Ο Γιάννης Δρακούλης Partner υπηρεσιών Forensic, Financial Crime & Disputes στην Deloitte Ελλάδος

Τη θέση του Partner στον Τομέα Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Financial Advisory) και συγκεκριμένα στον Τομέα Forensic, Financial Crime & Disputes αναλαμβάνει ο Γιάννης Δρακούλης.

Ο Γιάννης Δρακούλης εντάσσεται στην οικογένεια της Deloitte ενδυναμώνοντας την ομάδα του Forensic με την πλούσια 20ετή εμπειρία του, προερχόμενη κυρίως από απαιτητικά έργα ειδικών ελέγχων, διερευνήσεων απάτης, θέματα οικονομικού εγκλήματος αλλά και από τις περιοχές της κανονιστικής συμμόρφωσης, ιδιαίτερα όταν παραβάσεις του πλαισίου επιφέρουν κυρώσεις ποινικού χαρακτήρα. Η εντατική του ενασχόληση τόσο με θέματα αντιδικιών όσο και ιδιαίτερα με θέματα νομικής υποστήριξης σε περίπλοκες υποθέσεις αστικού και ποινικού ενδιαφέροντος καθιστούν την εμπειρία του Γιάννη μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της ομάδας Forensic. Τεχνολογίες αιχμής, forensic data analytics, digital forensics και καινοτομίες θα αποτελούν ένα αμάλγαμα της ενασχόλησης του Γιάννη με την ήδη υπάρχουσα τεχνολογική υποδομή του Forensic Tech Lab της Deloitte.

Ο Αλέξης Χατζηπαύλου, Partner, Forensic, Financial Crime & Disputes Leader της Deloitte Ελλάδος με αφορμή την προσθήκη του Γιάννη Δρακούλη στη Διοικητική Ομάδα του Financial Advisory της Deloitte ανέφερε: «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και καλωσορίζουμε τον Γιάννη στην ομάδα του Forensic, Financial Crime & Disputes της Deloitte. Η παρουσία του θα ενισχύσει περαιτέρω τη δυναμική μας σε έργα ειδικών ελέγχων, οικονομικού εγκλήματος, εταιρικών αντιδικιών και Digital Forensics. Οι έντονες συνθήκες αβεβαιότητας που διανύουμε σήμερα και τις οποίες διακρίνουμε στην παγκόσμια οικονομία καθημερινά, καθιστούν τις υπηρεσίες αυτές αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μιας εταιρείας, καθώς το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις γίνεται όλο και πιο περίπλοκο, με αυξανόμενους κινδύνους, πράγμα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη τοποθέτησης ασφαλιστικών δικλείδων αλλά και εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας προκειμένου οι επιχειρήσεις να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον».

Με αφορμή την ένταξη του Γιάννη Δρακούλη στο δυναμικό της εταιρείας, ο Αλέξης Δαμαλάς, Financial Advisory Leader της Deloitte Ελλάδος ανέφερε: «Στην Deloitte διαθέτουμε κορυφαίες πρακτικές στον τομέα των Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και είμαι σίγουρος ότι με την άφιξη του Γιάννη στην εταιρεία μας, θα ενισχύσουμε περαιτέρω την ικανότητά μας να βοηθούμε τους πελάτες μας να αναπτύσσουν οργανωτική ανθεκτικότητα, να ενισχύουν την ακεραιότητα και τη διαφάνεια των οργανισμών τους, αξιοποιώντας το μέγεθος της Deloitte και την πολύ μεγάλη τεχνογνωσία της».

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του ο Γιάννης Δρακούλης δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος για τα νέα μου καθήκοντα στην Deloitte, μία από τις κορυφαίες συμβουλευτικές εταιρείες παγκοσμίως. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε καινοτόμες και εξατομικευμένες λύσεις στους πελάτες μας, ώστε να τους βοηθούμε να ξεπερνούν τα προβλήματά τους και να δημιουργήσουμε αξία γι’ αυτούς την επόμενη μέρα».