Αποτελέσματα της 53ης συνεδρίασης της ολομέλειας του BEREC

To Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC) πραγματοποίησε στις 8 και 9 Δεκεμβρίου στην Πράγα, την 53η Συνεδρίαση της Ολομέλειάς του, υπό την προεδρία της Annemarie Sipkes (ACM, Ολλανδία), η οποία ευχαρίστησε τα μέλη για την επιτυχημένη και παραγωγική συνεργασία κατά τη διάρκεια του έτους και παρέδωσε την προεδρία για το 2023 στον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ, Καθ. Κ. Μασσέλο.

Ο κ. Μασσέλος παρουσίασε το πρόγραμμα δράσεων για το επόμενο έτος, υπογραμμίζοντας ότι το Σώμα θα συνεχίσει να παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις στις ψηφιακές αγορές, εντοπίζοντας ανάγκες ρυθμιστικής παρέμβασης και έχοντας ως κεντρικό στόχο την επιδίωξη της πλήρους συνδεσιμότητας για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Στην Ολομέλεια, εξετάστηκαν επίσης τα ακόλουθα θέματα:

Κείμενο γνώμης που εξέδωσε το BEREC για τη Ρύθμιση Ανοικτού Διαδικτύου (Open Internet Regulation, OIR), στο οποίο εκφράζεται η πεποίθηση ότι η εν λόγω ρύθμιση διασφαλίζει τα δικαιώματα των χρηστών και εγγυάται ότι το Διαδίκτυο θα συνεχίσει να λειτουργεί ως χώρος καινοτομίας.

Έκθεση για το οικοσύστημα του Διαδικτύου, η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα ευρείας ανάλυσης της εμπειρίας των χρηστών, εστίασε στη διάδραση των στοιχείων εντός του οικοσυστήματος και επιχείρησε να ανιχνεύσει τρόπους με τους οποίους η διάδραση αυτή επιδρά στις ρυθμιστικές παρεμβάσεις.

Δημόσιες Διαβουλεύσεις για εκθέσεις του BEREC με αντικείμενο τη ρυθμιστική διαχείριση των υπηρεσιών που παρέχονται σε εταιρικούς πελάτες, τη διαλειτουργικότητα των ανεξάρτητων από αριθμούς υπηρεσιών διαπροσωπικής επικοινωνίας (Number-independent interpersonal communication services, NI-ICS), τις προκλήσεις και τα οφέλη αξιοποίησης λύσεων τεχνητής νοημοσύνης στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο και την ανάλυση του ανταγωνισμού παρόχων δικτύων πρόσβασης επόμενης γενιάς (Next Generation Access, NGA) που δραστηριοποιούνται στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

Έκδοση επικαιροποιημένου κειμένου οδηγιών για τη λιανική διάθεση υπηρεσιών περιαγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες, περιλαμβανομένων των σχετικών κειμένων που είναι δημόσια διαθέσιμα, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του BEREC