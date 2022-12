Weekly Telecom: The New Digital Real(i)ty!

H είδηση της εβδομάδας ήταν σαφώς τα εγκαίνια του νέου data center της Lamda Hellix, εφεξής Digital Realty, που διευρύνει το δρόμο για τη νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα της χώρας σε Highway!!!

Σε συνδυασμό με την παρουσία της Digital Realty στην Κρήτη, όπου αναπτύσσει νέο data center στο Ηράκλειο, τα ATH-3 και ATH-4 και το άρτι ανακοινωθέν ATH-5 αποτελούν μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της Digital Realty για ενίσχυση της παρουσίας της στην περιοχή της Μεσογείου, με την Ελλάδα βασική στρατηγική πύλη προς την Ανατολική Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική. Και κάτι μου λέει ότι δεν είμαστε καν στη μέση της διαδρομής…

Το συνέδριο InfoCom World έχει ανέβει στο You Tube. Μπορείτε να δείτε και να ακούσετε την ολομέλεια, την επιστημονική ενότητα, το CEO Summit και την ενότητα για το Cloud & τα Data Centers Summit.

Επίσης, πηγαίνοντας στη σελίδα του προγράμματος μπορείτε να δείτε ξεχωριστά κάθε ομιλητή κάνοντας κλικ δίπλα στο όνομά του.

Έτσι, θα μπορέσετε να (ξανα)δείτε ομιλίες που μας ζητήσατε όπως αυτή του Γιώργου Ψυρρή (Grid Telecom) «Creating a new open access node in Med region» ή του Πέτρου Μαυροειδή (PCCW) «From Telco to Techco». Αυτή την εβδομάδα θα λάβετε και το απολογιστικό με μνεία σε όλους τους ομιλητές.

Κατά τα άλλα πυκνώνουν οι διαφημίσεις για τη Χριστουγεννιάτικη αγορά, τα δέντρα έχουν ανάψει στις πλατείες και τα σπίτια, οι βιτρίνες και τα μπαλκόνια έχουν στολιστεί γιορτινά και όλοι περιμένουν τον 13 μισθό.

Σε καλό (& στολισμένο) δρόμο είμαστε για να γεμίσουν τα ταμεία! Η Εθνική Τράπεζα με έρευνά της αναμένει αύξηση των πωλήσεων +27% σε σχέση με το 2019 και τα νούμερα θα αγγίξουν τις επιδόσεις του 2021.

Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να θυμάστε ότι ο Αι Βασίλης δεν έρχεται από την καμινάδα, αλλά από την καρδιά. Τα Χριστούγεννα δεν είναι εποχή. Είναι συναίσθημα!

Για το 2023 τι να σας πω; Έτος εκλογών θα είναι και ελπίζω να μην ενσκήψει βαρύς χειμώνας στην τσέπη των καταναλωτών, για να κινηθεί η αγορά. Πως λέμε “πάει ο παλιός ο χρόνος ας γιορτάσουμε με ευχές, ήρθε ο νέος με τα δώρα, παροχές και εκλογές”…

Όσον αφορά το Β2Β λίγο με τα έργα, με τις επενδύσεις από το εξωτερικό και τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τις ιδιωτικές επενδύσεις στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, η αγορά αναμένεται να κινηθεί σε καλά επίπεδα και διψήφιους αριθμούς ανάπτυξης.

Εδώ, στο πρόσφατο ταξίδι μου στην Κύπρο, όλοι με ρωτούσαν πως μπορούν να έρθουν να επενδύσουν στο B2B στην Ελλάδα. Βρε, μπας και γίναμε El Dorado και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι; Αν μάλιστα αρχές του 2023 ανακτήσουμε και την επενδυτική βαθμίδα, τότε ποιος τη χάρη μας…

Κάντε click και διαβάστε στο Weekly Telecom όλα όσα γράφονται και όλα όσα δε γράφονται, για την αγορά ICT την εβδομάδα που μας πέρασε.

Αυτά για την ώρα. Stay tuned, τα καλύτερα έρχονται!