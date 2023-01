Weekly Telecom: Τυχαίο; Δε νομίζω!

Μέσα σε 18 μήνες η Ελλάδα πέτυχε να εξασφαλίσει κεφάλαια 11,1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά, αλλά και το δημόσιο κορβανά. Μέχρι την περασμένη εβδομάδα είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, 513 έργα συνολικού προϋπολογισμού 16,47 δισ ευρώ. Από εντάξεις πάμε καλά, αλλά το έργο δεν παραδίδεται με την ένταξη αλλά με την υλοποίηση…

Σημειώστε, ότι η χώρα μας είναι ένα από τα πέντε κράτη-μέλη (μαζί με Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Κροατία) που έχουν λάβει και τη δεύτερη δόση, αλλά το μοναδικό κράτος-μέλος που έχει λάβει νωρίτερα τμήμα της τρίτης δόσης, γιατί έχει εκπληρώσει έγκαιρα τα 28 ορόσημα στόχους που τέθηκαν και τις σχετικές υποχρεώσεις. Η λέξη έγκαιρα, μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχε στο λεξιλόγιο του Δημοσίου… Όλα μάλιστα δείχνουν ότι η επενδυτική βαθμίδα ίσως δεν είναι μακριά!

Το νέο όνομα που προστίθεται στη λίστα των τεχνολογικών κολοσσών που συζητούν το ενδεχόμενο επένδυσης στην Ελλάδα είναι αυτό της Intel. Ένα όνομα που αποτελεί μεγάλη έκπληξη δεδομένου ότι δεν περιμέναμε ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιον να ανοίξει εργοστάσιο στην Ελλάδα.

Αν και στην περίπτωση της συγκεκριμένης εταιρείας δύσκολα θα δούμε εργοστάσιο παραγωγής επεξεργαστών και chips. Το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό του εργοστασίου για packaging. Αν και υπάρχει η εκφρασμένη επιθυμία της εταιρείας να επεκταθεί στο software και την κυβερνοασφάλεια.

Τώρα, που θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο; Προφανώς εκτός Αττικής και ενδεχομένως Θεσσαλονίκης. Θα βλέπαμε περισσότερο την Δ. Μακεδονία ή τη Θράκη όπου τα κίνητρα είναι πολύ περισσότερα.

Σημειώστε, ότι ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον CEO της Intel στο Νταβός και σίγουρα συζητήθηκε το ενδεχόμενο της επένδυσης. Έδωσε μάλιστα έτοιμο φάκελο στον Gelsinger, που δήλωσε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος!

Πάντως, είναι αξιοσημείωτο ότι το περασμένο καλοκαίρι ο έτερος Κυριάκος (Πιερρακάκης), είχε δει στελέχη του Intel όταν είχε βρεθεί για επίσκεψη στις ΗΠΑ. Και τον περασμένο Δεκέμβριο ο έκανε λόγο για το πως η Ελλάδα θα μπορέσει να πάρει θέση μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδας της παγκόσμιας αγοράς ημιαγωγών.

Μερικές φορές κάποια πράγματα δεν είναι τυχαία. Να θυμίσουμε επίσης ότι από το Davos είχαν ξεκινήσει και οι επαφές με Google & Microsoft που ευοδώθηκαν.

Κρατήστε επίσης την επένδυση σε τεχνολογική καινοτομία της ONEX στη Σύρο. Όπου εμπλέκονται πολλοί σημαντικοί «παίκτες» από το χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και ότι ο επικεφαλής της ONEX ετοιμάζεται και για fund. Γενικότερα, η περιφέρεια έχει πολλές ευκαιρίες και όλα δείχνουν ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.

Last but not least: Άλλαξε ο νόμος που δεν επέτρεπε στους παρόχους συνδρομητικής TV να έχουν και ελεύθερο κανάλι. Θεωρητικά, αφορά κυρίως τη Nova που το προκάλεσε, και σίγουρα της δίνει πόντους. Ωστόσο, και θυμηθείτε το, αφορά όλη την αγορά, γιατί θα αλλάξει συνολικά το τοπίο

Κάντε click και διαβάστε στο Weekly Telecom όλα όσα γράφονται και όλα όσα δε γράφονται, για την αγορά ICT την εβδομάδα που μας πέρασε!

Αυτά για σήμερα. Καλή εβδομάδα και…stay tuned, τα καλύτερα έρχονται!