Οι Dell PowerEdge servers επόμενης γενιάς προσφέρουν προηγμένες επιδόσεις και ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό

Η Dell Technologies επεκτείνει την κορυφαία εμπορικά σειρά1 Dell PowerEdge με επιπλέον 13 νέα μοντέλα επόμενης γενιάς servers, σχεδιασμένους για κορυφαίες επιδόσεις computing, επιταχύνοντας την απόδοση και αξιοπιστία στο σύγχρονο Data Center, στο public cloud και στο edge.

Οι νέοι rack, tower και multi-node PowerEdge servers, με επεξεργαστές Intel Xeon Scalable 4ης γενιάς, έρχονται με αναβαθμισμένο system management software καθώς και καινοτόμα χαρακτηριστικά, όπως η νέα σχεδίαση Smart Flow, που αναβαθμίζουν την ενεργειακή απόδοση και μειώνουν το κόστος χρήσης τους.

«Οι πελάτες απευθύνονται στην Dell για servers που είναι εύκολοι στη διαχείριση αλλά ταυτόχρονα εξελιγμένοι και αποτελεσματικοί με προηγμένες δυνατότητες για να υποστηρίξουν τους κρίσιμους φόρτους εργασίας τους», δήλωσε ο Jeff Boudreau, πρόεδρος και γενικός διευθυντής, Infrastructure Solutions Group, Dell Technologies.

«Οι Dell PowerEdge servers επόμενης γενιάς προσφέρουν απαράμιλλη καινοτομία που ανεβάζει τον πήχη στην ενεργειακή απόδοση, τις επιδόσεις και την αξιοπιστία, ενώ απλοποιεί τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες μπορούν να εφαρμόσουν πολιτική Zero Trust για μεγαλύτερη ασφάλεια σε όλα τα ΙΤ περιβάλλοντά τους».

Οι νέοι Dell PowerEdge servers έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες μιας σειράς απαιτητικών φόρτων εργασίας (workloads ), από τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση δεδομένων έως μεγάλης κλίμακας βάσεις δεδομένων. Η διευρυμένη σειρά που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2022, περιλαμβάνει μοντέλα όπως η σειρά PowerEdge XE servers με GPU NVIDIA H100 Tensor Core και σουίτα λογισμικού NVIDIA AI Enterprise, δημιουργώντας μια full stack πλατφόρμα AI, ενσωματώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης.

Νέοι servers για παρόχους υπηρεσιών cloud

Οι νέοι Dell PowerEdge HS5610 και HS5620 προσφέρουν αναβαθμισμένες δυνατότητες στους παρόχους υπηρεσιών cloud συνιστώντας την υπολογιστική βάση για μεγάλης κλίμακας Data Centers. Διαθέσιμοι σε μορφή 1U και 2U, οι νέοι αυτοί two-socket servers έρχονται με δυνατότητες serviceable cold aisle και είναι διαθέσιμοι με το Dell Open Server Manager, μια λύση διαχείρισης συστημάτων που βασίζεται στο OpenBMC για την απλοποίηση της διαχείρισης εξοπλισμού από διαφορετικούς κατασκευαστές.

Μεγαλύτερη απόδοση και απλούστερη διαχείριση

Οι PowerEdge servers επόμενης γενιάς χαρακτηρίζονται από βελτιωμένη απόδοση. Το χαρακτηριστικότερο μοντέλο της σειράς, ο Dell PowerEdge R760, για παράδειγμα, παρέχει έως και 2,9 φορές βελτιωμένες επιδόσεις για εφαρμογές που ενσωματώνουν AI για διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων, βασισμένος σε επεξεργαστές Intel Xeon Scalable 4ης γενιάς με Intel Deep Learning Boost και Intel Advanced Matrix Extensions.2 Ο PowerEdge R760 μπορεί επίσης να υποστηρίξει έως και 20% αύξηση στον αριθμό των χρηστών VDI3 και πάνω από 50% περισσότερους χρήστες SAP Sales & Distribution σε έναν server, σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά4. Τα συστήματα PowerEdge μπορούν να παραγγελθούν με μονάδες επεξεργασίας data NVIDIA Bluefield 2 σκοπεύοντας στην περαιτέρω αύξηση των επιδόσεων, για απαιτητικούς φόρτους εργασίας ενισχύοντας περαιτέρω την ενεργειακή απόδοση σε on premise, private, hybrid και multi-cloud υλοποιήσεις.

Οι αναβαθμίσεις του λογισμικού monitoring της Dell υλοποιούν νέες υπηρεσίες καθιστώντας τη διαχείριση των server ακόμα πιο εύκολη:

Dell CloudIQ – Η συγκεκριμένη, cloud-based, SaaS εφαρμογή συνδυάζει προληπτική παρακολούθηση, μηχανική εκμάθηση και προγνωστική ανάλυση στοιχείων, ενώ προσφέρει μια συνολική εικόνα των servers όπου κι αν βρίσκονται. Έχουν γίνει βελτιώσεις όσο αφορά στην πρόβλεψη της απόδοσης του server, σε λειτουργίες συντήρησης και σε νέες μορφές οπτικοποίησης των λειτουργιών virtualization.

– Η συγκεκριμένη, cloud-based, SaaS εφαρμογή συνδυάζει προληπτική παρακολούθηση, μηχανική εκμάθηση και προγνωστική ανάλυση στοιχείων, ενώ προσφέρει μια συνολική εικόνα των servers όπου κι αν βρίσκονται. Έχουν γίνει βελτιώσεις όσο αφορά στην πρόβλεψη της απόδοσης του server, σε λειτουργίες συντήρησης και σε νέες μορφές οπτικοποίησης των λειτουργιών virtualization. Dell ProDeploy Services – Η υπηρεσία Dell ProDeploy Factory Configuration φροντίζει ώστε οι PowerEdge servers να είναι έτοιμοι για εγκατάσταση και εκ των προτέρων διαμορφωμένοι με το λειτουργικό σύστημα που προτιμά ο πελάτης καθώς και τον hypervisor και τις ρυθμίσεις για RAID, BIOS και iDRAC. Η υπηρεσία Dell ProDeploy Rack Integration παρέχει και εγκαθιστά έτοιμους για ένταξη στην παραγωγή PowerEdge servers και είναι ιδανική για επιχειρήσεις που επεκτείνουν τα κέντρα δεδομένων τους ή εκσυγχρονίζουν τον εξοπλισμό IT.

– Η υπηρεσία φροντίζει ώστε οι PowerEdge servers να είναι έτοιμοι για εγκατάσταση και εκ των προτέρων διαμορφωμένοι με το λειτουργικό σύστημα που προτιμά ο πελάτης καθώς και τον hypervisor και τις ρυθμίσεις για RAID, BIOS και iDRAC. Η υπηρεσία παρέχει και εγκαθιστά έτοιμους για ένταξη στην παραγωγή PowerEdge servers και είναι ιδανική για επιχειρήσεις που επεκτείνουν τα κέντρα δεδομένων τους ή εκσυγχρονίζουν τον εξοπλισμό IT. Dell iDRAC9 – Ως απάντηση στις απαιτήσεις για servers με αυξημένη αυτοματοποίηση και ευφυΐα, το Dell Remote Access Controller (iDRAC) διευκολύνει την ανάπτυξη και τη διάγνωση των συστημάτων της Dell, διαθέτοντας ενισχυμένες δυνατότητες όπως Certificate Expiry Notice, Telemetry for Dell Consoles και παρακολούθηση GPU.

«Οι βελτιώσεις στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται για εξαιρετικά απαιτητικές εφαρμογές όπως αυτές που στοχεύουν στη μελέτη της γονιδιωματικής αλληλουχίας καθώς και νέες εργαστηριακές μέθοδοι που δημιουργούν και διαχειρίζονται αυξημένο όγκο δεδομένων, οδηγούν σε ροές δεδομένων που θα συνεχίσουν να πολλαπλασιάζονται μελλοντικά. Για να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα μας για συνεχή καινοτομία, χρειάζεται να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα γρήγορα και αποτελεσματικά», δήλωσε ο Δρ. Pete Clapham, Informatics Support Group Leader στο Ινστιτούτο Wellcome Sanger. «Οι Dell PowerEdge servers είναι καλοσχεδιασμένοι, διαθέτουν ενσωματωμένη ασφάλεια και προσφέρουν την απόδοση που μας επιτρέπει να επιταχύνουμε την επιστημονική έρευνα και να φέρουμε την καινοτομία στον κόσμο πιο γρήγορα».

Σχεδιασμένοι για βιωσιμότητα

Οι Dell PowerEdge servers έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τη βιωσιμότητα, προσφέροντας τριπλάσια βελτίωση των επιδόσεων, σε σύγκριση πχ. με τους PowerEdge 14ης γενιάς. Η ισχυρή τεχνολογική τους βάση προσφέρει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, με συνέπεια μικρότερος αριθμός συστημάτων να μπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερα workloads οδηγώντας συνεπώς σε μικρότερες απαιτήσεις φυσικού χώρου και ενέργειας (τόσο για τροφοδοσία όσο και για ψύξη).

Βασικά χαρακτηριστικά:

Σχεδίαση Dell Smart Flow – Ένα νέο χαρακτηριστικό της σουίτας Dell Smart Cooling αυξάνει τη ροή αέρα εντός του συστήματος και μειώνει την ισχύ του ανεμιστήρα έως και 52% σε σύγκριση με servers προηγούμενης γενιάς6. Η σχεδίαση Smart Flow επιτρέπει μεγαλύτερη απόδοση του server με λιγότερη απαιτούμενη ενέργεια για την ψύξη των συστημάτων για περισσότερο αποδοτικά Data Center.

– Ένα νέο χαρακτηριστικό της σουίτας Dell Smart Cooling αυξάνει τη ροή αέρα εντός του συστήματος και μειώνει την ισχύ του ανεμιστήρα έως και 52% σε σύγκριση με servers προηγούμενης γενιάς6. Η σχεδίαση Smart Flow επιτρέπει μεγαλύτερη απόδοση του server με λιγότερη απαιτούμενη ενέργεια για την ψύξη των συστημάτων για περισσότερο αποδοτικά Data Center. Λογισμικό Dell OpenManage Enterprise – Power Manager 0 – Οι χρήστες των συστημάτων μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις λειτουργίες κατανάλωσης ενέργειας για τροφοδοσία και ψύξη, να παρακολουθούν τις εκπομπές άνθρακα και να ορίζουν ταχύτερα ανώτατα όρια ισχύος, περιορίζοντας εν τέλει τη συνολική χρήση ενέργειας. Με το βελτιωμένο αυτό εργαλείο, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν συνολικά τις ενεργειακές ανάγκες ενός server, των virtual machine που εξυπηρετεί και της συνολικής εγκατάστασης της οποίας αποτελεί συστατικό στοιχείο. Ακόμη, να εντοπίζουν έγκαιρα διαρροές στις περιπτώσεις χρήσης συστημάτων με υγρή ψύξη κ.ο.κ.

– Οι χρήστες των συστημάτων μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις λειτουργίες κατανάλωσης ενέργειας για τροφοδοσία και ψύξη, να παρακολουθούν τις εκπομπές άνθρακα και να ορίζουν ταχύτερα ανώτατα όρια ισχύος, περιορίζοντας εν τέλει τη συνολική χρήση ενέργειας. Με το βελτιωμένο αυτό εργαλείο, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν συνολικά τις ενεργειακές ανάγκες ενός server, των virtual machine που εξυπηρετεί και της συνολικής εγκατάστασης της οποίας αποτελεί συστατικό στοιχείο. Ακόμη, να εντοπίζουν έγκαιρα διαρροές στις περιπτώσεις χρήσης συστημάτων με υγρή ψύξη κ.ο.κ. Electronic Product Environmental Assessment (EPEAT) — Τέσσερις Dell PowerEdge servers επόμενης γενιάς θα διατίθενται με τη διάκριση EPEAT silver και 46 συστήματα θα λάβουν τη διάκριση EPEAT bronze. Το σήμα EPEAT αποτελεί μια κορυφαία παγκόσμια διάκριση, για προϊόντα και υπηρεσίες από τον τομέα της τεχνολογίας, που θεωρούνται ως υπεύθυνη επιλογή αγοράς με γνώμονα τη φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία τους.

«Είναι επιτακτικό να επιταχύνουμε συνεχώς την απόδοση των σημερινών σύγχρονων κέντρων δεδομένων προκειμένου να αντιμετωπίσουν πολύπλοκους φόρτους εργασίας, όπως AI, ML και VDI», δήλωσε ο Kuba Stolarski, research vice president, IDC Enterprise Infrastructure Practice. «Καθώς οι εργαζόμενοι στα data center προσπαθούν να ισορροπήσουν τις απαιτήσεις των παραπάνω ιδιαίτερα απαιτητικών σε πόρους, φόρτων εργασίας, χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη τους στόχους για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια. Με τη νέα σχεδίαση Smart Flow, σε συνδυασμό με τις βελτιώσεις στο λογισμικό ελέγχου της κατανάλωσης και της ψύξης, η Dell προσφέρει στους οργανισμούς με τους νεότερης γενιάς servers της, σημαντικές βελτιώσεις στην αποτελεσματική λειτουργία παράλληλα με οφέλη από τις βελτιωμένες επιδόσεις τους.”

Αξιοπιστία και ασφάλεια στο επίκεντρο

Οι PowerEdge servers επόμενης γενιάς βοηθούν στην επιτάχυνση της υιοθέτησης της αρχής Zero Trust στο εσωτερικό IT περιβάλλον των οργανισμών επαληθεύοντας συνεχώς τα δικαιώματα και τις πιστοποιήσεις πρόσβασης, θεωρώντας κάθε χρήστη και συσκευή ως πιθανή απειλή. Σε επίπεδο hardware, η τεχνολογία root of trust, με χαρακτηριστικά όπως το Dell Secured Component Verification (SCV), βοηθoύν στην επαλήθευση της ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας από τον αρχικό σχεδιασμό έως την παράδοση. Επιπλέον, ο έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων και το ενσωματωμένο iDRAC επαληθεύουν τους χρήστες πριν τους επιτραπεί η πρόσβαση. Η ασφαλής εφοδιαστική αλυσίδα επιτρέπει επίσης στους πελάτες να βελτιώσουν την προσέγγιση Zero Trust που ακολουθούν. Η Dell SCV προσφέρει κρυπτογραφική επαλήθευση εξαρτημάτων, επεκτείνοντας την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας έως τις εγκαταστάσεις του πελάτη.

«Οι επεξεργαστές Intel Xeon Scalable 4ης γενιάς έχουν τους περισσότερους ενσωματωμένους επιταχυντές από οποιαδήποτε CPU στην αγορά για να βοηθήσουν στη μεγιστοποίηση της απόδοσης απαιτητικών σε πόρους εφαρμογών, ειδικά εκείνων που υποστηρίζονται από AI», δήλωσε η Lisa Spelman, Corporate Vice President και General Manager, Intel Xeon Products. «Με την πιο πρόσφατη γενιά Dell PowerEdge servers η Intel και η Dell συνεχίζουν την στενή και ισχυρή τους συνεργασία προσφέροντας καινοτομία που δημιουργεί πραγματική επιχειρηματική αξία, ενώ ενσωματώνουν κορυφαία επεκτασιμότητα και ασφάλεια που απαιτούν οι πελάτες μας».