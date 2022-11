4 χρυσά βραβεία για την Κωτσόβολος στα Greek Hospitality Awards 2022

Η Κωτσόβολος, κορυφαίος προορισμός τεχνολογίας, απέσπασε 4 χρυσά βραβεία κατά τη διάρκεια της τελετή απονομής των Greek Hospitality Awards 2022. Ο πλέον καταξιωμένος θεσμός επιβράβευσης της ελληνικής φιλοξενίας πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου, με την εταιρεία να διακρίνεται για τις ολοκληρωμένες K2B – Business empowerment by Kotsovolos λύσεις που προσφέρει, μέσω της παροχής καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Η εταιρεία αναδείχθηκε χρυσή νικήτρια στις κατηγορίες “Best Hotel Supplier”, “Best Greek Hotel Technology Innovation”, “Best Hotel Entertainment & Technology Supplier”, “Best Hotel IT, Web & Telecoms Supplier”. Η διατήρηση του υψηλότερου βάθρου αποτελεί τη μεγαλύτερη επιβράβευση για την Κωτσόβολος και τους ανθρώπους της, οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό, παρέχοντας ένα σύνολο ολοκληρωμένων λύσεων με στόχο την εξέλιξη και κατ’ επέκταση την ενδυνάμωση του σύγχρονου ξενοδοχείου.

Η ψήφος εμπιστοσύνης του ξενοδόχου στην Κωτσόβολος αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η εταιρεία συνεργάστηκε τη σεζόν 2021-22 με περισσότερα από 19.000 ξενοδοχεία σε Ελλάδα και Κύπρο, μεταξύ των οποίων και κορυφαία ξενοδοχεία πέντε και τεσσάρων αστέρων και boutique hotels. H Κωτσόβολος επένδυσε και φέτος σε καινοτόμες τεχνολογίες και υπηρεσίες, προκειμένου να καλύψει πλήρως τις υψηλές απαιτήσεις τόσο των εταιρικών της πελατών όσο και των πελατών των ξενοδοχείων, εξασφαλίζοντας μία υψηλών προδιαγραφών εμπειρία διαμονής.

Ο στόχος της Κωτσόβολος να ενδυναμώνει τους ανθρώπους να ζήσουν μία Καλύτερη Ζωή μέσω της Τεχνολογίας, επιτυγχάνεται και στον χώρο του B2B μέσω του K2B – Business empowerment by Kotsovolos. Οι 4 αυτές σημαντικές διακρίσεις αποδεικνύουν πως το Κ2Β – Business empowerment by Kotsovolos είναι ο καθιερωμένος συνεργάτης του ξενοδόχου πλέον, που ενδυναμώνει την επιχείρησή του, ώστε να εξελίσσεται, να αναβαθμίζεται και να κατακτά συνέχεια το καλύτερο, μέσα από την εμπειρία, την εξειδίκευση, τις καινοτόμες τεχνολογίες και το οικοσύστημα ολοκληρωμένων υπηρεσιών που του προσφέρει.