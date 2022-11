Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1o Don’t Drop Φεστιβάλ Κυκλικής Οικονομίας Δράση 6Rχής

H ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με την έννοια της κυκλικής οικονομίας ήταν o σκοπός που επιτεύχθηκε στις εργασίες του Don’t Drop Φεστιβάλ Κυκλικής Οικονομίας «Δράση 6Rχής», που διοργάνωσε για πρώτη χρονιά το skywalker.gr.

Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2022 στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ με αρκετούς επισκέπτες, που προσήλθαν για να συναντηθούν με τους εκθέτες, να συμμετάσχουν στα workshop, να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις και να ακούσουν προτάσεις καθημερινής εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας.

Το φεστιβάλ, με ελεύθερη είσοδο για τους επισκέπτες, διεξήχθη φέτος υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με ιδιαίτερη χαρά και έντονη διάθεση για εποικοδομητικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων, στο Don’t Drop Φεστιβάλ Κυκλικής Οικονομίας «Δράση 6Rχής» συναντήθηκαν οργανισμοί και φορείς που διαχειρίζονται και υποστηρίζουν την κυκλική οικονομία, επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν μέτρα κυκλικής οικονομίας στις δραστηριότητές τους και πρωτοπόροι δημιουργοί που υιοθετούν αποτελεσματικά την κυκλική οικονομία στην καθημερινή ζωή.

Η κυκλική οικονομία ως μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης σκοπεύει στην ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων μέσα από μια κυκλική φιλοσοφία, η οποία δεν είναι άπληστη και προστατεύει την κοινωνία από τη σπατάλη και τα απόβλητα, και ως οικονομική έννοια προχωρά πέρα από τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη οικονομία, στοχεύοντας στη βιώσιμη διαχείριση πρώτων υλών και ενέργειας.

Μέσα από τα workshop όσο και στις παρουσιάσεις του φεστιβάλ πρωταγωνίστησε η αρχή των 6R στην κυκλική οικονομία, που προτείνει επαναχρησιμοποίηση (reuse), ανακύκλωση (recycle), επανασχεδιασμό (redesign), ανακατασκευή (remanufacture), ελαχιστοποίηση (reduce) και ανάκτηση (recover).

Διαδραστικές παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των workshop με τους εξής τίτλους:

την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου: «Upcycling ένα τζιν παντελόνι» και «Upcycling ένα μακό μπλουζάκι» με εισηγήτρια την κα Μιχαηλίδου Ελισάβετ , Δημιουργό Zero-waste ειδών και Ιδρύτρια της Elismadeit, «Mitos Arts & Crafts» με εισηγήτρια την κα Κατσαρού Νάντια , Δημοσιογράφο.

, Δημιουργό Zero-waste ειδών και Ιδρύτρια της Elismadeit, «Mitos Arts & Crafts» με εισηγήτρια την κα , Δημοσιογράφο. την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου: «Χώμα» με εισηγητές τον κ. Κορσάβα Μύρωνα, Αρχιτέκτονα, τον κ. Παπουτσόπουλο Νικηφόρο, Αρχιτέκτονα, Παρασκευαστή, την κα Μιχαήλ Ιωάννα, Γεωπόνο, και την κα Λάσκου Γαία, Διεθνολόγο, Δασκάλα Yoga, Doula.

Το θεωρητικό σκέλος των workshop συμπληρώθηκε ιδανικά από τις ομιλίες-παρουσιάσεις που δόθηκαν:

την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου: «Φτιάχνουμε την τροφή μας» με ομιλήτρια την κα Κοντογιάννη Μάγδα , Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής «Άγιος Γεώργιος», «Αναγέννηση της γης» με ομιλητές την κα Μιχαήλ Ιωάννα , Γεωπόνο, τον κ. Παπουτσόπουλο Νικηφόρο , Αρχιτέκτονα, Παρασκευαστή, και την κα Λάσκου Γαία , Διεθνολόγο, Δασκάλα Yoga, Doula, «Ευθεία ή κυκλική… οικονομία;» με ομιλητή τον κ. Μιχαηλίδη Δημήτρη , Δημοσιογράφο, «Αγρονέα», «Circular Greece: Η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα» με ομιλήτρια την κα Γαϊτανάρου Ζωή , Μηχανικό Μεταλλείων-Μεταλλουργό, Μηχανική Περιβάλλοντος MSc, ειδικό διαχείρισης αποβλήτων του Πράσινου Ταμείου για το έργο LIFE-IP CEI-Greece «Circular Greece», «Ο ρόλος του τηγανελαίου στην κυκλική οικονομία» με ομιλήτρια την κα Μήλιου Χριστίνα , Διευθύντρια Εμπορικού Τμήματος στη Fargeco Hellas, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Προγράμματος Ανακύκλωσης Τηγανελαίων, ΚΟΙΝΣΕΠ «Επανεκκίνησις», «Κοινωνική επαναχρησιμοποίηση Η/Υ και laptop» με ομιλητή τον κ. Μακρίδη Γιώργο , Iδρυτή της ΚΟΙΝΣΕΠ «Επανεκκίνησις», «Διαχείριση οργανικών στην πηγή: Μπες στον κύκλο» με ομιλητή τον κ. Λουδάρο Νίκο, Πρόεδρο ΚΟΙΝΣΕΠ «Ζείδωρος».

, Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής «Άγιος Γεώργιος», «Αναγέννηση της γης» με ομιλητές την κα , Γεωπόνο, τον κ. , Αρχιτέκτονα, Παρασκευαστή, και την κα , Διεθνολόγο, Δασκάλα Yoga, Doula, «Ευθεία ή κυκλική… οικονομία;» με ομιλητή τον κ. , Δημοσιογράφο, «Αγρονέα», «Circular Greece: Η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα» με ομιλήτρια την κα , Μηχανικό Μεταλλείων-Μεταλλουργό, Μηχανική Περιβάλλοντος MSc, ειδικό διαχείρισης αποβλήτων του Πράσινου Ταμείου για το έργο LIFE-IP CEI-Greece «Circular Greece», «Ο ρόλος του τηγανελαίου στην κυκλική οικονομία» με ομιλήτρια την κα , Διευθύντρια Εμπορικού Τμήματος στη Fargeco Hellas, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Προγράμματος Ανακύκλωσης Τηγανελαίων, ΚΟΙΝΣΕΠ «Επανεκκίνησις», «Κοινωνική επαναχρησιμοποίηση Η/Υ και laptop» με ομιλητή τον κ. , Iδρυτή της ΚΟΙΝΣΕΠ «Επανεκκίνησις», «Διαχείριση οργανικών στην πηγή: Μπες στον κύκλο» με ομιλητή τον κ. Πρόεδρο ΚΟΙΝΣΕΠ «Ζείδωρος». την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου: «Τι σημαίνει πραγματικά η αειφόρος ανάπτυξη;» με ομιλήτρια την κα Μαριεντίνα Λαζαρίδου, Sustainability Officer, VIPA Group, «Ευθεία ή κυκλική… οικονομία;» με ομιλητή τον κ. Μιχαηλίδη Δημήτρη, Δημοσιογράφο, «Αγρονέα», «Ανακύκλωση ρούχων – Η χρήση του μοβ κάδου» με ομιλητή τον κ. Αράπη Γεώργιο, Γενικό Διευθυντή, Recycom, «Μυκήλιο» με ομιλητές την κα Πετεινάκη Μαρία, Αρχιτέκτονα, την κα Λάσκου Γαία, Διεθνολόγο, Δασκάλα Yoga, Doula, τον κ. Παπουτσόπουλο Νικηφόρο, Αρχιτέκτονα, Παρασκευαστή, την κα Μιχαήλ Ιωάννα, Γεωπόνο, «Μια Άλλη Ζωή» ΚΟΙΝΣΕΠ: Ανταλλάσσουμε, ανακαλύπτουμε, δημιουργούμε τρόπους για μια οικολογική συνύπαρξη» με ομιλήτρια την κα Ψαραδέλη Μαριάννα, «MιΑΖω» ΚΟΙΝΣΕΠ, «Εφαρμόζοντας το zero waste ανά δωμάτιο στο σπίτι και στην εργασία μας» με ομιλήτρια την κα Μιχαηλίδου Ελισάβετ, Δημιουργό zero-waste ειδών και Ιδρύτρια της Elismadeit, «Η ανάκτηση θερμότητας στην εξοικονόμηση της ενέργειας και την ευεξία στα κτίρια» με ομιλητή τον κ. Μπαμπατζάνη Στέφανο, Μηχανολόγο Μηχανικό, Πιστοποιημένο Θερμογράφο, Ενεργειακό σύμβουλο FUV, «Tα R στο zero waste» με ομιλήτρια την κα Μιχαηλίδου Ελισάβετ, Δημιουργό Zero-waste Ειδών και Ιδρύτρια της Elismadeit, «Διαχείριση οργανικών στην πηγή: Μπες στον κύκλο» με ομιλητή τον κ. Λουδάρο Νίκο, Πρόεδρο ΚΟΙΝΣΕΠ «Ζείδωρος».

Η διοργάνωση του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή των:

Υπό την Aιγίδα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Drink Partner: EΨΑ

Χορηγοί Επικοινωνίας: STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, TVSTAR.GR, H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΩ, E–DAILY, E–RADIO, INSIDER, MAGDA’S NEWS, ENALLAKTIKOS.GR, FLOW MAGAZINE, START UP.GR, EMEA.GR, STARTUPPER, BUSINESS NEWS.GR, DEAL NEWS, ECONOMIA PUBLISHING, SIGMA MEDIA GROUP, ECOZEN.GR, COVER STORY, HELLENIC MEDIA GROUP, CSRNEWS.GR, LET IT BE.GR, INFOCOM.GR, BIOENERGY NEWS, MONEY VIEW, CULPA NEWS, PIRAEUS365.GR, STENTORAS.GR, STENT, SETTLE.GR