generative AI έχει αναδειχθεί ως ένας από τους πιο υποσχόμενους τομείς έρευνας και ανάπτυξης στον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη συστημάτων ικανών για να δημιουργούν νέο και μοναδικό περιεχόμενο, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται και αλληλεπιδρούν εντός και εκτός των οργανισμών. Σύμφωνα με σχετικές προβλέψεις, το 10% του παγκόσμιου κώδικα για το 2023 αναμένεται να αναπαραχθεί με τη συνδρομή της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ το 46% των αποφάσεων που λαμβάνονται από τους οργανισμούς θα βασίζονται σε δεδομένα και αναλύσεις που προκύπτουν από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες: τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη, το πως επηρεάζει τους ανθρώπους – σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο – και το πως και σε τι βαθμό θα χρησιμοποιηθεί από τα τοπικά οικοσυστήματα, ώστε να αξιοποιηθεί όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδεικνύεται ως μία από τις σημαντικότερες τεχνολογίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μέσω εργαλείων όπως το ChatGPT, δίνεται η δυνατότητα σε εργαζόμενους και σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να συνεργάζονται και να καινοτομούν με νέους τρόπους καθημερινά, μειώνοντας τους χρόνους και αυξάνοντας την απόδοση και την αποτελεσματικότητα.

Ο Δρ. Βασίλειος Χατζίκος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στο Siemens AI LAB, μια διεπιστημονική πλατφόρμα συν-δημιουργίας για τη βιομηχανική Τεχνητή Νοημοσύνη που εστιάζει στην αξιοποίηση της βιομηχανικής Τεχνητής Νοημοσύνης εντός και εκτός των συνόρων της εταιρείας και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την υλοποίηση νέων ευκαιριών που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ήδη υπάρχουσα εμπειρία της εταιρείας στον τομέα του AI, όπως την περίπτωση της ΔΕΥΑΛ στην πόλη της Λάρισας, όπου ολόκληρο το σύστημα ύδρευσης της πόλης ελέγχεται μέσω συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης πρώτης γενιάς, υλοποιημένο από τη Siemens.

Παράλληλα, εστίασε στην ανάγκη να αφομοιωθούν οι σύγχρονες τεχνολογίες που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη από τα τοπικά οικοσυστήματα και την εφαρμογή τους σε έργα που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Κτηρίων και των Υποδομών.

Μέσα από την συζήτηση έγινε σαφές πως αυτή η νέα τεχνολογία είναι σημαντικό να αφομοιωθεί και σε νέους τομείς. Η Siemens συμβάλει καθοριστικά προς αυτήν την κατεύθυνση, προσφέροντας τα απαραίτητα εργαλεία και τεχνογνωσία αλλά και την μακροχρόνια εμπειρία της σε τέτοιου τύπου έργα.