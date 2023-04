«Ανεπαρκής» η τρέχουσα βιομηχανική ορολογία για το μέλλον που φέρνει το 6G

Για να μπορεί να υπολογιστεί ο βαθμός επιτυχίας των μελλοντικών δικτύων έκτης γενιάς (6G) θα πρέπει να είμαστε σε θέση να μετρήσουμε το λεγόμενο «quality of personal experience» που αυτά προσφέρουν, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα των Interdigital και Omdia.

Η συγκεκριμένη μελέτη, που φέρει τον τίτλο «Experience the Future of 6G: A New Direction for Telecom» υποστηρίζει ότι το 6G θα είναι σε θέση να «εμπλέξει μια ποικιλία ανθρώπινων αισθήσεων, συμπεριλαμβανομένης της αφής και της αντίληψης του χώρου», επιτρέποντας, έτσι, πλήρως εµβυθιστικές «cyber-physical» εμπειρίες.

Καθώς το 6G αρχίζει να φαίνεται στον ορίζοντα, πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στο Human Computer Interaction Institute του Carnegie Mellon, με συνεντεύξεις σε πιθανούς enterprise χρήστες του 6G, παρόχους υπηρεσιών και άλλους, οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά, σε σχέση με τη μέτρηση της επιτυχίας αυτών των υπηρεσιών.

Αν και κανείς δεν γνωρίζει τις τελικές προδιαγραφές του 6G -και ενώ ακόμη προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες του 5G- η έκθεση υποστηρίζει ότι για να μπορέσει η βιομηχανία να αξιοποιήσει στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες και εμπειρίες που θα μπορούσαν να έρθουν στο προσκήνιο, Θα χρειαστεί να υιοθετηθεί ένα πλαίσιο που θα έχει στο επίκεντρο τον τελικό χρήστη.

Τονίζει ότι «η τρέχουσα βιομηχανική ορολογία είναι ανεπαρκής για να απεικονίσει, τόσο στους παρόχους υπηρεσιών όσο και στους καταναλωτές, τις δυνατότητες υπηρεσιών που συγχωνεύουν το φυσικό, ψηφιακό και εικονικό πλαίσιο» – εκείνο το σύνολο που χαρακτηρίζεται ως «αισθητηριακές υπηρεσίες».

«Το 6G μετατοπίζει το επίκεντρο της δημιουργίας αξίας από τη συνδεσιμότητα στην παροχή εξαιρετικών εμπειριών», σημείωσε ο επικεφαλής αναλυτής της Omdia και συγγραφέας της μελέτης, Camille Mendler. «Ωστόσο, αν δεν μπορείτε να μετρήσετε κάτι, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε έσοδα».

Ο Donald Butts, Διευθυντής Τεχνολογικής Στρατηγικής της Interdigital, πρόσθεσε: «Αυτό που συμβαίνει όταν οι βελτιώσεις στην καθυστέρηση και το εύρος ζώνης είναι αρκετά καλές, είναι ότι η παροχή μιας υψηλής ποιότητας εμπειρίας προς τους χρήστες θα γίνει ακόμα πιο κρίσιμη και θα απαιτήσει μετατόπιση από τους τυπικούς τομείς ανησυχίας για την τηλεπικοινωνιακή βιομηχανία του σήμερα».