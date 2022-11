119 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την αναβάθμιση των Ερευνητικών Κέντρων

Νέες προγραμματικές συμβάσεις ύψους 119 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση 6 Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, υπέγραψαν το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και το Υπουργείο Οικονομικών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Τις συμβάσεις υπέγραψαν ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταΐκούρας και ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Christian Kettel Thomsen. Στην τελετή υπογραφής παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Ιωάννης Τσακίρης, ο Head of Investment Team for Greece and Cyprus της ΕΤΕπ, κ. Ιωάννης Καλτσάς και εκπρόσωποι των Ερευνητικών Κέντρων.

Οι προγραμματικές συμβάσεις προβλέπουν την στήριξη του επενδυτικού προγράμματος με τη μορφή 25ετούς χαμηλότοκου δανείου, καλύπτοντας το 50% της επένδυσης, ενώ το υπόλοιπο ποσό για την αναβάθμιση και επέκταση των Ερευνητικών Κέντρων θα διατεθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, η συμφωνία περιλαμβάνει την υποστήριξη της κατασκευής πολλαπλών ερευνητικών υποδομών, την αναβάθμιση και επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, καθώς και την προμήθεια υπερσύγχρονου τεχνολογικού, εργαστηριακού και επιστημονικού εξοπλισμού.

Τα 6 Ερευνητικά Κέντρα που θα επωφεληθούν από την συγκεκριμένη δράση είναι τα εξής:

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)

Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «Αθηνά»

Ίδρυμα Βιοϊατρικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Παράλληλα με την αναβάθμιση των υποδομών των ανωτέρω Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΤΕπ αναμένεται να αποφέρει νέες – περισσότερες από 700 -καλά αμειβόμενες και ποιοτικές θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, 525 εκ των οποίων απευθύνονται σε ερευνητικό δυναμικό υψηλής κατάρτισης.

Το γεγονός αυτό υπολογίζεται να συνεισφέρει και στην αντιστροφή του brain drain, καθώς νέοι ταλαντούχοι Έλληνες επιστήμονες που είχαν αναζητήσει επαγγελματικές ευκαιρίες στο εξωτερικό, θα έχουν πλέον την δυνατότητα να διεξάγουν υψηλού επιπέδου έρευνα στην χώρα τους, σε υπερσύγχρονες υποδομές με προδιαγραφές αντίστοιχες με αυτές του εξωτερικού.

Η εν λόγω σύμβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και του Υπουργείου Οικονομικών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σφραγίζει την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι η ενίσχυση του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος», του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) στο παρελθόν, καθώς και η συνεισφορά για την ίδρυση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), μεταξύ άλλων δράσεων.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε τα εξής:

«Σήμερα είναι μια σπουδαία ημέρα για την Ελληνική ερευνητική κοινότητα καθώς με τις συμβάσεις που υπογράφηκαν με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτυπώνεται με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο η πρόθεση και στόχευσή μας για την αύξηση των επενδύσεων στον τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας. Αυτό αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Ελληνική Κυβέρνηση. Η σύμβαση με την ΕΤΕπ αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την δυναμική των ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων, να αναπτύξει τον χώρο έρευνας και καινοτομίας προς όφελος της ελληνικής ερευνητικής/επιστημονικής κοινότητας και να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και οικονομία. Πρόκειται για την μεγαλύτερη επένδυση που έγινε ποτέ σε ερευνητικές υποδομές στην Ελλάδα».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Ιωάννης Τσακίρης τόνισε:

«Η σημερινή ημέρα έρχεται να επισφραγίσει τις προθέσεις μας για μία μεγάλη βιώσιμη επενδυτική πρωτοβουλία στην χώρα μας, αντανακλώντας κατά αυτόν τον τρόπο το πραγματικό ενδιαφέρον της ΕΕ και της κυβέρνησής μας στους κρίσιμους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, ως προαπαιτούμενους όρους για την κοινωνική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου μας. Η Ευρωπαϊκή σφραγίδα άλλωστε πέραν της χρηματοδότησης αποτελεί και μια αξιοπιστία των projects. Είμαι βέβαιος πλέον ότι η συγκεκριμένη συμφωνία έρχεται να δώσει πλέον το πράσινο φως για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων τεχνολογικών επενδύσεων στη χώρα μας, αφού άλλωστε όπως ήδη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει καταστεί ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός και για τους ξένους επενδυτές, δημιουργώντας ένα μοναδικό παράθυρο επενδυτικών και αναπτυξιακών ευκαιριών που μπορούμε και πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο».

Ο Πρόεδρος του ΕΚΕΒΕ “Αλέξανδρος Φλέμιγκ”, κ. Γεώργιος Παναγιώτου δήλωσε:

«Η σύμβαση που υπογράφηκε σήμερα αποτελεί την μεγαλύτερη ενίσχυση που έλαβε το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικων Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμιγκ” στην 25ετή ιστορία του. Με την επένδυση αυτή θα γίνει πραγματικότητα ο στρατηγικός σχεδιασμός του Κέντρου για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου Κόμβου Βιοτεχνολογίας στη χώρα μας, με στόχο την ανάπτυξη νέων βιοϊατρικών και φαρμακευτικών προϊόντων και τεχνολογιών».

Ο Πρόεδρος του ΕΚ “Αθηνά” κ. Γιάννης Εμίρης τόνισε πώς:

«Οι νέες κτηριακές υποδομές και η αναβάθμιση των υφιστάμενων στην Αθήνα, την Πάτρα και την Ξάνθη, χάρη στη δανειακή σύμβαση που υπογράφεται σήμερα, θα δώσουν μια ιδιαίτερα σημαντική ώθηση στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, καθώς συμβάλλουν ώστε οι ερευνητές μας να συνεχίσουν να εργάζονται απρόσκοπτα, χρησιμοποιώντας προηγμένο εξοπλισμό, σε 5 σύγχρονες εγκαταστάσεις με ιδιαίτερο σεβασμό στο περιβάλλον. Το ΕΚ Αθηνά, και ειδικότερα τα υφιστάμενα και υπό ίδρυση Ινστιτούτα και Μονάδες του, θα αποκτήσουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στους στόχους αριστείας που έχουν θέσει ως προς την έρευνα στις ΤΠΕ, την διαθεματική καινοτομία, καθώς και την εκπαίδευση. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη δράση που θα καταστήσει το Κέντρο μας ακόμη πιο ανταγωνιστικό στην προσέλκυση κορυφαίων επιστημόνων όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό».

Ο Πρόεδρος του ΕΙΕ, κ. Βασίλειος Γρηγορίου επεσήμανε πως:

«Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος και υπερήφανος που η φιλόδοξη πρόταση του ΕΙΕ για τη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας, με σκοπό την ενίσχυση της έρευνάς μας στον καρκίνο και σε άλλες σοβαρές νόσους, στέφθηκε με επιτυχία και θα λάβει τη γενναία χρηματοδότηση συνολικού ύψους 30.724.708 € από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η σημαντική αυτή οικονομική ενίσχυση θα δώσει ουσιώδη ώθηση στην υλοποίηση των υψηλών ερευνητικών στόχων που έχει θέσει το ΕΙΕ τα τελευταία χρόνια, μέσω της ανάπτυξης μίας υπερσύγχρονης ερευνητικής υποδομής, μοναδικής στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων και εφάμιλλης των πλέον σύγχρονων συναφών υποδομών σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση θα συμβάλλει στην ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών του Ιδρύματος. Με την πίστη ότι η επένδυση στην έρευνα λειτουργεί ως καταλύτης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων, στο ΕΙΕ υποδεχόμαστε την εξέλιξη αυτή ως μια πραγματικά σπουδαία προοπτική για την επόμενη μέρα της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα μας».

Ο Πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, κ. Δημήτριος Τζοβάρας δήλωσε:

«Η σημερινή τελετή υπογραφής επισφραγίζει μία μεγάλης σημασίας βιώσιμη επενδυτική πρωτοβουλία, που αντανακλά το πραγματικό ενδιαφέρον της ΕΕ και της Ελληνικής Πολιτείας στους κρίσιμους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, ως προαπαιτούμενους όρους για την κοινωνική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου. Στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την έμπρακτη αναγνώριση και εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο Ερευνητικό μας Κέντρο.

Σύντομα, χάρη στην επένδυση αυτή, της επέκτασης των ερευνητικών υποδομών του Κέντρου και ενίσχυσης του επιστημονικού του εξοπλισμού, το ΕΚΕΤΑ θα μετασχηματιστεί σε ένα υπερσύγχρονο πράσινο οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, έτοιμο να παρέχει τεχνολογικές λύσεις στις εκάστοτε πολυδιάστατες προκλήσεις της εποχής μας. Η στρατηγική ανάπτυξης του Κέντρου τόσο με την κτιριακή επέκταση, από τη Λάρισα έως το ThessINTEC, όσο και με την αναβάθμιση του επιστημονικού του εξοπλισμού για να υποστηρίξει νέες τεχνολογίες αιχμής, αποσκοπεί στην προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Στην εποχή της τεχνολογικής καινοτομίας, το ΕΚΕΤΑ αξιοποιεί αυτή τη χρηματοδότηση για να συμβάλλει δυναμικά στην ισχυροποίηση του ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας με κεντρικό άξονα το όραμα της βιώσιμης ανάπτυξης».

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ κ. Νεκτάριος Ταβερναράκης τόνισε:

«Με στόχο την ενδυνάμωση του συνόλου των δραστηριοτήτων του, το ΙΤΕ προχωράει στη δημιουργία προς Κέντρου Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης (Innovation and Advanced Training Centre), διεθνούς βεληνεκούς, που θα αποτελεί πυρήνα Επιστημονικής Δραστηριότητας και Εκπαίδευσης. Η νέα αυτή πρωτοβουλία τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και προς Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας και θα λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και το Ταμείο Ανάκαμψης, που υπερβαίνει τα 56 εκατομμύρια ευρώ. Είναι δε η μεγαλύτερη που έχει προσελκύσει το Ίδρυμα στην ιστορία του και θα οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση του κτιριακού του αποθέματος. Είμαστε ενθουσιασμένοι καθώς το πρωτοποριακό αυτό εγχείρημα θα ενισχύσει τα Ινστιτούτα και προς Δομές του Ιδρύματος, σε προς προς Περιφέρειες, προς οποίες το ΙΤΕ έχει παρουσία. Συγκεκριμένα, το ΙΤΕ χρηματοδοτείται με περισσότερα από 25.6 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία προς Κόμβου Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο προς Κρήτης, 11.4 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία προς Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας Αειφόρου Ενεργειακής Μετάβασης στα Χανιά, 4.1 εκατομμύρια ευρώ για μια Καινοτόμο Εγκατάσταση Πράσινης Ενεργειακής Μετάβασης στην Πάτρα, 12.8 εκατομμύρια ευρώ για μια Υποδομή Έρευνας και Καινοτομίας στα Ιωάννινα, και 2.2 εκατομμύρια ευρώ για μια Υποδομή στο Αστεροσκοπείο του Σκίνακα, και για τη δημιουργία Εργαστηρίου Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Ρέθυμνο. Σε συνδυασμό με πρόσφατη χρηματοδότηση, που υπερβαίνει το 1.8 εκατομμύρια ευρώ, που έλαβε το ΙΤΕ από την Περιφέρεια Κρήτης για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, και τη δημιουργία δυο φωτοβολταϊκών πάρκων, διασφαλίζεται η ουσιαστική και δυναμική αναπτυξιακή πορεία του Ιδρύματος προς το μέλλον».

Ο Πρόεδρος του ΙΙΒΕΑ, κ. Λουκάς Παπαδήμος δήλωσε:

«Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) στοχεύουν στην κατανόηση του ρόλου βασικών βιολογικών μηχανισμών στην παθοφυσιολογία νοσημάτων, όπως του καρκίνου, των νευροεκφυλιστικών, λοιμωδών και καρδιαγγειακών νόσων, καθώς και στην άμεση εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας στην ανάπτυξη προηγμένων διαγνωστικών, προγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το ΙΙΒΕΑΑ συμμετέχει στην Δράση Ελλάδα 2.0, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με σκοπό την κατασκευή και εξοπλισμό δύο νέων σημαντικών ερευνητικών υποδομών:

Ένα κτήριο στο οποίο θα στεγάζεται το πρώτο και μοναδικό στην Ελλάδα Εργαστήριο Βιοασφάλειας Επιπέδου 3+ (BSL3+) για την διάγνωση, μελέτη και διαχείριση εξαιρετικά παθογόνων οργανισμών προς όφελος της Δημόσιας Υγείας,

Τη δημιουργία Εργαστηρίου Ραδιογονιδιωματικής, στο οποίο θα εφαρμόζονται τελευταίας τεχνολογίας προσεγγίσεις για την λειτουργική ενσωμάτωση γενετικών και απεικονιστικών δεδομένων με την χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι νέες υποδομές θα αποτελέσουν καταλύτη για την υλοποίηση καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων που θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των νόσων και στην παροχή στοχευμένων υπηρεσιών εξατομικευμένης ιατρικής.

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ιδίως δε στον Υφυπουργό Έρευνας και Καινοτομίας κύριο Χρίστο Δήμα, για την καθοριστική συμβολή τους στην υλοποίηση αυτού του εμβληματικού επενδυτικού έργου».