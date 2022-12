Ανοικτό οικοσύστημα ταλέντων για την αντιμετώπιση της έλλειψης ειδικών στις ΤΠΕ

Η έλλειψη ειδικών στις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα του κλάδου. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε και πρόσφατη έρευνα της Deloitte, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και που παρουσιάστηκε στο digital economy forum 2022. Τι αναφέρεται σε αυτήν; Ότι την περίοδο 2023 – 2030, η ζήτηση σε ειδικούς ΤΠΕ θα υπολείπεται ετησίως κατά 7.000 έως 7.500.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα πως, το 2030, οι ειδικοί στις ΤΠΕ θα ανέλθουν σε περίπου 280 – 300 χιλ. (από 160 χιλ. σήμερα). Βάσει των εκτιμήσεων για την εξέλιξη της προσφοράς αποφοίτων από το 2023 έως το 2030, η διαθέσιμη προσφορά αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 8 – 8,5 χιλ. κάθε χρόνο, ενώ η εκτίμηση της επιπλέον ζήτησης -που αναμένεται να μην καλύπτεται από τη διαθέσιμη προσφορά- ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 7 – 7,5 χιλ. ετησίως για την περίοδο 2023 – 2030.

Σε αυτό το πλαίσιο, ολοένα και περισσότεροι τεχνολογικοί κολοσσοί παρουσιάζουν τις δικές τους πρωτοβουλίες, έχοντας ως στόχο το «κλείσιμο» του προαναφερθέντος χάσματος και την ανάδειξη -και ενίσχυση- περισσότερων ταλέντων στην πληροφορική. Για παράδειγμα, στις αρχές Δεκεμβρίου, η Huawei πραγματοποίησε το 2ο European Talent Summit στην Αθήνα. Εκεί, γιόρτασε και τα επιτεύγματα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καλλιέργειας ταλέντων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.

Με θέμα «Δημιουργώντας μαζί ένα βιώσιμο μέλλον για ευρωπαϊκά ταλέντα», η εκδήλωση συγκέντρωσε 80 εξαιρετικούς φοιτητές και 100 εκπροσώπους από κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, τη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό κόσμο από όλη την Ευρώπη. Στόχος; Η κατάθεση προτάσεων σε σχέση με την έλλειψη επαγγελματιών στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και η δημιουργία ενός ανοιχτού και βιώσιμου οικοσυστήματος ταλέντων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Θεόδωρος Οικονομίδης, φοιτητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διακρίθηκε ανάμεσα στην υπόλοιπη ελληνική αποστολή με τη συμμετοχή του στο πάνελ «Students for a better world. How can we make a change with technology?» Η Αναστασία Βατζέλη, φοιτήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου, βραβεύτηκε με ένα από τα πέντε top seeds individual awards από όλους τους συμμετέχοντες φοιτητές, από τις 20+ ευρωπαϊκές χώρες, καθώς κατείχε έναν από τους υψηλότερους βαθμούς στα exams που πραγματοποιούνται μέσα στο seeds. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης βραβεύτηκαν ως Outstanding ICT Academy.

Αξίζει να σημειωθεί πως, όσον αφορά στη δημιουργία οικοσυστήματος «ταλέντων», η εταιρεία υποστηρίζει την ανάπτυξη του μέσω μιας σειράς προγραμμάτων. Η Huawei έχει θέσει σε λειτουργία, μέχρι στιγμής, περισσότερες από 200 Ακαδημίες ΤΠΕ στην Ευρώπη, με επίκεντρο τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις. Οι ακαδημίες αυτές έχουν πιστοποιήσει σχεδόν 16.000 Ευρωπαίους φοιτητές, ενώ παρουσίασε και το πρόγραμμα Seeds for the Future στην Ευρώπη το 2011 και εκπαίδευσε πάνω από 3.500 μαθητές. Σημειώνεται πως, παράλληλα με τη Σύνοδο, διοργανώθηκε και ένα διήμερο εργαστήριο για τον διαγωνισμό Tech4Good, με συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη.

Άλλωστε, στις 9 Δεκεμβρίου, ο Διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ – πρώην ΟΑΕΔ), Σπύρος Πρωτοψάλτης, και ο CEO Balkan Region Huawei, Ren Fujun, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με στόχο -μεταξύ άλλων- τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ γνώσεων και δεξιοτήτων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), την προσφορά κατάρτισης και εκπαιδευτικών λύσεων, τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος ταλέμντων, την προώθηση της εκπαίδευσης των άνεργων γυναικών στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων, αλλά και την υποστήριξη των προσπαθειών εκσυγχρονισμού των ΤΠΕ στην ίδια την ΔΥΠΑ.

Συμπερασματικά, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που δημοσιεύθηκε από την Huawei, η Ευρώπη πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για να καλύψει το χάσμα στις ψηφιακές δεξιότητες, εκμεταλλευόμενη και το λεγόμενο «age diversity» που εντοπίζεται στους χώρους εργασίας. Αυτό μπορεί να υποστηριχθεί από την αναβάθμιση της ψηφιοποίησης των εταιρειών, «καθώς οι πιο ψηφιοποιημένες εταιρείες παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα ανταλλαγής γνώσεων».

Στη στρατηγική της για την αυτοματοποίηση και την παραγωγικότητα, η Ευρώπη πρέπει να έχει υπόψη της τη στάση των ανθρώπων απέναντι στην προηγμένη τεχνολογία, όπως τα ρομπότ, που διαφέρει ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και την περιοχή. Σύμφωνα με την εταιρεία, θα πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα αυτές τις διαφορές, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αποκομίζουμε οφέλη από την ψηφιοποίηση, ιδιαίτερα όσον αφορά στην παραγωγικότητα και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων.

Κείμενο: Θανάσης Λασκούδης, Χρήστος Κοτσακάς