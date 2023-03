GSMA: Καλύτερες υπηρεσίες από την αύξηση της χωρητικότητας των δικτύων κινητής

Η GSMA παρουσίασε το όραμα της βιομηχανίας, σε σχέση με το πώς μπορούν να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη που προσφέρει το φάσμα της κινητής τηλεφωνίας σε δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ενόψει του κρίσιμου ITU World Radio Communication Conference (WRC-23) που πραγματοποιείται τον Νοέμβριο.

Την ίδια στιγμή, η ένωση, η οποία αντιπροσωπεύει την παγκόσμια βιομηχανία των κινητών επικοινωνιών, έδωσε στη δημοσιότητα και μια νέα ανασκόπηση των κοινωνικοοικονομικών πλεονεκτημάτων του φάσματος «χαμηλής» ζώνης, που συμπληρώνει προηγούμενες εκτιμήσεις για το φάσμα μεσαίας και υψηλής ζώνης.

Όπως τονίζει η GSMA, το φάσμα «είναι ένας κρίσιμος εθνικός πόρος για τις χώρες όλου του κόσμου, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο ως παράγοντας για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική κινητικότητα και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οι μελλοντικές κατανομές φάσματος σε εθνικό επίπεδο καθοδηγούνται από αποφάσεις που λαμβάνονται στο συνέδριο WRC της ITU, το οποίο πραγματοποιείται ανά τετραετία.

Η ταχύτητα και η ποιότητα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας συνδέονται άμεσα με το φάσμα και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο WRC-23 έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν προσιτό 5G σε όλο τον κόσμο. Το όραμα της GSMA “For the Benefit of Billions” εξηγεί πώς οι κυβερνήσεις και οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το WRC-23 για να αναπτύξουν ακμάζουσες και ανταγωνιστικές αγορές επικοινωνιών και να βοηθήσουν να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω στην ψηφιακή εποχή».

Αυτή η μελέτη, καταλήγει στο συμπέρασμα πως η αύξηση της χωρητικότητας των δικτύων κινητής τηλεφωνίας θα οδηγήσει σε καλύτερες υπηρεσίες που θα παρέχονται από λιγότερο δαπανηρά, πιο βιώσιμα δίκτυα. Την ίδια στιγμή, το πρόσθετο φάσμα χαμηλής ζώνης μπορεί να προσφέρει ευρεία και οικονομικά προσιτή συνδεσιμότητα, δημιουργώντας γέφυρες προς την ψηφιακή ένταξη. Από την άλλη, η επέκταση της μεσαίας ζώνης είναι σε θέση να οδηγήσει σε διάθεση δικτύων 5G κατά μήκος των πόλεων.

Ο Mats Granryd, Γενικός Διευθυντής της GSMA, δήλωσε: «Το WRC-23 αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο καμπής για κάθε κυβέρνηση, κάθε επιχείρηση και κάθε άτομο παγκοσμίως που χρησιμοποιεί κινητές επικοινωνίες. Περισσότεροι από πέντε δισεκατομμύρια άνθρωποι βασίζονται στα κινητά, σε καθημερινή βάση, και τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα: η αύξηση της χωρητικότητας θα προσφέρει το μέγιστο κοινωνικοοικονομικό όφελος για δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και μεγαλύτερη ώθηση στις εθνικές οικονομίες.

Η μελλοντική ανάπτυξη, οι μελλοντικές θέσεις εργασίας και η μελλοντική καινοτομία εξαρτώνται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που κάνουν επιλογές στο WRC-23, που δίνουν στο 5G το περιθώριο ανάπτυξης και του επιτρέπουν να διαδραματίσει μετασχηματιστικό ρόλο σε όλους τους τομείς των κοινωνιών και των οικονομιών μας».

Το έγγραφο της GSMA συνοδεύεται από την έκθεση «Socio-Economic Benefits of 5G: The importance of low-band spectrum». Αυτή εξετάζει πώς το φάσμα χαμηλής ζώνης αποτελεί έναν μοχλό ψηφιακής ισότητας, μειώνοντας το χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών και παρέχοντας προσιτή συνδεσιμότητα. Συμπεραίνει ότι το 5G χαμηλής ζώνης αναμένεται να αποφέρει οικονομική αξία περίπου 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2030.

Το ήμισυ των επιπτώσεων θα προέλθει από το massive IoT (mIoT), ενώ οι σχετικές εφαρμογές πρόκειται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό μιας σειράς οικονομικών τομέων, συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης, των μεταφορών, των έξυπνων πόλεων και της γεωργίας.

Ο υπόλοιπος οικονομικός αντίκτυπος θα οφείλεται στο enhanced mobile broadband (eMBB) και το fixed wireless access (FWA), καθώς οι χαμηλές ζώνες θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην παροχή ευρυζωνικής συνδεσιμότητας υψηλής ταχύτητας σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από σταθερά δίκτυα. Χωρίς επαρκές φάσμα χαμηλής ζώνης, το ψηφιακό χάσμα είναι πιθανό να διευρυνθεί, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά.