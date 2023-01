Η IBM λανσάρει νέο τρόπο συνεργασίας μέσω του IBM Partner Plus

Η IBM πρόσφατα ανακοίνωσε το πρόγραμμα IBM Partner Plus επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζεται με τους εμπορικούς της εταίρους (Business Partners) και παρέχοντας απαράμιλλη πρόσβαση σε πόρους της ΙΒΜ, κίνητρα (incentives) καθώς και εξατομικευμένη υποστήριξη, ώστε οι συνεργάτες της IBM να εμβαθύνουν στην τεχνογνωσία τους και να επιταχύνουν το χρόνο απόκρισής τους στην αγορά.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη νέων και υφιστάμενων συνεργατών – συμπεριλαμβανομένων μεταπωλητών, hyperscalers, παρόχων τεχνολογίας, ανεξάρτητων προμηθευτών λογισμικού (ISVs) και system integrators – θέτοντάς τους στο κέντρο ελέγχου της εν δυνάμει κερδοφορίας τους. Το IBM Partner Plus αποτελεί καίριο κομμάτι της εταιρικής στρατηγικής της IBM σε ότι αφορά το Υβριδικό Cloud (Hybrid Cloud) και την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και στόχο έχει να ενισχύσει τους συνεργάτες της εταιρείας, ώστε να βοηθήσουν τους πελάτες τους να εκσυγχρονίσουν, αυτοματοποιήσουν και να προστατεύσουν την επιχείρησή τους.

Το πρόγραμμα IBM Partner Plus προσφέρει στους συνεργάτες μια διαφανή, απλή και σύγχρονη εμπειρία. Αυξάνοντας την τεχνογνωσία τους και επιδεικνύοντας επιτυχία στις πωλήσεις, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μπορούν να προοδεύσουν σε τρείς βαθμίδες (tiers) – Silver, Gold και Platinum – κάθε μία από τις οποίες απελευθερώνει συγκεκριμένα οικονομικά οφέλη, υποστήριξη στη στρατηγική go to market και εκπαίδευση. Στο νέο πρόγραμμα, η απόκτηση “badges” θα αποτελεί το νέο πρότυπο μέτρησης δεξιοτήτων των συνεργατών και αντίστοιχα, οι πιστοποιημένες λύσεις θα επιβεβαιώνουν την τεχνογνωσία τους. Η βελτιωμένη έκδοση του IBM Partner Portal (IPP) ενοποιεί και καταγράφει όλη την εξειδίκευση, τα έσοδα και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες σε παγκοσμια κλίμακα, προσφέροντας μια σαφή εικόνα στο κάθε συνεργάτη ως προς την εξέλιξή τους.

«Το IBM Partner Plus εισάγει ένα νέο τρόπο παροχής αξίας σε νέους και υπάρχοντες συνεργάτες, βοηθώντας τους να αποκτήσουν δεξιότητες, να αναπτυχθούν πιο γρήγορα και να κερδίζουν περισσότερα», δήλωσε η Kate Woolley, Επικεφαλής του τομέα Οικοσυστήματος της IBM. «Έχουμε ακούσει από τους συνεργάτες μας πως επιζητούν μια απλουστευμένη εμπειρία που να τους βοηθά να επιτύχουν μαζί με τους πελάτες τους. Είμαι βέβαιη ότι αυτές οι αλλαγές και η συνεχής επένδυσή μας στο οικοσύστημά μας, θα κάνουν την IBM το συνεργάτη της επιλογής τους σε όλη την αγορά καθώς μαζί μπορούμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη, σε ότι αφορά τους συνεργάτες, τους πελάτες και την IBM».

Το πρόγραμμα IBM Partner Plus είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας της εταιρείας να θέσει τους συνεργάτες στο επίκεντρο της στρατηγικής της IBM και να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης, ώστε να βοηθήσει στην αξιοποίηση των ευκαιριών της αγοράς υβριδικού cloud και τεχνητής νοημοσύνης, ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Η IBM έχει επενδύσει στην αναβάθμιση του ρόλου των συνεργατών και στην επιτάχυνση των πωλήσεων που οι ίδιοι αναπτύσσουν, δίνοντας τη δυνατότητα στο οικοσύστημα να γίνει η προτιμητέα επιλογή «route to market», προσφέροντας στους πελάτες ένα βέλτιστο συνδυασμό τεχνολογίας, υπηρεσιών και συμβουλευτικής τεχνογνωσίας. Για να προωθήσει τη συνεχή ανάπτυξη, η IBM θα αυξήσει την ικανότητά της να υποστηρίζει τους συνεργάτες, διπλασιάζοντας τον αριθμό των ειδικών σε τεχνικά και προϊοντικά θέματα για συνεργάτες, ώστε να τους βοηθήσει να αναζητήσουν και να κερδίσουν επιπρόσθετους πελάτες.

Ανταγωνιστικά κίνητρα

Οι συνεργάτες μπορούν να αναπτυχθούν σε βαθμίδες (tiers) ώστε να απελευθερώσουν οφέλη και προγράμματα demand generation που θα μπορούσαν να τους προσφέρουν έως και τριπλάσια συνολική επένδυση από την IBM. Το IBM Partner Portal παρέχει στους συνεργάτες παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των κινήτρων-incentives που τους αφορούν, προβλεψιμότητα ως προς τα πιθανά κέρδη και επιπλέον, περιλαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο deal share engine που τους βοηθά στην ανακάλυψη αξιόλογων ευκαιριών (leads). Αυτό έχει βελτιώσει την καταγραφή ευκαιριών και έχει παρουσιάσει στους συνεργάτες περισσότερες από 7.000 πιθανές ευκαιρίες, αξίας άνω του μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων, παγκοσμίως.* Οι επενδύσεις της IBM στις προωθητικές ενέργειες co – marketing και στην υποστήριξη πωλήσεων (co-sell) με τους συνεργάτες, μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην προώθηση λύσεων στην αγορά και στη δημιουργία ζήτησης.

Εσωτερική πρόσβαση

Το IBM Partner Plus ακολουθεί την επιτυχημένη ανακοίνωση Οκτωβρίου για badging and selling enablement η οποία οδήγησε σε περισσότερες από 15.000 εγγραφές συνεργατών σε badges πωλήσεων και τεχνολογίας. Η παροχή χωρίς κόστος στους συνεργάτες πόρων εκπαίδευσης, enablement και πωλήσεων, που διατίθενται στους εργαζόμενους της IBM, μπορεί να τους βοηθήσει καλύτερα στην απόκτηση των απαραίτητων εφοδίων ώστε να επιτύχουν μαζί με τους πελάτες τους . Επιπλέον, η πρόσβαση στα εργαλεία της IBM για τις πωλήσεις, μπορεί να τους βοηθήσει στο να δημιουργήσουν ανταγωνιστικές προσφορές για τους πελάτες τους, με εύκολο και κατανοητό τρόπο.

Οι συνεργάτες μπορούν επίσης να παρακολουθούν τα τριμηνιαία Sales Kickoffs της IBM μαζί με τους εκπροσώπους πωλήσεων της εταιρείας και να συμμετέχουν σε ζωντανές εκπαιδευτικές συνεδρίες και άλλες εκδηλώσεις τεχνολογικής εξιδείκευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, την αύξηση της εξιδείκευσης και τη συνεργασία με τεχνικούς εμπειρογνώμονες. Για τους νέους συνεργάτες, η IBM εγκαινιάζει το πρόγραμμα IBM New Partner Accelerator, το οποίο παρέχει εκπαίδευση, κατάρτιση και άλλα προνόμια κατά τους πρώτους έξι μήνες συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, ώστε να επιταχύνουν την πορεία τους προς την κερδοφορία.

Ενισχυμένη υποστήριξη και οφέλη

Οι συνεργάτες μπορούν να αναπτύσσουν δεξιότητες, λύσεις και τεχνογνωσία πωλήσεων με τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ασφάλεια και το cloud σε μια ανοικτή πλατφόρμα υβριδικού cloud, αξιοποιώντας τεχνικούς εμπειρογνώμονες της IBM. Η IBM θα βοηθήσει επίσης τους συνεργάτες στην ανάπτυξη minimal viable products, proofs of concept και custom demos ώστε να κερδίσουν πελάτες και να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους. Επιπλέον, καθώς οι εμπορικοί συνεργάτες αναπτύσσονται με την IBM, μπορούν να απελευθερώνουν επιπρόσθετα οφέλη που έχουν σχεδιαστεί ώστε να επεκτείνουν τις δυνατότητές τους και να προσεγγίσουν νέους πελάτες.

Το PartnerWorld, από τις 4 Ιανουαρίου 2023, έχει μεταβεί στη νέα εμπειρία του IBM Partner Plus ενώ το νέο πρόγραμμα κινήτρων (incentives) θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2023. Τα εγγεγραμμένα μέλη του PartnerWorld θα διατηρήσουν την τρέχουσα βαθμίδα τους μέχρι την 1η Ιουλίου 2023 και θα μπορούν να μεταβούν στο νέο σύστημα διαβάθμισης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εφόσον πληρούν τα κριτήρια.