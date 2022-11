Η Black Friday 2022 έρχεται στο Skroutz

Το Skroutz, το #1 marketplace στην Ελλάδα, συγκεντρώνει όλες τις Black Friday και Cyber Monday προσφορές από χιλιάδες καταστήματα σε μία μόνο σελίδα. Φέτος, οι προσφορές της Black Friday θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου, ενώ τη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου ακολουθεί η Cyber Monday. Η σημασία δε του θεσμού της Black Friday που έχει αγαπηθεί από τους Έλληνες καταναλωτές τα τελευταία χρόνια, αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα από τον όγκο των παραγγελιών που κατά την ίδια περίοδο πέρυσι ξεπέρασε τις 650.000 στην πλατφόρμα του Skroutz.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις δύο πολυαναμενόμενες ημέρες με πολλά καταστήματα να συνηθίζουν να ξεκινούν τις εν λόγω προσφορές αρκετές ημέρες νωρίτερα ώστε να επωφεληθούν των χαμηλών τιμών οι καταναλωτές. Το Skroutz δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να παρακολουθούν τις εκπτώσεις για σχεδόν όλες τις κατηγορίες προϊόντων, όπως κινητά, laptops, tablets, τηλεοράσεις, ρούχα, παπούτσια, ρολόγια και έπιπλα, όλες συγκεντρωμένες στην ειδικά διαμορφωμένη Black Friday σελίδα του Skroutz ώστε να μη χρειάζεται να περιηγηθούν άσκοπα για να βρουν τις προσφορές που επιθυμούν.

Επιπλέον, οι καταναλωτές με τα εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα Skroutz μπορούν να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο τις προσφορές. Πιο συγκεκριμένα, με την προσθήκη στα “Αγαπημένα” των προϊόντων που επιθυμούν, μπορούν να ενημερωθούν για ενδεχόμενη πτώση τιμής αυτών ενώ με το εργαλείο εξέλιξης τιμής μπορούν να είναι σίγουροι ότι όντως εκμεταλλεύονται την καλύτερη δυνατή προσφορά.

Οι συνδρομητές του Skroutz Plus συνεχίζουν να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα και οφέλη που προσφέρει κάθε αγορά μέσω του Skroutz και κατά την περίοδο των Black Friday και Cyber Monday. Πέρα από δωρεάν μεταφορικά για αποστολές άνω των 20€, ασφάλεια αγορών Skroutz με αξιόπιστες συναλλαγές, δωρεάν επιστροφές, εγγύηση επιστροφής χρημάτων, άμεση εξυπηρέτηση πριν και μετά την παραλαβή της παραγγελίας, οι χρήστες της υπηρεσίας Skroutz Plus έχουν πρόσβαση και σε όλα τα αποκλειστικά Plus Deals του Skroutz.

Αναφορικά με τους τρόπους πληρωμής, το πρόγραμμα “Δόσεις για όλους” της Skroutz προσφέρει στους καταναλωτές διαφορετικούς και ευέλικτους τρόπους πληρωμής και τις ημέρες των μεγάλων προσφορών. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν τα προϊόντα που επιθυμούν, αξίας από 20€ έως 3.000€, και να αποπληρώσουν αργότερα τις αγορές τους, με 4 δόσεις και 0% επιτόκιο (για ποσά από 20€ έως 300€) ή με 6 έως 24 δόσεις και χαμηλό επιτόκιο (για προϊόντα αξίας 300€ έως 3.000€), χωρίς πιστωτική κάρτα. Επιπλέον για όλες τις αγορές με πιστωτική κάρτα δίνεται και η δυνατότητα πληρωμής σε έως και 3 άτοκες μηνιαίες δόσεις.